Praha - Fotbalisté Slavie v 5. ligovém kole rozdrtili Mladou Boleslav 4:0 a utnuli sérii bez vstřelené branky, která trvala více než tři zápasy. O výhře Pražanů rozhodl v první půli svými dvěma premiérovými góly v české nejvyšší soutěži Nizozemec Mick van Buren, v závěru si hosté dali po malé domů Tomáše Přikryla vlastní branku a skóre uzavřel Ukrajinec Eduard Sobol.

Slavia se posunula na druhé místo tabulky a protáhla ligovou neporazitelnost pod koučem Jaroslavem Šilhavým na 31 utkání. K rekordu Sparty jí chybí už jen dva duely. Boleslav naopak počtvrté z pěti kol prohrála a s jediným bodem se krčí u dna tabulky.

Trenér Slavie Šilhavý udělal pouze jednu změnu oproti středeční bezbrankové odvetě 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie, po níž Pražané nepostoupili do základní skupiny. Místo zraněného Stocha začal na levé straně zálohy Zmrhal. V mladoboleslavské brance poprvé od přestupu dostal šanci ázerbájdžánský reprezentant Agajev.

Slavia proti trápícímu se soupeři od úvodu získala převahu a ve čtrnácté minutě ji proměnila ve vedoucí gól. Hušbauer si u lajnu položil obránce, nacentroval a nabíhající Van Buren dal hlavou s pomocí tyče svou první branku v české lize. Červenobílí skórovali po 356 minutách.

Boleslav se probrala až po půlhodině a v krátkém sledu se dostala do dvou šancí. Mebrahtu přiťukl hlavou do běhu Chramostovi, ale ten sám před Laštůvkou minul. Následně Mebrahtu v dobré pozici vystřelil slabě.

Pět minut před pauzou si domácí pojistili svůj náskok. Bořil vysunul Zmrhala, ten od postranní čáry nacentroval před Agajeva a Van Buren umístil balon do odkryté branky. Hosté se naopak v koncovce trápili, což potvrdil Chramosta, který ve 44. minutě po závaru těsně minul.

Slavia po přestávce kontrolovala hru a mohla několikrát zvýšit vedení. Zmrhal a střídající Sýkora ale minuli. Na druhé straně se dostal do dobré pozice Mareš, ale slabou střelou Laštůvku příliš neohrozil.

V 76. minutě hostující brankář Agajev nechtěně korunoval svůj nejistý výkon, když mu pod nohou prošla dalekonosná malá domů od Přikryla. Boleslav zcela rezignovala a v 82. minutě inkasovala počtvrté. Sobol si sám dorazil hlavičku a radoval se z první trefy v české lize. Slavia tak dala v jediném utkání více branek než v předchozích čtyřech kolech a jako jediná v soutěži ještě neinkasovala.

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Všichni jsme cítili, že ke spokojenosti je daleko. Hlavně s tou naší produktivitou a v domácí soutěži, v níž jsme dvakrát ztratili. Úkol byl dnes jasný - vyhrát. To se podařilo. Myslím, že až na některé pasáže to byl dobrý výkon. Boleslav se také snažila, měla pasáže za stavu 2:0, kdy jsme trochu vypadli z role. Nicméně jsme to zvládli a závěr byl fantastický. Mohli jsme vytěžit ještě lepší výsledek. Mick hrál velmi dobře, byl odměněn za práci, kterou odvedl. Neměli jsme ho kým nahradit, protože Škoda a Mešanovič nebyli fit. Jsme rádi, že Mick zvládl celý zápas. Sérii bez porážky beru jako výsledek celého týmu a s nadhledem jako statistický údaj. Kdybychom získali titul, klidně bych to vyměnil třeba za jednu porážku. Je to příjemné, a kdyby to chtělo trvat ještě nějakou dobu, zrovna přes Spartu, nezlobili bychom se."

Dušan Uhrin mladší (trenér Boleslavi): "Nechtěli jsme začít takhle pasivně, chtěli jsme trochu vysunout obranný blok výš. Nicméně Slavia nám vstřelila branku po naší hrubé chybě, Da Silva šel do strany, kde nemá co dělat. Ale úplně dolů nás dostaly dvě neproměněné stoprocentní šance za stavu 1:0 pro Slavii. Na Slavii nebudeme mít deset šancí, třeba dvě nebo tři a musíme je proměnit. Druhou půli jsme byli aktivní, ale před brankou jsme byli bezzubí. Zbytečnou chybou gólmana po malé domů, což jsme nechtěli hrát, jsme inkasovali potřetí a nakopli Slavii k úplnému finále. Jsme ve špatné situaci, máme jeden bod z pěti kol. Nepamatuji si, že bych někdy měl tak špatný začátek. Musíme se dát dohromady hlavně psychicky, na hráče to dolehlo. Během jednoho dne musíme zvážit, co uděláme, a dát se dohromady na příští zápas. Odjedeme na soustředění, musíme se trochu stmelit, to by nám mohlo pomoci."

5. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 4:0 (2:0)

Branky: 14. a 40. Van Buren, 76. vlastní Přikryl, 82. Sobol. Rozhodčí: Franěk - Moláček, Kříž. ŽK: Jugas - Mareš, Da Silva. Diváci: 10.911.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Danny (63. Sýkora), Hušbauer (80. Altintop), Rotaň, Zmrhal (71. Sobol) - Van Buren. Trenér: Šilhavý.

M. Boleslav: Agajev - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács (70. Jánoš) - Přikryl, Ljovin (80. Fabián), Mareš, Chramosta (46. Komličenko) - Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.