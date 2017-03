Praha - Fotbalisté Slavie porazili ve šlágru 19. ligového kola mistrovskou Plzeň 1:0. Přímý souboj o první místo v tabulce před nejvyšší návštěvou sezony přes 19 tisíc diváků rozhodl v 88. minutě Michal Frydrych, který využil přesilovku po vyloučení hostujícího Radima Řezníka v 71. minutě.

Červenobílí tak ani v sedmnáctém soutěžním utkání pod trenérem Jaroslavem Šilhavým neprohráli a zvýšili svůj náskok v čele soutěže před Viktorií už na čtyři body. Plzeňský obhájce trofeje, který má dohrávaný zápas na půdě Bohemians 1905 k dobru, prohrál v lize po třinácti duelech. Třetí Sparta ztrácí na Slavii šest a na Viktorii dva body.

Oba trenéři udělali změny v sestavě. Do slávistické zahajovací jedenáctky se vrátil mistr Afriky Ngadeu, který minule jako střídající přispěl hattrickem k výhře 8:1 v Příbrami. Plzeňský kouč Pivarník zase oproti remíze 0:0 ve Zlíně nasadil od úvodu Krmenčíka, Zemana a Hromadu a jen na lavičce začali Poznar, Kovařík a rakouská posila Ivanschitz.

Slavia začala aktivněji a hned v šesté minutě měla největší šanci první půle. Přízemní centr propadl až k norskému obránci Floovi, proti němuž však dobře vyběhl plzeňský brankář Kozáčik a míč za záda nepustil.

Jinak byla bitva o titul před nejvyšší návštěvou sezony svázaná taktikou. Oba týmy nechtěly jako první inkasovat a hrály opatrně. Pražané měli mírně navrch, ale většina jejich akcí končila na hostující obraně v čele s kapitánem Hubníkem. Toho ve 34. minutě v pádu nechtěně zasáhnul kopačkou Hušbauer a plzeňský lídr musel na lavičce podstoupit šití roztržené tváře.

Také do druhé půle vstoupila lépe Slavia. Ve 49. minutě se řítil na Kozáčika po Zmrhalově kolmici Škoda, plzeňský gólman ale ve spolupráci s Hejdou šanci zažehnali. Hned o minutu později zahrávali domácí přímý kop ze strany a na Sýkorův tečovaný centr na zadní tyči těsně nedosáhl Ngadeu.

V 70. minutě hlavičkoval Frydrych a hosty zachránil skvělým zákrokem u tyče Kozáčik. O minutu později zkomplikoval Plzni závěr Řezník, který na polovině hřiště zatáhl Zmrhala a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Slavia v závěru vystupňovala tlak. Střídajícího Mešanoviče ale v 85. minutě vychytal Kozáčik, poté se domácí marně dožadovali penalty za ruku a vzápětí do sítě nedotlačili míč Škoda ani Mešanovič. V 88. minutě už se Pražané dočkali. Po rohovém kopu doklepl tečovaný centr na zadní tyči do sítě Frydrych a jubilejním desátým ligovým gólem v kariéře rozhodl.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Vstup do zápasu nebyl úplně optimální, z naší strany tam byla nervozita a Plzeň byla na míči klidnější. Nás ala hnala touha. V první půli to byla spíš taktická bitva, v závěru poločasu jsme se osmělili. V druhé půli jsme měli šancí na vstřelení gólu několik a zaplaťpánbůh, že to tam v 88. minutě spadlo. Myslím, že to vítězství bylo zasloužené, nevzpomínám si, že by Plzeň měla vyloženou šanci. Bylo vidět, že kluci za výhrou chtěli jít. Změnili jsme rozestavení, samozřejmě to vyloučení to výrazně ovlivnilo a i ti hráči, kteří přišli, to oživili. Byl to zápas, který napověděl, že jdeme správným směrem. Posunulo nás to se blíž k tomu (titulu), že to máme ve svých rukách. Ještě je to ale strašně daleko, je to 33 bodů. Když to bude takhle dál naskakovat, když budeme pořád takhle poctivě hrát a budeme produktivní, může to dopadnout."

Roman Pivarník (trenér Plzně): "Chtěli jsme soupeře napadat, vystupovat proti hráčům, což se nám v první půli dařilo. Dokázali jsme Slavii eliminovat a chodit do brejkových situací, ale je škoda, že je nedokážeme hlavně venku lépe zakončit. Ve druhém poločase soupeř přešel na 4-4-2, v tom momentě jsme měli o jednoho hráče v poli víc. Šli jsme do brejkové situace a paradoxně jsme se dostali do nevýhody. Hráč, který jde do útoku, dostane dvakrát žlutou kartu a oslabí mužstvo. Z naší strany je to fatální chyba. Všichni ví, že takovéhle zápasy rozhodující maličkosti a my nabijeme soupeři na smeč. Zápas byl náročný, soupeř měl výškovou převahu, pak o jednoho hráče více a bohužel v závěru jsme dostali gól po rohu. Slavia se dostala do určité výhody, ale ve hře je ještě velký počet bodů. My se potřebujeme rychle oklepat. Uvidíme, jak dokážeme zvládnout dohrávku s Bohemians, pak se to bude odvíjet dál."

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Branka: 88. Frydrych. Rozhodčí: Příhoda - Nádvorník, Dobrovolný. ŽK: Hušbauer, Sýkora - Řezník, Hořava, Limberský, Bakoš, Zeman. ČK: 71. Řezník. Diváci: 19.084.

Sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Hušbauer (90. Ščuk), Ngadeu - Sýkora, Barák (69. Mešanovič), Zmrhal (81. Tecl) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hromada, Hrošovský - Petržela (74. Matějů), Hořava, Zeman (87. Kovařík) - Krmenčík (69. Bakoš). Trenér: Pivarník.