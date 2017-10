Praha - Fotbalisté Plzně se v osmifinále poháru utkají doma se Slováckem, Slavia míří do Jihlavy, obhájce vítězství Zlín nastoupí ve Vlašimi a Sparta se doma střetne v atraktivním duelu s Baníkem Ostrava. Olomouc se potká s Jabloncem, Teplice s Hradcem Králové, Liberec s Karvinou a třetiligové Domažlice přivítají Mladou Boleslav. Rozhodl o tom dnešní los. Oficiální hrací termín je 25. října.

Lídr ligové tabulky Plzeň narazí na jedenácté Slovácko. "My jsme s losem spokojeni, protože hrajeme doma," řekl sportovní ředitel Viktorie František Mysliveček.

Naopak další dva účastníci Evropské ligy Slavia a Zlín se představí na hřištích soupeřů, takže je čeká cestování navíc. "Nechtěli jsme jet ven, protože teď máme díky Evropské lize náročný program. Ale věřím, že to zvládneme. Teď jsme si během repre pauzy odpočinuli a nabrali síly," řekl sportovní manažer zlínského klubu Zdeněk Grygera.

Nejatraktivnějším duelem osmifinále by měl být souboj dvou velkých rivalů Sparty a Ostravy. "S Baníkem je to vždy vyhecované derby, takže to bude atraktivní. Navíc nás Baník čeká za tři týdny v lize, dáme si tak dvojutkání," podotkl generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Los osmifinále MOL Cupu, českého fotbalového poháru (25. října):

Plzeň - Slovácko, Liberec - Karviná, Jihlava - Slavia Praha, Domažlice - Mladá Boleslav, Teplice - Hradec Králové, Vlašim - Zlín, Sparta Praha - Baník Ostrava, Sigma Olomouc - Jablonec.