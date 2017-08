Borisov (Bělorusko) - Fotbalisty Slavie čeká ve středu na půdě Borisova jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Pokud český šampion po úvodní domácí výhře 1:0 zvládne i odvetu 3. předkola Ligy mistrů v Bělorusku, udělá první ze dvou kroků do hlavní fáze vysněné soutěže a zároveň si zajistí podzim v evropských pohárech. Tím by Pražané splnili jeden z hlavních předsezonních cílů.

Slávisté usilují o druhou účast ve skupině Ligy mistrů, kam dosud prošli jen v roce 2007. V případě postupu přes Borisov by červenobílí měli jistotu, že i kdyby následně nepřešli přes závěrečné 4. předkolo, dostali by se aspoň do skupiny Evropské ligy. Zároveň by jim vyřazení běloruského mistra přineslo prémii asi 146 milionů korun.

Pražané jdou do odvety v solidní pozici, i když před týdnem mohli uhrát v Edenu i lepší výsledek. Od 20. minuty a proměněné penalty Milana Škody vedli 1:0, ale v následné dlouhé přesilovce další góly nepřidali. Dvakrát jim v tom zabránila branková konstrukce.

"Přáli jsme si výsledek s nulou a vítězství, toho jsme dosáhli. Ale chtělo to přidat ještě nějakou branku, aby odveta byla veselejší. Nicméně věřím, že jsme schopni přidat minimálně jeden gól i venku a zvládneme to," uvedl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Pražané v Edenu přestříleli Borisov 23:3, ale v odvetě čeká jejich kouč úplně jiný obraz hry. Běloruský šampion je na svém stadionu poslední dobou prakticky neporazitelný, od konce loňského května tam prohrál jediný soutěžní zápas. V 2. předkole Ligy mistrů ale Borisov doma jen remizoval 1:1 s outsiderem Alaškertem Jerevan.

"BATE bylo v Edenu oslabeno a nechtělo inkasovat. Myslím, že nejsou na bránění úplně zvyklí, v domácí soutěži dominují a většinou hrají do plných. V odvetě budou hrát nepochybně útočněji, musí dát minimálně jednu branku," poznamenal Šilhavý.

Zatímco Borisov se naladil na odvetu výhrou 3:0 nad Gomelem, Slavia o víkendu po rozpačitém výkonu udolala Teplice 1:0. Šilhavý udělal hned sedm změn v základní sestavě a je téměř jisté, že se v Bělorusku vrátí k zahajovací jedenáctce z úvodního duelu předkola.

Stále scházet mu budou zranění Jan Sýkora s Jakubem Hromadou, soupeři zase bude chybět kvůli trestu za vyloučení Jevgenij Jablonskij. Zápas začne ve středu v 19:00.

Statistické údaje před odvetným utkáním BATE Borisov - Slavia Praha:

Výkop: středa 2. srpna, 19:00 (O2 TV Sport).

První zápas 0:1.

Rozhodčí: Pol van Boekel - Charles Schaap, Rob van de Ven (všichni Niz.).

Bilance:

Bělorusko - ČR 9 3-2-4 7:9.

2005/06 UEFA: MTZ RIPO Minsk - Teplice 1:1, 1:2,

2009/10 EL: Mogilev - Ostrava 1:0, 2:1,

2011/12 LM: Plzeň - Borisov 1:1, 1:0,

2015/16 EL: Plzeň - Dinamo Minsk 2:0, 0:1,

2017/18 LM: Slavia Praha - Borisov 1:0.

Borisov v Evropě:

LM/PMEZ 89 31-26-32 98:124 EL/UEFA 40 14-6-20 51:66 Celkem 129 45-32-52 149:190

Slavia v Evropě:

LM/PMEZ 29 10-7-12 24:40 EL/UEFA 104 39-27-38 133:122 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 141 52-37-52 168:171

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Předpokládané sestavy:

Borisov: Sčerbickij - Baga, Gajdučik, Buljat, M. Voloďko - Kendyš, Dragun - Stasevič, A. Voloďko, Ivanič - Signěvič.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Ngadeu - Van Buren, Hušbaeur, Rotaň, Danny - Škoda.

Absence: Jablonskij (trest za ČK), Milunovič, Rios, Poljakov (všichni zranění) - Sýkora, Hromada (oba zranění), Flo (nejistý start).

Zajímavosti:

- Slavia nehrála Ligu mistrů od roku 2009, kdy v kvalifikaci vypadla s Šeriffem Tiraspol

- Slavia usiluje o druhý postup do základní skupiny LM (první od roku 2007), Borisov o šestý

- Borisov hrál v roce 2011 ve skupině LM s Plzní, venku remizoval 1:1 a doma prohrál 0:1

- Slavia se v minulé sezoně po necelých 7 letech vrátila do pohárů a skončila ve 4. předkole Evropské ligy po 2 prohrách 0:3 s Anderlechtem Brusel

- Borisov od sezony 1999/00 ani jednou nechyběl v evropských pohárech, pouze v roce 2002 hrál jen letní Pohár Intertoto

- Borisov v 2. předkole vyřadil Alaškert Jerevan po remíze 1:1 doma a výhře 3:1 venku

- Slavia v sobotu v generálce v úvodním ligovém kole porazila Teplice 1:0, Borisov v domácí soutěži zdolal Gomel 3:0

- Borisov doma prohrál jediný z posledních 10 zápasů v pohárech a v posledních 5 neprohrál

- Borisov doma od konce loňského května prohrál jen jeden soutěžní zápas

- Borisov 11x za sebou vyhrál běloruskou ligu

- Slavia vyhrála v pohárech jen 3 z posledních 32 zápasů

- Slavia venku v pohárech 16x za sebou nevyhrála (od vítězství 1:0 v LM na půdě Ajaxu Amsterodam v roce 2007)

- Slavia neprohrála od loňského srpna 14 venkovních utkání po sobě

- postupující získá pro podzim jistotu účasti v základní skupině pohárů a prémie 146 milionů korun

- Zmrhal slaví v den utkání 24. narozeniny, Šventovi (oba Slavia) je dnes 32 let