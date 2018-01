Dubaj - Fotbalisté Slavie Praha v druhém utkání na herním soustředění v Dubaji remizovali s druhým týmem dánské ligy Bröndby Kodaň 2:2. Úřadující český šampion byl po úvodním debaklu 1:5 od Petrohradu blízko další porážce, ale minutu před koncem zajistil nerozhodný výsledek vyrovnávacím gólem střídající Jaromír Zmrhal.

Nový slávistický trenér Jindřich Trpišovský postrádal lehce zraněného Ruslana Mingazova a mezi tyčemi ještě stále nenastoupila jedna z nových posil Ondřej Kolář. Pražané vyzkoušeli rozestavení s třemi útočníky, v základní sestavě Bröndby zase nechyběl český střelec Jan Kliment.

Pražané začali lépe a v 25. minutě šli do vedení poté, co si Hjortur Hermannsson srazil do sítě centr od Michala Frydrycha. Těsně před přestávkou ale zaskočil brankáře Přemysla Kováře střelou na bližší tyč z přímého kopu Hany Muchtar a hned dvě minuty po pauze otočil stav Teemu Pukki.

Čtvrt hodiny před koncem Trpišovský hromadně vystřídal a jeden z čerstvých hráčů Zmrhal v předposlední minutě zblízka po Jugasově přízemním centru srovnal.

"Byl to organizovanější a bojovnější výkon než v minulém utkání. Jejich gól v první půli padl z jediné střely na bránu, takže poločas skončil 1:1. Po chybě jsme pak dostali branku na 1:2 a měli jsme takovou hlušší pasáž, kdy jsme nebyli nebezpeční. Posledních 20 minut od nás zase bylo dobrých, takže remíza je podle mého zasloužená," řekl Trpišovský pro klubový web.

"V některých věcech jsme se posunuli, bylo tam hodně nasazení, presinku, represinku, kondice. Na druhou stranu musíme být daleko přesnější v kombinaci, kde ztrácíme hodně míčů. Musíme si zvyknout, že hrajeme s obranou o 20 metrů výš a musíme vyhrávat víc soubojů," podotkl Trpišovský.

Červenobílí zatím vyhráli jen jediný ze čtyř zápasů zimní přípravy - v domácích podmínkách 5:0 nad Viktorií Žižkov. V dalším utkání v Dubaji změří Slavia ve středu síly s čínským Kuang-čou Evergrande.

Partizan v přípravě na souboj v EL s Plzní prohrál s Libercem

Fotbalisté Liberce v přípravném utkání na Kypru porazili Partizan Bělehrad 2:1. Proti srbskému celku, který bude v jarních bojích Evropské ligy protivníkem Plzně, se střelecky prosadili Milan Kerbr a Martin Graiciar. Za soupeře až v závěru snížil Léandre Tawamba.

Liberec se ujal rychle vedení poté, co přesně mířil Kerbr. Následně měl velkou šanci Potočný. Pojistka ale přišla až v 77. minutě, kdy přetažený centr vrátil do malého vápna Kerbr a Graiciar zblízka v pádu doklepl míč do sítě. Dvě minuty před koncem Partizan alespoň snížil po hezké kombinační akci, kdy Tawamba z metru skóroval do prázdné branky.

Pro svěřence trenéra Davida Holoubka jde o první výhru v zimní přípravě, v níž dosud jen remizovali s Jabloncem a Austrií Vídeň a prohráli s Jihlavou.

Statistika přípravných fotbalových zápasů:

--------

Slavia Praha - Bröndby Kodaň 2:2 (1:1)

Branky: 25. vlastní Hermannsson, 89. Zmrhal - 45. Muchtar, 47. Pukki.

Sestava Slavie: Kovář - Frydrych (76. Bořil), Ngadeu (76. Jugas), Pokorný (76. Deli), Sobol (71. Sýkora) - Bucha (76. Kúdela), Hromada (76. Hušbauer), Stoch (76. Zmrhal) - Van Buren (71. Souček), Škoda (76. Necid), Tecl (76. Danny). Trenér: Trpišovský.

Liberec - Partizan Bělehrad 2:1 (1:0)

Branky: 6. Kerbr, 77. Graiciar - 88. Tawamba.

Sestavy

Liberec: Hladký - Mikula (46. Coufal), Vukliševič (46. Köstl), Kačaraba, Kerbr - Dorley, Folprecht (46. Breite), Wiesner, Voltr - Potočný, Pulkrab (46. Graiciar). Trenér: Holoubek.

Partizan: Jovičič - Vuličevič, Markovič, Mitrovič, Antonov - Vakulko, Jevtovič, Tosič, Jankovič - Ivanovič (73. Tawamba), Jovanovič. Trenér: Dukič.