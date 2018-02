Praha - Po více než dvou měsících pauzy o víkendu začne jarní část první fotbalové ligy. V sobotu je na programu šest zápasů, přičemž z první pětice v tabulce se představí jen Slavia. Ta se případnou výhrou v Jihlavě pokusí vytvořit tlak na své konkurenty včetně vedoucí Plzně, která v neděli na hřišti třetí Olomouce zkusí navázat na rekordní podzim a minimálně udržet čtrnáctibodový náskok.

Slavia v zimě udělala mnoho změn včetně trenéra, toho vyměnila i Jihlava, která přezimovala na dně tabulky. Nutně se tak potřebuje odrazit k lepším výsledkům a začít chce už proti Slavii, které v posledních pěti zápasech dala jediný gól.

"Slavia prochází, stejně jako my, procesem sehrávání a zvykání na nové herní prvky. Je jasné, že individuální kvalita našeho soupeře je daleko vyšší. Ale má také nějaké slabiny, které budeme chtít využít. Favorit v tomto duelu je jasný, chceme ale být rovnocenným soupeřem," řekl trenér Vysočiny Martin Svědík.

Pro Slavii bude důležité uspět a vytvořit tak tlak na konkurenty. "Jihlava není moje oblíbená destinace, nedařilo se nám tam s Libercem a ještě s Viktorkou (Žižkov) jsme tam hráli 3:3. Říkal jsem hned první den, že začátek je pro mě takový křest ohněm. První zápas je vždy takový nervózní, protože vstup je důležitý," řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Nového trenéra představí i Jablonec, Petr Rada ho povede do souboje s jeho bývalými Teplicemi. Sobotní program nabídne i duely Zlína s Duklou, Bohemians Praha 1905 s Brnem, Mladé Boleslavi s Karvinou a také důležitý záchranářský souboj posílené Ostravy se Slováckem.

Šlágrem bude nedělní duel třetí Olomouce s vedoucí Plzní. Oba celky po vydařeném podzimu do kádru téměř nesáhly s jedinou výjimkou, když si vzájemně vyměnily útočníky Chorého s Řezníčkem. Ten je však v Sigmě na hostování a nemůže tak proti Plzni nastoupit. Plzeň už má v nohách čtvrteční remízu 1:1 v Evropské lize s Partizanem a před odvetou si bude chtít udržet vítěznou náladu.

"Samozřejmě nás nečeká v Olomouci jednoduchý zápas. Zápasová zátěž je strašně důležitá a my se potřebujeme dostat do takového rytmu, který je potřeba. Doufám, že to brzy zvládneme už se vším všudy," řekl kouč Pavel Vrba, jehož svěřenci v lize Sigmu sedmkrát za sebou porazili.

Dalším sledovaným duelem bude zápas mezi pátou Spartou a čtvrtým Libercem, který od zimy vede bývalý sparťanský kouč David Holoubek. Pro něj tak půjde o speciální duel. "Těším se, těším se na fanoušky, na atmosféru, která tam bude. Ale není to jen o mně, těší se celá kabina. Jedeme to tam odmakat, budeme tam bojovat o každý metr hřiště. Určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou, to v žádném případě," prohlásil Holoubek.

Sparta a její trenér Andrea Stramaccioni byli na podzim kvůli špatným výsledkům pod velkým tlakem fanoušků a tak potřebují zvládnout první jarní duel doma co nejlépe. "Budeme hrát na vlastním stadionu a před vlastními fanoušky, kteří si zaslouží vidět Spartu vyhrávat. Takže teď je naším hlavním cílem Slovan porazit," řekl Stramaccioni, který by měl nasadit všechny tři zimní posily Kangu, Stancia a Nitu.

Duel na Spartě bude pod dohledem videorozhodčího.

