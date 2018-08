Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie v případě postupu přes Dynamo Kyjev nastoupí ve 4. předkole Ligy mistrů proti lepšímu z dvojice Ajax Amsterodam - Standard Lutych. První zápas, který by celek z Edenu odehrál venku, je na programu 21. nebo 22. srpna, odveta pak 28. nebo 29. srpna.

Pro Slavii bylo losování pouze formalitou, protože kvůli politické situaci proti sobě podle pravidel UEFA nemohly nastoupit ruské a ukrajinské kluby, což vyřadilo ze hry zbývající dvojici v osudí PAOK Soluň - Spartak Moskva. Dnešní los v Nyonu tak pouze určil, zda Pražané v případě postupu odehrají první utkání doma, nebo venku.

S Ajaxem se může Slavia o místo v základní skupině Ligy mistrů utkat podruhé. V roce 2007 si pražský celek po výhrách 1:0 a 2:1 nad nizozemským soupeřem zajistil dosud poslední účast v hlavní fázi elitní soutěže.

První zápasy třetího předkola čekají Slavii i její možné soupeře v úterý, odvety příští týden. Pokud by červenobílí proti Dynamu Kyjev neuspěli, zamířili by stejně jako v případě neúspěchu ve čtvrtém předkole do základní skupiny Evropské ligy.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Crvena Zvezda Bělehrad/Spartak Trnava - Salcburk/Škendija Tetovo, Karabach/BATE Borisov - PSV Eindhoven, Youn Boys Bern - Astana/Dinamo Záhřeb, Malmö/Vidi Székesfehérvár - Celtic Glasgow/AEK Atény.

Nemistrovská část:

Benfica Lisabon/Fenerbahce Istanbul - PAOK Soluň/Spartak Moskva, Standard Lutych/Ajax Amsterodam - Slavia Praha/Dynamo Kyjev.