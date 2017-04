Praha - Fotbalisté Slavie se v páteční předehrávce 25. kola první ligy představí na hřišti Slovácka. Pokud Pražané v Uherském Hradišti uspějí, minimálně do neděle vystřídají na prvním místě tabulky Plzeň, kterou čeká šlágr na hřišti Sparty. Ve druhém utkání před víkendem Dukla hostí Jihlavu. Ta zase může opustit předposlední pozici.

Slavia v pondělí deklasovala v Edenu nováčka Hradec Králové 4:0 a udržela bodové manko na Plzeň. S úřadujícím mistrem má čerstvou zkušenost právě Slovácko, které v neděli na západě Čech prohrálo 0:2 a nebodovalo poprvé po devíti kolech.

"Na Slovácku mají vynikající prostředí, pěkný stadion a tým ukázal svou sílu třeba teď v posledním zápase v Plzni. Nedávají tolik gólů a myslím, že to je sráží, mohli by být v tabulce mnohem výš. Nicméně kvalitu mají, hrají kombinační fotbal," ocenil soupeře trenér Slavie Jaroslav Šilhavý, "Věřím, že i my na ně budeme připraveni a s tou naší produktivitou uspějeme," dodal.

Mužstvo z Uherského Hradiště se Slavií prohrálo poslední tři ligové duely a vstřelilo při tom jediný gól. "Čeká nás neskutečně těžký zápas s týmem, který je momentálně ve vynikající formě. Nesouhlasím však s tím, že půjde o utkání, kde nemáme co ztratit. Znovu do něj půjdeme s cílem uhrát co nejpříznivější výsledek," uvedl kouč osmého Slovácka Stanislav Levý.

Jihlava při sobotním debutu trenéra Josefa Jinocha doma nečekaně porazila Spartu 1:0 a zdramatizovala boj o záchranu. Vysočina v tabulce ztrácí už jen bod na čtrnáctý Hradec Králové. Poslední venkovní výhry Jihlavští dosáhli loni v březnu právě na půdě Dukly.

"Na Julisce bychom chtěli navázat na náš výkon proti Spartě z hlediska defenzivní činnosti, herního nasazení a týmového projevu. Rádi bychom však byli odvážnější v ofenzivní fázi," konstatoval Jinoch.

Desátá Dukla po slibném vstupu do jara prohrála doma s Mladou Boleslaví 1:2 a poté v Liberci 1:3. Dejvické mužstvo s Vysočinou v devíti utkáních nejvyšší soutěži pětkrát remizovalo. "Jihlava má ve svém týmu hráče, kteří dokážou u soupeře vycítit každé polevení a trestat. Je třeba se maximálně koncentrovat, jít za svou hrou a být v ní efektivní," upozornil trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Dukla hraje s Jihlavou od 18 hodin, druhý páteční zápas Slovácko - Slavia začne ve 20:15.

Hlasy před pátečními zápasy 25. kola první ligy:

Dukla Praha (10.) - Vysočina Jihlava (15.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Jihlava má ve svém týmu hráče, kteří dokážou u soupeře vycítit každé polevení a trestat. Je třeba se maximálně koncentrovat, jít za svou hrou a být v ní efektivní. Rádi bychom napravili poslední prohrané zápasy s Mladou Boleslaví a Libercem a na Julisce zvítězili."

Josef Jinoch (trenér Jihlavy): "Vítězství nad Spartou v minulém kole bylo pro celý tým velkou psychickou vzpruhou. Pokud nastoupíme se stejným elánem, týmovým výkonem a ještě větším sebevědomím proti Dukle, tak máme šanci znovu uspět. K tomu potřebujeme zopakovat kvalitní výkon v defenzivě, který platil na Spartu. Dukla vyniká přímočarým a současně kombinačním fotbalem. Hraje stejným stylem venku i doma. Na Julisce bychom chtěli navázat na náš výkon proti Spartě z hlediska defenzivní činnosti, herního nasazení a týmového projevu. Rádi bychom však byli odvážnější v ofenzivní fázi."