Hlasy před zápasy 17. kola první ligy:

FK Jablonec (8.) - FK Teplice (6.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Čeká nás nepříjemný soupeř, který má konsolidované řady a stabilní jedenáctku. Teplice přišly v zimě o Filla a Šušnjara, ale zároveň hráče doplnily. Hrajeme doma a budeme se snažit, abychom vyhráli. Základem je hrát fotbal nahoru dolů a odmakat to. Za speciální to ze svého pohledu nepovažuji. Jsem samozřejmě rád, když se potkávám s hráči a vracím na místa, kde jsem působil. Ale teď jsem v Jablonci a soustředím se práci zde."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Věříme, že mužstvo je na jaro připravené dobře, někteří hráči mají nějaké zdravotní potíže, ale nevypadají nějak závažně. Čeká nás velmi kvalitní soupeř, který je na stejných pozicích v tabulce jako my. Uvidíme, jaké budou podmínky, je zimní období, v Jablonci na severu. Podle toho se samozřejmě bude odvíjet hra."

Fastav Zlín (9.) - Dukla Praha (10.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Potřebujeme zvládnout úvodní zápasy. Když se nám to podaří, tak bude mít tým sílu a víru ve vítězství. Věřím, že můžeme dosáhnout na cíle, které si dáváme. Na podzim nám chyběla sehranost, intuice na hřišti. Což byl důvod, proč jsme kritické momenty nezvládali. Nyní si už na sebe hráči zvykli a situace se v tomto směru zlepšila. Hra Dukly má svůj typický charakter v držení míče a hledání skulinek v obraně soupeře. Soupeře jsem studoval i na soustředění v Turecku, kde jsem získal některé další poznatky. Rozhodně se nemůžeme Dukly bát, to by bylo špatné."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Zlín má široký a velice kvalitní kádr, vybudovali ho před vstupem do Evropské ligy. Ta je obrovsky prověřila a posilnila, zima je určitě stmelila a myslím, že to proti nim nebude snadné. Zlín uplatňuje jednoduché, ale dobře zabudované mechanismy a umí bojovat. Tým je směřován k tomu, aby válčil, jsou tam vybírané takové typy hráčů. Stoprocentně nám mají co vracet, protože poslední tři zápasy jsme vyhráli a nemyslím si, že bychom vždycky tahali za delší konec. Nám to většinou dalo zabrat a zvládli jsme v těch zápasech vyhrát o gól. Musíme si uvědomit, že tam jedeme válčit, a pokud toto nebudeme mít na mysli, nebudeme moct uspět."

FK Mladá Boleslav (11.) - MFK Karviná (13.)

Dušan Uhrin ml. (trenér M. Boleslavi): "Jaro začínáme doma a chceme ho pochopitelně zahájit vítězstvím. Generálku jsme sice jednoznačně vyhráli, ale úplně se vším jsem spokojený nebyl, protože hráči tam udělali věci, které jim opakovaně vytýkám a které potřebujeme do zápasu o ligové body napravit."

Lukáš Magera (kapitán M. Boleslavi): "Karviná je v tabulce těsně pod námi, a pokud chceme tabulkou stoupat, musíme doma tyto zápasy zvládat. Je to možnost, jak se odrazit a dostat se na klidnější příčky, abychom se pak mohli soustředit na pohár."

Josef Mucha (trenér Karviné): "Mladá Boleslav asi nečekala, že bude mít takovou sezonu. Na poslední chvíli posílili a omladili tým, do zápasu půjdou jako favorit. Na začátek to je hodně těžký soupeř. Ale my si na na ně věříme. Podle vzájemných výsledků nechci říkat, že na ně umíme, ale věřím, že znovu předvedeme dobrý výkon a budeme rovnocenným soupeřem."

Baník Ostrava (15.) - 1. FC Slovácko (14.)

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Viděli jsme Slovácko v nějakých zápasech v Turecku na soustředění. Neposilovali tak výrazně, přišli dva noví hráči, tudíž i ten jeho styl, který praktikuje, zůstal stejný. Je to tým s výborným držením míče. Ale my se v prvé řadě zaměřujeme na to, aby náš výkon byl odpovídající. Myslím, že teď máme mužstvo zkušenější, a věřím, že se proto vypořádáme i s tlakem, který boj o záchranu obnáší."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Současný Baník bude oproti podzimu po velké hráčské obměně zcela jiný. Můžeme ale k tomuto zápasu nastoupit se sebevědomím, neboť jsme v přípravě se silnými soupeři takřka v každém zápase vstřelili gól. Když nám sebevědomí zůstane, tak se nemusíme nikoho bát. Budeme se rvát, co to půjde. Každou minutu. Věřím, že budeme podávat takové výkony, abychom ze sestupového pásma brzy utekli."

