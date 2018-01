Dubaj - Fotbalisté Slavie Praha v druhém utkání na herním soustředění v Dubaji remizovali s druhým týmem dánské ligy Bröndby Kodaň 2:2. Úřadující český šampion byl po úvodním debaklu 1:5 od Petrohradu blízko další porážce, ale minutu před koncem zajistil nerozhodný výsledek vyrovnávacím gólem střídající Jaromír Zmrhal.

Nový slávistický trenér Jindřich Trpišovský postrádal lehce zraněného Ruslana Mingazova a mezi tyčemi ještě stále nenastoupila jedna z nových posil Ondřej Kolář. Pražané vyzkoušeli rozestavení s třemi útočníky, v základní sestavě Bröndby zase nechyběl český střelec Jan Kliment.

Pražané začali lépe a v 25. minutě šli do vedení, poté co si Hjortur Hermannsson srazil do sítě centr od Michala Frydrycha. Těsně před přestávkou ale zaskočil brankáře Přemysla Kováře střelou na bližší tyč z přímého kopu Hany Muchtar a hned dvě minuty po pauze otočil stav Teemu Pukki.

Čtvrt hodiny před koncem Trpišovský hromadně vystřídal a jeden z čerstvých hráčů Zmrhal v předposlední minutě zblízka po Jugasově přízemním centru srovnal.

Červenobílí zatím vyhráli jen jediný ze čtyř zápasů zimní přípravy - v domácích podmínkách 5:0 nad Viktorií Žižkov. V dalším utkání v Dubaji změří Slavia ve středu síly s čínským Kuang-čou Evergrande.

Statistika přípravných fotbalových zápasů:

--------

Slavia Praha - Bröndby Kodaň 2:2 (1:1)

Branky: 25. vlastní Hermannsson, 89. Zmrhal - 45. Muchtar, 47. Pukki.

Sestava Slavie: Kovář - Frydrych (76. Bořil), Ngadeu (76. Jugas), Pokorný (76. Deli), Sobol (71. Sýkora) - Bucha (76. Kúdela), Hromada (76. Hušbauer), Stoch (76. Zmrhal) - Van Buren (71. Souček), Škoda (76. Necid), Tecl (76. Danny). Trenér: Trpišovský.

Liberec - Partizan Bělehrad 2:1 (1:0)

Branky: 6. Kerbr, 77. Graiciar - 88. Tawamba.

Sestavy

Liberec: Hladký - Mikula (46. Coufal), Vukliševič (46. Köstl), Kačaraba, Kerbr - Dorley, Folprecht (46. Breite), Wiesner, Voltr - Potočný, Pulkrab (46. Graiciar). Trenér: Holoubek.

Partizan: Jovičič - Vuličevič, Markovič, Mitrovič, Antonov - Vakulko, Jevtovič, Tosič, Jankovič - Ivanovič (73. Tawamba), Jovanovič. Trenér: Dukič.