Praha - Fotbalisté pražské Slavie prohráli doma s Villarrealem 0:2 a ve čtvrtém utkání základní skupiny Evropské ligy utrpěli první porážku. Po čtvrthodině otevřel skóre hostující Carlos Bacca a v 89. minutě si dal vlastní gól Simon Deli. Červenobílým tak výsledkově nevyšla oslava 125. výročí založení klubu.

Slavia klesla v tabulce skupiny na třetí místo o dva body za Astanu, vedoucí Villarreal má ještě o bod více a je blízko postupu. Do jarní vyřazovací fáze projdou dva celky. Červenobílí se v příštím utkání představí 23. listopadu na půdě posledního Maccabi Tel Aviv a skupinu uzavřou doma proti Astaně.

Slavia nastoupila s dvěma změnami oproti úvodnímu vzájemnému duelu, který před dvěma týdny skončil ve Villarrealu 2:2. Místo Frydrycha hrál Bořil a Zmrhala nahradil Stoch. Do sestavy se také po zranění vrátil Deli.

Pražané nezačali slavnostní zápas špatně, ale po čtvrthodině z první šance hostů inkasovali. Brankář Laštůvka vyrazil střílený centr jen před sebe a Bacca balon akrobaticky z voleje poslal pod břevno. Kolumbijský útočník tak navázal na trefu z úvodního vzájemného souboje a Slavia dostala ve čtvrtém domácím pohárovém zápase sezony první gól.

Červenobílí mohli hned za dvě minuty odpovědět. Sobol vrátil balon pod sebe, ale Sýkora byl v těžké pozici a vystřelil jen pomalu po zemi. Ve 23. minutě měl šestý celek španělské ligy dvě šance. Triguerosův pokus nejprve zablokoval Bořil a Bacca pak z malého vápna mířil nad.

Slavia v závěru poločasu dostala semifinalistu Ligy mistrů z roku 2006 pod tlak. Blízko k vyrovnání byl především v 45. minutě Sýkora, jehož přízemní střelu k tyči vyškrábl gólman Barbosa na roh.

V 56. minutě mohli domácí děkovat Fornalsovi, že neprohrávali už 0:2. Hostující záložník zcela nepochopitelně selhal sám před prázdnou brankou a ve stoprocentní šanci vystřelil vedle. Pak se dvakrát neprosadil Bacca. Nejprve jeho střelu vyrazil Laštůvka a vzápětí útočník španělského celku mířil mimo.

Slavia poté výrazně přidala a opět dostala favorita pod velký tlak. V 68. minutě Souček po rohu ve velké šanci trefil spoluhráče Necida a o tři minuty později jeho gólovou ránu vytáhl Barbosa na roh.

Souček byl hodně aktivní, ale neprosadil se ani v 79. minutě, kdy hlavičkoval jen do středu branky. Pak domácí promáchli na malém vápně a minutu před koncem Villarreal po brejku rozhodl. Čeryševovu přihrávku si před Sansonem srazil do vlastní sítě Deli. Slavii tak výsledkově nevyšla generálka na nedělní ligový šlágr v Plzni.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Prohráli jsme s vynikajícím týmem španělské ligy, což dokazoval v druhém i v prvním poločase. My jsme jim to v prvním poločase trochu usnadnili, byli jsme až moc nervózní. Byli jsme roztažení, nepodrželi jsme balon. Nakonec soupeř nám vstřelil gól a měl i další šance. Zaplaťpánbůh jsme to do poločasu přečkali. Myslím, že druhý poločas jsme odehráli o moc líp než první. Byli jsme nebezpeční, měli jsme šance, byť soupeř z brejků hodně hrozil. Myslím, že za druhý poločas jsme si aspoň jeden gól dát zasloužili. Mohli jsme je výsledkově potrápit víc. Souček měl dvě tři gólovky, je škoda, že výkon nekorunoval gólem. Při těch šancích několik jizev na srdci možná přibylo. Věřil jsem, že nám to tam spadne. I v té skupině by to bylo veselejší. Druhý výsledek nám nenahrál, ale pořád to máme ve své moci. Pokud bychom vyhráli oba dva zápasy, postoupili bychom."

Tomáš Souček (záložník Slavie): "Fanoušci nás hnali, myslím, že jsme je zatlačili. Měli jsme plno šancí, je jen škoda, že jsme to neproměnili. Dneska jsme minimálně na bod měli. Tři šance jsem měl určitě já, měl to být gól. Takže ty neproměněné šance beru i na sebe. To mě mrzí. Největší šance byla asi ta hlavička. Spletly se mi myšlenky, chtěl jsem to dát na zadní, pak na přední. A dám to takhle, jak jsem to dal. To měl být jasný gól."

Utkání 4. kola základní skupiny A Evropské ligy:

--------

Slavia Praha - Villarreal CF 0:2 (0:1)

Branky: 15. Bacca, 89. vlastní Deli. Rozhodčí: Madden - McGeachie, Mulvanny (všichni Skot.). ŽK: Bořil - Bakambu. Diváci: 18.403.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Hromada (46. Ngadeu), Souček - Sýkora (80. Škoda), Danny (63. Van Buren), Stoch - Necid. Trenér: Šilhavý.

Villarreal: Barbosa - Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Marín - R. Soriano (82. Sansone), Hernández, Trigueros - Fornals (67. Čeryšev) - Bakambu, Bacca (72. Chuca). Trenér: Calleja.

Maccabi Tel Aviv - Astana 0:1 (0:1)

Branka: 58. Twumasi.

Maccabi: Rajkovič - Yeini, Babin, Tibi, Davidzada - Dasa (65. Micha), Battocchio, Rikan, Blackman (77. Atzili) - Kjartansson, Atar (65. Schoenfeld). Trenér: Cruyff.

Astana: Erič - Šitov (88. Aničič), Malij, Postnikov, Šomko - Twumasi, Bejsebekov, Majevskij, Tagybergen (73. Mužikov), Tomasov (74. Murtazajev) - Kabananga. Trenér: Stojlvo.





Tabulka:

1. Villarreal 4 2 2 0 7:3 8 2. Astana 4 2 1 1 7:4 7 3. Slavia Praha 4 1 2 1 4:5 5 4. Maccabi Tel Aviv 4 0 1 3 0:6 1