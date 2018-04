Praha - Fotbalisté pražské Slavie v předehrávce 24. ligového kola otočili nepříznivý stav a doma udolali Karvinou 3:2. Obhájce titulu se na druhém místě tabulky přiblížil na rozdíl čtyř bodů k vedoucí Plzni, která má k dobru nedělní šlágr se Spartou.

Slezané dnes brzy vedli v Edenu po trefě Jana Kalabišky, ale ve 29. minutě srovnal Miroslav Stoch a stejný hráč po pauze dokonal obrat. Na 3:1 zvýšil v 78. minutě Jakub Jugas a střídající Tomáš Wágner tři minuty před koncem už jen snížil. Karviná nebodovala poprvé po osmi zápasech a zůstala blízko sestupovým příčkám.

Karviná v předchozích třech ligových zápasech se Slavií vstřelila jediný gól, ale dnes udeřila už na začátku 14. minuty. Štepanovský pronikl skrz nedůraznou domácí obranu, přihrál doleva volnému Kalabiškovi a ten prostřelil brankáře Koláře. Hostující křídelník si připsal třetí trefu v této sezoně nejvyšší soutěže.

Slavia ve čtvrtém z posledních pěti ligových utkání inkasovala jako první a doma se jí to stalo potřetí za sebou. Červenobílým se v úvodním dějství nedařilo, přesto do přestávky srovnali. Hromada vysunul kolmicí Stocha, který dloubl balon přes gólmana Le Gianga a dočkal se druhé soutěžní trefu po letním příchodu do Edenu.

Hosté se vzápětí marně dožadovali, aby rozhodčí Zelinka nařídil po Kalabiškově pádu ve vápně penaltu. Ještě do pauzy musel ze hřiště zraněný slávistický kapitán Škoda, kterého v útoku nahradil Tecl.

Pražanům se ani po přestávce moc nedařilo, i tak dokázali otočit skóre. Po necelé hodině hry napřáhl z velké dálky Stoch a povedenou ranou k tyči překonal Le Gianga.

Domácí pak soupeře nepouštěli do šancí a v 78. minutě přidali pojistku. Po Stochově rohu se míč odrazil k Jugasovi a ten propálil Le Gianga. Slávistický stoper zaznamenal svůj první gól v ligové sezoně.

Karviná přesto ještě dokázala závěr zdramatizovat. Střídající Wágner byl na trávníku pár sekund, když po přistrčení od Ramíreze po zemi prostřelil Koláře. V nastavení domácí Tecl a po něm Sobol zahodili samostatný útok, ale Slavii to už tolik mrzet nemuselo.

Slavia Praha - MFK Karviná 3:2 (1:1)

Branky: 29. a 59. Stoch, 78. Jugas - 14. Kalabiška, 87. Wágner. Rozhodčí: Zelinka - Wilczek, Pospíšil. ŽK: Frydrych, Sobol - Ramírez. Diváci: 9623.

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Kúdela, Sobol - Souček - Stoch, Hromada (90. Sýkora), Hušbauer (79. Danny), Bořil - Škoda (44. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler (86. Wágner) - Štepanovský, Weber (71. Ramírez), Budínský, Kalabiška (82. Moravec) - Panák. Trenér: Mucha.