Vysočina Jihlava (16.) - Slavia Praha (2.)

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Slavia prochází, stejně jako my, po obměně kádru procesem sehrávání a zvykání na nové herní prvky. Je velice silná v ofenzivě. Určitou představou a vodítkem by pro nás mohla být hra Liberce pod vedením kouče Trpišovského, který nyní chce stejné věci také po hráčích Slavie. Je jasné, že individuální kvalita našeho soupeře je daleko vyšší. Ale má také nějaké slabiny, které budeme chtít využít. Také my jsme pracovali na hodně nových věcech. Chvíli bude trvat, než si všechno sedne. Favorit v tomto duelu je jasný, chceme ale být rovnocenným soupeřem."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jihlava není moje oblíbená destinace, nedařilo se nám tam s Libercem a ještě s Viktorkou (Žižkov) jsme tam hráli 3:3. Říkal jsem hned první den, že začátek je pro mě takový křest ohněm. Ale je to nejlepší čas na to to změnit. Vstup do jara vždy přináší velké očekávání. Dlouho se nehrál soutěžní zápas, všichni se těší. Ať je to proti komukoliv, první zápas je vždy takový nervózní, protože vstup je důležitý. Jedeme tam s tím, že chceme předvést to, na čem jsme šest týdnů pracovali. Aby byly vidět nějaké charakterické rysy, jak chceme hrát. A samozřejmě výsledkově uspět."

Bohemians Praha 1905 (7.) - Zbrojovka Brno (12.)

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "V generálce jsme dostali facku, abychom spadli zpět na zem. Věřím, že to bude mít vliv na koncentraci a že jsme se co nejlépe připravili na Brno. Máme teď dvě utkání doma s týmy ze spodku tabulky, takže chceme být pokud možno stoprocentně úspěšní. S Brnem jsme se v zimě potkali v Tipsport lize, nebylo to úplně příjemné. Ale zápasy na umělce na Vyšehradě a mistrák na trávě jsou úplně jiné příběhy. Terén není ideální a promítne se do taktiky. Budeme muset hru zjednodušit."

Roman Pivarník (trenér Brna): "První jarní utkání bude pro nás hodně důležité. Los máme těžký, ale potřebujeme být úspěšní i v zápasech, ve kterých nejsme favoritem. Musíme sbírat body od začátku a uvidíme, kam to dokážeme dotáhnout. Ze svých zkušeností vím, že se na Bohemians jednoduše nehraje. Máme za sebou kvalitní přípravu i dobré výsledky. Pracovali jsme na tom, abychom odstranili naše slabiny, dokázali hrát v bloku, presinku, na hrotu. Nyní nám ligové zápasy ukážou, jak se nám to podařilo."

Sigma Olomouc (3.) - Viktoria Plzeň (1.)

Václav Jílek (Olomouc): "Čeká nás soupeř z nejtěžších. Upínat se ale k bodovému zisku jen z tohoto jediného utkání by asi nebylo racionální. Máme doma Plzeň, venku Brno a doma Slovácko a pak se můžeme bavit o úvodu jara. Vnitřně říkám, že úspěšný start do jarní části by pro mě osobně bylo pět bodů."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Samozřejmě nás nečeká v Olomouci jednoduchý zápas. Olomouc překvapila v podzimní části soutěže a pohybuje se ve vysokých patrech tabulky. Možná uděláme nějakou změnu v sestavě, protože jsme určitě nebyli spokojeni s prvním poločasem v Bělehradě. Ale je to začátek soutěže. Vzpomněl jsem si na náš rozjezd na podzim a také to nebylo úplně lehké. Zápasová zátěž je strašně důležitá a my se potřebujeme dostat do takového rytmu, který je potřeba. Doufám, že to brzy zvládneme už se vším všudy. Byl bych rád, kdyby v Olomouci byla podobná atmosféra jako na Partizanu, kde jsme se báli diváků, a nakonec byli fantastičtí a věnovali se jenom fotbalu."

