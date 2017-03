Praha - Ve čtvrtfinále domácího fotbalového poháru MOL Cupu se utkají Bohemians 1905 s obhájcem trofeje Mladou Boleslaví, vedoucí tým ligové tabulky Slavia přivítá Karvinou, Liberec bude hostit Zlín a druholigová Opava vyzve Zbrojovku Brno. Rozhodl o tom los v Praze.

Slavia po nedělní výhře 1:0 nad Plzní vede ligu už o čtyři body a ráda by uspěla i v poháru, který naposledy vyhrála v sezoně 2001/02. S Karvinou se Pražané utkají na její půdě hned v následujícím ligovém kole po poháru.

"Jsme rádi, že hrajeme doma. Jet dvakrát za sebou do Karviné by bylo hodně náročné," řekl po losu tiskový mluvčí Slavie Michal Býček. "K poháru přistupujeme s plnou vážností. Vyhlásili jsme, že chceme vyhrát jednu z trofejí a v domácím poháru je ta cesta k poháru přece jen jednodušší než v lize, kde nás ještě čeká spousta zápasů. Navíc je to patnáct let od našeho posledního triumfu v poháru, tak bychom to rádi zopakovali," dodal.

Také Bohemians 1905 s Mladou Boleslaví čeká krátce po pohárovém čtvrtfinále vzájemný souboj v lize. Hosté, kteří jsou pátí v ligové tabulce, postoupili do čtvrtfinále poháru posedmé za sebou.

"Myslím si, že největší favorit poháru bude Slavia, my se ale nezříkáme role, že bychom to chtěli obhájit. Chtěli jsme hrát doma, ale Bohemku bereme. Je to v Praze a nemusíme jezdit daleko," řekl sportovní sekretář Mladé Boleslavi Vladimír Rosenberger. Zápas bude speciální pro trenéra Bohemians Miroslava Koubka, který v minulosti středočeský celek vedl.

Liberec se Zlínem spolu remizovaly v úvodním jarním kole 0:0 a v dubnu si duel na severu Čech zopakují. Oba celky se utkaly vloni v osmifinále a na penalty zvítězil Slovan. Liberec je v tabulce až třináctý a MOL Cup je pro něj jedinou šancí, jak se kvalifikovat do evropských pohárů.

"Vzhledem k tomu, že na Zlín ztrácíme třináct bodů, tak to opravdu jediná cesta. Los si vždy zažertuje, budeme hrát v Liberci se Zlínem na jaře už podruhé," řekl ředitel Slovanu Libor Kleibl.

Opava bude o druhý postup do pohárového semifinále v historii bojovat proti Brnu. "Opava je doma nepříjemná, má dobré diváky. Ale chceme uspět, je to šance, jak si zahrát evropské poháry," konstatoval brněnský vedoucí mužstva Libor Došek.

Čtvrtfinále se odehraje jednokolově a bude na program 5. dubna.

Los čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cupu:

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav, Slovan Liberec - Fastav Zlín, Slavia Praha - MFK Karviná, SFC Opava - Zbrojovka Brno.