Praha - Fotbalisté Slavie podlehli v předposledním ligovém kole Jablonci 1:3 a stále nemají definitivní jistotu druhého místa a s ním účasti ve třetím předkole Ligy mistrů. Před dnešním soupeřem, který poskočil na třetí pozici, mají před závěrečným duelem náskok tří bodů a horší vzájemnou bilanci. Domácí prohrávali po půlhodině už 0:3 po trefách Jakuba Považance, Jana Chramosty a Michala Trávníka. Alespoň čestný gól Slavie v závěru vstřelil Jan Sýkora.

Domácí začali aktivně, Frydrychovu střelu k levé tyči ale brankář Hrubý vyrazil a posléze hlavičkoval Souček nad. Z nenápadné šance následně v 13. minutě otevřeli skóre hosté. K odraženému míči se dostal záložník Považanec a střelou z třiceti metrů překonal Koláře.

Slavie ihned měla velkou příležitost vyrovnat. Hušbauerovu ránu vyrazil Hrubý jen k Sýkorovi, ten ale v rychlosti minul. Zato Severočeši se po chvíli znovu nemýlili. Jugasův skákavý míč zachytil Holeš, poslal ho do vápna Chramostovi a sedmadvacetiletý útočník chladnokrevně zakončil.

Po půlhodině hry přidal Jablonec třetí zásah. Jugas fauloval v nebezpečné blízkosti branky Jovoviče a Trávník se z přímého kopu nemýlil. Fanoušci se i za nepříznivého stavu snažili slávisty podporovat, na konci poločasu však dali nespokojenost najevo pískotem.

Do druhého dějství poslal domácí trenér Jindřich Trpišovský čerstvé síly Dannyho a Škodu. V 62. minutě se dvakrát zaskvěl Hrubý, jenž hosty podržel při střelách Hušbauera a Dannyho. Při dalším pokusu Hušbauera v 68. minutě gólmana hostů zachránila tyč, neuspěl ani Stoch z přímého kopu.

V 83. minutě snížil Sýkora a Slavie ještě přidala v ofenzivě, o chvíli později ale Jugas nezamířil přesně do odkryté branky. Slavia tak ani podesáté za sebou Jablonec neporazila, naopak porážkou si zkomplikovala závěr sezony.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Než jsme dostali gól, tak jsme paradoxně měli nejlepší vstup do utkání za posledních několik domácích utkání. V začátku jsme měli dvě tři nebezpečné situace, hra byla celkově velice dobrá. Místo toho, abychom vedli, dostali jsme gól z autobusového nádraží. Soupeři vedení pomohlo, zlepšil se a náš výkon ve zbytku prvního poločasu šel podstatně dolů. Druhý gól jsme dostali po situaci, o které jsme se hodně bavili v posledních dvou trénincích - o nabírání hráčů v pokutovém území. Zbytek poločasu byl pro nás trápení, které vyvrcholilo třetím gólem. Pro druhý poločas jsme sestavu prostřídali, chtěli jsme hrát jednodušeji, vynutit si šance a dát co nejdřív gól. To se bohužel povedlo i přes množství šancí a střel až později. Dnes jsme v pokutovém území a kolem něho měli obráceně kopačky."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Mančaft si zaslouží poklonu, protože Slavie je v poslední době v dobré formě. Dokázala to, když jsme s ní hráli v poháru. Jeli jsme sem s tím, že to máme ve svých rukách a nemůžeme se na nikoho ohlížet. Góly, které jsme dali, byly nádherné, hlavně ten první. Slavie byla trochu otřesená naším napadáním, našimi brankami. V druhém poločase nás podržel Vlasta Hrubý. Měli jsme i trochu štěstí, obrana ale fungovala velice dobře. Dali jsme tam vyšší hráče, protože Slavie v druhém poločase hrála prakticky jen nakopávané balony na Škodu. Byla na nich vidět nervozita, spousta balonů z obranné linie jim utíkala do autů. Nedokázali se dostat do tempa, což byla voda na náš mlýn."