1. FC Slovácko (8.) - Slavia Praha (2.)

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Slavia hraje momentálně nejkvalitnější fotbal v české lize - atraktivní, ofenzivní. Měl jsem možnost vidět naživo poslední zápas Slavie s Hradcem. Takže vím, o čem mluvím. Čeká nás neskutečně těžký zápas s týmem, který je momentálně ve vynikající formě. Nesouhlasím však s tím, že půjde o utkání, kde nemáme co ztratit. Znovu do něj půjdeme s cílem uhrát co nejpříznivější výsledek. Pokusíme se zopakovat kvalitní výkon z posledního zápasu v Plzni. Nic na tom nemění skutečnost, že jsme vyšli bodově naprázdno."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Na Slovácku mají vynikající prostředí, pěkný stadion a tým ukázal svou sílu třeba teď v posledním zápase v Plzni. Nedávají tolik gólů a myslím, že to je sráží, mohli by být v tabulce mnohem výš. Nicméně kvalitu mají, hrají kombinační fotbal. V Plzni hráli velice sympaticky a chybělo tomu jen gólové zakončení. Věřím, že i my na ně budeme připraveni a s tou naší produktivitou uspějeme."

Statistické údaje před zápasy 25. kola první ligy: -------- Dukla Praha (10.) - Vysočina Jihlava (15.) Výkop: pátek 21. dubna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Jílek - Kříž, Vlasjuk. Bilance: 9 2-5-2 13:13. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Bezpalec, Podaný - Hanousek, Tetour, Bezpalec - Miloševič, Holenda, Olayinka. Jihlava: Hanuš - Vaculík, Krejčí, Rosa (Zoubele), Urdinov - Fulnek, Štěpánek, Hronek, Batioja - Dvořák, Ikaunieks. Absence: Koval (zranění) - Urblík, Kryštůfek, Mišůn, Novotný (všichni zranění), Tlustý, Rosa (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Štetina (oba 3 ŽK) - Hronek, Urblík (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Olayinka (6) - Ikaunieks (6). Zajímavosti: - 5 z 9 vzájemných ligových zápasů skončilo remízou a jen jednou zvítězil domácí tým - Jihlava v lize neprohrála s Duklou 3x za sebou (výhra a 2 remízy) - Dukla 3x za sebou v lize nevyhrála a poslední 2 kola prohrála - Dukla v posledních 2 kolech inkasovala 5 gólů - Dukla doma vyhrála jediný z posledních 7 ligových zápasů - Jihlava pod novým trenérem Jinochem ukončila minulou výhrou nad Spartou sérii bez vítězství, která trvala 5 kol - Jihlava má se 17 góly nejhorší útok ligy - Jihlava v lize venku 15x za sebou nevyhrála (naposledy zvítězila právě na Dukle) - Jihlava získala venku jen 4 z dosavadních 20 bodů 1. FC Slovácko (8.) - Slavia Praha (2.) Výkop: pátek 21. dubna, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Královec - Moláček, Dobrovolný. Bilance: 29 9-8-12 30:35. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc. Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Ščuk, Hušbauer, Zmrhal - Škoda. Absence: Rada, Chyla (oba zranění) - Barák (4 ŽK), Švento, Van Buren, Kenija (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Zajíc (4) - Škoda (14). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů - Slavia vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy - Slovácko prohrou v Plzni ukončilo sérii bez porážky, která se zastavila na 9 ligových zápasech - Slovácko doma v této ligové sezoně jen 3x vyhrálo (z toho ale poslední 2 zápasy) - Slovácko v 11 z 24 kol remizovalo - Slavia pod trenérem Šilhavým neprohrála ani jeden z 23 soutěžních zápasů (20 v lize, 3 v poháru) - Slavia venku v lize 10x za sebou neprohrála (z toho 7 výher) - Slavia má s 51 góly nejlepší útok ligy Zbrojovka Brno (12.) - FK Mladá Boleslav (4.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleánu - Koval, Arnošt. Bilance: 23 7-5-11 31:46. Poslední zápas: 3:3. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru, Tašči, Přichystal - Litsingi. M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Ljovin, Mareš - Přikryl, Magera, Vukadinovič - Železník. Absence: Šural (8 ŽK), Řezníček (4 ŽK) - Matějovský (4 ŽK), Klobása (zranění), Fabián, Rada, Šeda (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Přichystal (3 ŽK) - Da Silva, Fleišman, Jánoš, Mareš, Vukadinovič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (5) - Chramosta (8). Zajímavosti: - M. Boleslav bodovala v 9 z posledních 10 ligových utkání s Brnem - M. Boleslav nevyhrála v Brně posledních 5 ligových utkání (od dubna 2010) - Brno i M. Boleslav prohrály jediné z posledních 9 kol (2 výhry, 6 remíz) - Brno doma z posledních 10 ligových zápasů porazilo jen Liberec a Jablonec a 7x remizovalo - Brno je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy - M. Boleslav v posledních 8 kolech inkasovala v prvním poločase jediný gól - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 6 venkovních ligových utkání (naposledy na Dukle) - Vraštil a Řezníček (oba Brno) působili v M. Boleslavi - Buchta (Brno) slaví v den zápasu 28. narozeniny FK Teplice (5.) - MFK Karviná (9.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:00. Rozhodčí: Marek - Wilczek, Blažej. Bilance: 1 1-0-0 4:1. Poslední zápas: 4:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Šušnjar, Jeřábek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Hora, Vošahlík - Červenka. Karviná: Laštůvka - Moravec, Hošek, Košťál, Holík - Janečka, Jovanovič - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner. Absence: Nivaldo (zranění) - Dressler (dohoda klubů), Šisler (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Krob (7 ŽK), Červenka, Kučera, Ljevakovič, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Šisler (7 ŽK), Laštůvka, Eismann (oba 3 ŽK), Nejlepší střelci: Fillo, Vaněček (oba 6) - Budínský, Wágner (oba 6). Zajímavosti: - Teplice z posledních 11 kol jen 2 prohrály (6 výher, 3 remízy) - Teplice v posledních 4 kolech 3x vyhrály a jednou remizovaly - Teplice doma v lize 5 zápasů po sobě neprohrály (4 výhry, remíza) - Teplice doma naposledy prohrály 5. listopadu s Hradcem Králové - Karviná poslední 4 kola prohrála - Karviná v posledních 5 kolech inkasovala 13 branek - náhradní teplický brankář Chudý slaví den po utkání 28. narozeniny - Hošek (Karviná) působil v Teplicích FC Hradec Králové (14.) - Slovan Liberec (11.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:00. Rozhodčí: Příhoda - Peřina, Hájek. Bilance: 27 6-7-14 25:44. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Janoušek, Jirsák - Martan, Schwarz, Malinský - P. Černý. Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela, Kerbr - Souček - Ekpai, Ševčík, Breite, Vůch - Baroš. Absence: Holeš, Polom, Vlkanova (všichni zranění) - Potočný (trest za ČK), Latka, Coufal (oba zranění), Bosančič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chleboun (3 ŽK) - Coufal, Ekpai, Breite, Baroš, Potočný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Bartl (4). Zajímavosti: - Hradec v lize neporazil Liberec 7x za sebou (od května 2011) - Hradec z posledních 4 ligových zápasů získal s Libercem jediný bod a nedal gól - Hradec prohrál poslední 2 ligové zápasy s Plzní a Slavií (celkové skóre 0:5) - Hradec vyhrál jediné z posledních 10 kol - Hradec po říjnovém návratu na domácím zrekonstruovaném stadionu ještě v lize nevyhrál (5 porážky a 2 remízy) - Liberec bodoval ve 3 z posledních 4 kol - Liberec nevyhrál venku v lize 9x za sebou a posledních 6 zápasů tam prohrál - Liberec získal venku jen 5 z 26 bodů - trenér Hradce Pilný hrával v Liberci Bohemians Praha 1905 (13.) - Fastav Zlín (6.) Výkop: sobota 22. dubna, 17:30. Rozhodčí: Pechanec - Pelikán, Hrabovský. Bilance: 11 2-5-4 7:11. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Berkovec - Dostál, Buchta, Šmíd, Havel - Bartek, Hubínek, Mašek, Martin Hašek ml., Luts - Kuchta. Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Janíček, Hnaníček - Vukadinovič, Traoré, Holík - Fantiš. Absence: Krch, Jindřišek (oba 4 ŽK), Švec (nejistý start) - Diop (8 ŽK + zranění), Beauguel (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Buchta, Dostál, Martin Hašek ml., Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK) - Janíček, Kopečný, Vukadinovič, Živulič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mašek (3) - Diop (5). Zajímavosti: - Bohemians 8x za sebou v lize Zlín neporazili (3 porážky a 5 remíz) - Bohemians naposledy v lize vyhráli nad Zlínem v září 1994 - Bohemians ve 2 ligových utkáních pod novým trenérem Martinem Haškem neprohráli (výhra a remíza) - Bohemians vyhráli jediné z posledních 12 kol - Bohemians v posledních 11 ligových zápasech dali jen 3 góly - Zlín posledních 10 kol nevyhrál a získal v nich jen 4 body za 4 remízy - Zlín naposledy zvítězil v lize ve 14. kole v listopadu v Jihlavě - Zlín poslední 3 kola prohrál - Zlín vstřelil v posledních 10 kolech jen 2 góly (oba dal Beauguel) FK Jablonec (7.) - 1. FK Příbram (16.) Výkop: neděle 23. dubna, 13:15 (ČT sport). Rozhodčí: Julínek - Kubr, Kotalík. Bilance: 37 20-8-9 74:47. Poslední zápas: 4:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Trávník, Pospíšil, Hübschman, Zelený - Diviš, Mihálik. Příbram: Hruška - Kvída, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Tregler - Bazal, T. Pilík, Suchan, Rezek - Linhart. Absence: Zrelák (zranění), Masopust (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Jiráček, Mehanovič, Doležal (všichni 3 ŽK) - Chaluš, Tregler (oba 7 ŽK), Hruška, Jiránek, Ayong (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik (7) - T. Pilík (6). Zajímavosti: - Příbram vyhrála jediné z posledních 9 ligových utkání s Jabloncem a v posledních 5 získala jen bod za remízu 0:0 na konci minulé sezony, po které se zachránila - Jablonec doma v lize 11x za sebou s Příbramí neprohrál - Jablonec doma v lize 7x za sebou neprohrál a 3x za sebou zvítězil - Jablonec získal doma 22 z 32 bodů - Příbram je s 2 získanými body nejhorším týmem této ligové sezony venku - Příbram čeká na venkovní výhru v lize 16 zápasů, naposledy zvítězila v lize mimo svůj stadion loni v březnu v Jihlavě - Příbram nevyhrála 2 ligová utkání po sobě od srpna 2015 - Příbram má s 48 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy Sparta Praha (3.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 23. dubna, 17:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták. Bilance: 39 22-6-11 56:37. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Mareček, M. Kadlec - Vácha, Sáček - Šural, Lafata, Konaté - Pulkrab. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník (Hájek), Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Bakoš, Zeman - Krmenčík. Absence: Costa, Néstor, Mazuch, Rosický, Hovorka, Frýdek, Juliš (všichni zranění), V. Kadlec, Čermák, Hybš (všichni nejistý start) - Baránek (rekonvalescence), Hubník (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čermák, Hybš, Mareček, Costa, Pulkrab, Šural (všichni 3 ŽK) - Kozáčik, Hejda, Hubník, Matějů, Řezník, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Lafata (13) - Krmenčík (7). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 5 ligových zápasů se Spartou při skóre 10:1 - Sparta naposledy porazila Plzeň v roce 2014 (v lize, ve finále poháru a v Superpoháru) - Sparta poslední 2 domácí zápasy s Plzní prohrála 0:3 a 0:2 - Sparta vyhrála jediné z posledních 5 kol (2 remízy, 2 prohry) - Sparta prohrála jediné z posledních 14 domácích ligových utkání - Plzeň z posledních 6 kol 5x vyhrála a jednou remizovala - Plzeň prohrála jediné z posledních 20 kol - Plzeň má se 14 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Plzeň pod trenérem Bečkou vyhrála oba 2 zápasy a neinkasovala - trenér Sparty Rada v minulosti vedl Plzeň - Hrošovský (Plzeň) slaví den před utkáním 25. narozeniny a může si připsat 100. start v české lize - Krmenčík (Plzeň) dal v posledních 2 zápasech se Spartou 3 góly Tabulka před 25. kolem: 1. Plzeň 24 17 5 2 37:14 56 2. Slavia 24 16 7 1 51:17 55 3. Sparta 24 12 7 5 37:21 43 4. Mladá Boleslav 24 10 9 5 35:24 39 5. Teplice 24 10 7 7 32:22 37 6. Zlín 24 9 8 7 29:27 35 7. Jablonec 24 8 8 8 35:30 32 8. Slovácko 24 6 11 7 24:29 29 9. Karviná 24 8 5 11 33:40 29 10. Dukla 24 7 6 11 28:29 27 11. Liberec 24 6 8 10 20:25 26 12. Brno 24 4 14 6 25:32 26 13. Bohemians 1905 24 6 7 11 18:28 25 14. Hradec Králové 24 6 3 15 22:40 21 15. Jihlava 24 4 8 12 17:37 20 16. Příbram 24 5 3 16 20:48 18