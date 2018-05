Teplice - Fotbalisté pražské Slavie zakončili sezonu výhrou 3:0 v Teplicích. Udrželi si tak druhé místo v tabulce, jež jim zajišťuje účast ve 3. předkole Ligy mistrů. Vedoucí gól vstřelil v závěru prvního poločasu Kamerunec Michael Ngadeu, po změně stran přidali další branky Tomáš Souček a Jaromír Zmrhal.

Trenér vítězů Jindřich Trpišovský si viditelně oddechl. "Jsme rádi, že jsme to zvládli, že máme, co jsme potřebovali, a že je to přes přesvědčivé vítězství, ne po remíze. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, hráli jsme dobře, akorát ta tíha nás v prvních třiceti minutách připravila o dřívější gól," řekl trenér Slavie.

Ve 4. minutě si domácí Čmovš málem srazil Sýkorův centr do vlastní sítě, ale brankář Diviš poprvé a nikoli naposledy Teplice zachránil. O deset minut později se vytáhl jeho protějšek Kolář, když odvrátil Horův volej. Domácí měli i další šance, tu největší v prvním poločase zahodil Kučera, když ve 26. minutě zblízka přestřelil branku hostí.

Čtyři minuty před přestávkou však hosté dokonale rozložili teplickou obranu. Stoper Ngadeu se vysunul na hrot a narazil si míč s dalším obráncem Frydrychem. Jeho střelu z úhlu ještě Diviš vyrazil, ale nabíhající Ngadeu ho hlavou poslal do sítě. Kamerunský stoper patřil loni se šesti góly k nejlepším střelcům Slavie, ale v této sezoně si první zásah schoval až na poslední kolo.

I druhý poločas začali slávisté lépe. V 51. minutě šel Škoda do souboje s teplickým brankářem. Míč se od něj odrazil k Součkovi a ten ho snadno poslal hlavou do odkryté branky. V 68. minutě zpečetil výhru Zmrhal a opět v tom měl prsty kapitán Škoda, který se po pěti kolech vrátil do základní sestavy a v útoku nahradil Tecla.

"Viděl jsem poměrně vyrovnaný první poločas, v němž si Slavia vytvořila nějaké situace, ale my taky. Ale pak dala Slavia vedoucí branku a ve druhém poločase už kontrolovala hru. Po našich individuálních chybách přidala další góly," konstatoval trenér domácích Daniel Šmejkal.

Teplice doma prohrály třetí zápas za sebou, závěr sezony se jim vůbec nevydařil. Z posledních sedmi kol vytěžily jen tři body a jen dostatečný náskok z dřívějšího průběhu je zachránil před sestupovými starostmi. "S jarem moc spokojení být nemůžeme. Bohužel ty tři závěrečné porážky k tomu patří, i když dvě z nich byli v Plzni a se Slavií. Ale podzim jsme neodehráli vůbec špatně, jaro se nám příliš nepodařilo," řekl Šmejkal.

Slavia naopak v posledním dějství odčinila prohru s Jabloncem a nedovolila mu, aby ji připravil o šanci hrát Ligu mistrů. "Na jaře jsme splnili oba cíle, které jsme si dali, vyhrát pohár a skončit na druhém místě,“ zhodnotil sezonu Trpišovský, který v zimní přestávce nahradil Jaroslava Šilhavého.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Viděl jsem poměrně vyrovnaný první poločas, v němž si Slavia vytvořila nějaké situace, ale my taky. Ale pak dala Slavia vedoucí branku a ve druhém poločase už kontrolovala hru. Po našich individuálních chybách přidala další góly a pak už se utkání jen dohrávalo. S jarem moc spokojení být nemůžeme. Bohužel ty tři závěrečné porážky k tomu patří, i když dvě z nich byli v Plzni a se Slavií. Ale podzim jsme neodehráli vůbec špatně, jaro se nám příliš nepodařilo."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme rádi, že jsme to zvládli, že máme, co jsme potřebovali, a že je to přes přesvědčivé vítězství, ne po remíze. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, hráli jsme dobře, akorát ta tíha nás v prvních třiceti minutách připravila o dřívější gól. Nebyli jsme tak v pohodě a některé situace neřešili dobře. Ale pak nás první branka uklidnila a zbytek jsme odehráli bez problémů. Na jaře jsme splnili oba cíle, které jsme si dali, vyhrát pohár a skončit na druhém místě.“

FK Teplice - Slavia Praha 0:3 (0:1)

Branky: 41. Ngadeu, 51. Souček, 68. Zmrhal. Rozhodčí: Hrubeš - Pelikán, Boček. ŽK: Ljevakovič - Škoda. Diváci: 6805.

Sestavy:

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Šimeček - Ljevakovič (72. Kodeš), Kučera - Hora (84. Díaz), Žitný, Rezek (55. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Slavia: Kolář (86. Kovář)- Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (52. Hromada), Zmrhal (72. Tecl) - Škoda. Trenér: Trpišovský.