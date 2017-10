Karviná - Fotbalisté pražské Slavie v desátém ligovém kole porazili Karvinou 2:0 a dosáhli první venkovní výhry v této sezoně. Úřadující mistři se vrátili na druhé místo tabulky a ztrácí pět bodů na vedoucí Plzeň, která má k dobru nedělní šlágr na hřišti Sparty. Slavii poslal do vedení v 19. minutě Milan Škoda, v 57. minutě zvýšil Nizozemec Mick van Buren.

Jako první se ke střele na bránu odhodlal slávista Hušbauer. Jeho dalekonosný pokus vyrazil na roh Le Giang, náhradník za Berkovce, který podle dohody obou klubů nemohl za Karvinou nastoupit, neboť ve Slezsku hostuje právě ze Slavie.

V deváté minutě byli hosté blízko vedení. Le Giang ale zlikvidoval tutovky jak pronikajícímu Škodovi, tak dorážejícímu Hušbauerovi, jehož další pokus vykopl z prázdné brány kapitán Karviné Eismann. Za deset minut už se Pražané dočkali. Stochův roh pustil Van Buren a hlavičkující Škoda usměrnil balon k tyči.

Až ve 35. minutě evidovali domácí první nebezpečnější možnost, Moravcova sražená střela skončila rohovým kopem, z něhož nic nebylo. Karvinští vsadili na brejky, jenže proti důrazně pracující defenzivě hostů se prosazovali hodně pracně. A když už dostali šanci ke střele, tak trefil Budínský přímo prostředek brány, kde stál připravený Kovář.

Do druhé půle vkročili domácí přece jen odvážněji, ale výsledkem jejich desetiminutového snažení byl jen roh, který Slavia odvrátila.

V 57. minutě naopak Karvinští chybovali, nejprve Eismann a poté Lischka, který rozehrál rovnou na nohu Škody, jehož přihrávka uvolnila Van Burena a ten už sám proti Le Giangovi neměl problém skórovat.

Za tohoto stavu už to měli domácí hodně složité. Slavia víceméně kontrolovala své vedení a snaha Karvinských končila před jejím velkým čtvercem. Dlouhé minuty nepřinášely nic zajímavého a nezáživný fotbal plynul. Až v 87. minutě napřáhl k ráně domácí Ramírez a trefil reklamní panel. Karviná tak prohrála se Slavii i ve třetím zápase po návratu do nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Konečně jsme po čtyřech remízách venku vyhráli na půdě soupeře. A to na hřišti těžkého protivníka, protože v Karviné to není nikdy jednoduché. Dnešní zápas toho byl důkazem. Nám pomohla standardka, po které jsme šli do vedení. Domácí se pak v závěru prvního poločasu oklepali a díky naší pasivitě se dostali do tlaku, na který v úvodu druhé půle navázali, ale po brejku jsme dali gól na 2:0 a pak už jsme to víceméně s přehledem uhráli. Karviná musela jít do rizika a my mohli přidat ještě nějaký další gól. Bylo tam dost akcí, které volaly po lepší přihrávce. Že nechytal Laštůvka? Na včerejším tréninku se ještě necítil stoprocentně fit, má drobné zdravotní problémy, ostatně kvůli nim nechytal ani v Astaně. Takže jsme neriskovali a věříme, že na Villarreal už bude k dispozici."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Prohráli jsme s lepším soupeřem. Upřímně jsem doufal, že Slavii potrápíme více, jenže pokud chceme uspět proti takovému týmu, jakým je Slavia, musíme k nadstandardnímu výkonu přidat něco navíc, nějakou nadstavbu, moment překvapení. Třeba loni jsme náš výkon obohatili takovou tou vášní a zaujetím, které nás na jaře proti silným soupeřům provázely. To mi teď u mužstva chybí. Jinak zlomovým gólem byl ten druhý, protože pak už si to Slavia zkušeně pohlídala."

MFK Karviná - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 19. Škoda, 57. Van Buren. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Pelikán. ŽK: Bořil, Rotaň - Janečka. Diváci: 4586.

Karviná: Le Giang - Čolič, Hošek, Lischka, Eismann - Šisler (79. Lingr), Janečka - Moravec, Budínský (62. Ramírez), Kalabiška - T. Wágner (46. Panák). Trenér: J. Weber.

Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Deli (82. Frydrych), Sobol - Souček, Rotaň (73. Hromada) - Van Buren, Hušbauer, Stoch (77. Danny) - Škoda. Trenér: Šilhavý.