Sparta Praha (5.) - Slovan Liberec (4.)

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Během přípravy jsme se s hráči dohodli, že nebudeme mluvit o konečném cíli v podobě druhého místa, ale jen o nejbližším cíli. A to je teď zápas s Libercem. Budeme hrát na vlastním stadionu a před vlastními fanoušky, kteří si zaslouží vidět Spartu vyhrávat. Takže teď je naším hlavním cílem Slovan porazit."

Ondřej Zahustel (obránce Sparty): "Zápasy s Libercem jsou vyhrocenější, ale zároveň si myslím, že to jsou zajímavé zápasy jako takové. Osobně se těším, že už druhá část sezony konečně začne. Pikantnější to bude trochu i kvůli Davidovi Holoubkovi. Těším se na to, věřím, že dorazí hodně fanoušků a že předvedeme kvalitní výkon s vítězným koncem."

David Holoubek (trenér Liberce): "Těším se, těším se na fanoušky, na atmosféru, která tam bude. Ale není to jen o mně, těší se celá kabina. Jedeme to tam odmakat, budeme tam bojovat o každý metr hřiště. Určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou, to v žádném případě. Přípravu bych úplně nepřeceňoval. Výsledkově to sice vyšlo, ale měli jsme tam pasáže, které nebyly dobré. Pořád máme na čem pracovat.

Statistické údaje před zápasy 17. kola fotbalové ligy: -------- FK Jablonec (8.) - FK Teplice (6.) Výkop: sobota 17. února, 15:00. Rozhodčí: Královec - Hájek, Myška. Bilance: 43 12-18-13 40:42. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Hübschman, Hanousek - V. Kubista - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Teplice: Jakub Diviš - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Ljevakovič - Hyčka, Hora, Kučera, Rezek - Vaněček. Absence: Jaroslav Diviš (rekonvalescence) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Masopust, Jovovič (oba 3 ŽK) - Krob, Vondrášek, Rezek, Červenka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jovovič (3) - Vaněček (7). Zajímavosti: - Teplice vyhrály jediný z posledních 8 vzájemných ligových soubojů s Jabloncem - v posledních 4 vzájemných ligových zápasech padly jen 4 branky, poslední 2 skončily remízou - Jablonec vyhrál jediný z posledních 7 ligových zápasů - Teplice v posledních 4 ligových utkáních inkasovaly jediný gól - Teplice venku získaly jen 5 ze svých 23 bodů - trenéra Rada čeká obnovená soutěžní premiéra na lavičce Jablonce, v minulosti vedl i Teplice Fastav Zlín (9.) - Dukla Praha (10.) Výkop: sobota 17. února, 15:00. Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Dresler. Bilance: 7 1-2-4 6:7. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Kopečný, Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Jiráček, Hronek, Holzer - Mehanovič, Beauguel. Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Holík, Bilovský, Doumbia - Koreš, Holenda, Schranz. Absence: Bačo (trest za ČK), Vyhnal (nemoc), Železník (nejistý start) - Kušnír (trest za ČK), Hanousek (rekonvalescence), Holek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ekpai, Traoré (oba 3 ŽK) - Miloševič, Holenda (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ekpai (4) - Holenda (6). Zajímavosti: - Zlín prohrál poslední 3 ligová utkání s Duklou shodně 0:1 - Zlín vyhrál jen první ze 7 ligových duelů s Duklou - Zlín doma získal 17 z celkových 20 bodů, na vlastním hřišti prohrál v tomto ročníku jediný z 8 ligových zápasů (s M. Boleslaví 1:5) - Zlín z posledních 10 kol porazil jen 2 týmy ze spodku tabulky Jihlavu a Slovácko, z posledních 5 kol ale prohrál jediné - Dukla získala venku jen 2 z 19 bodů - Dukla venku v lize 4x za sebou neskórovala - Podaný (Dukla) si může připsat 100. ligový start, Hronek a Železník (oba Zlín) mohou nastoupit k 50. ligovému utkání FK Mladá Boleslav (11.) - MFK Karviná (13.) Výkop: sobota 17. února, 15:00. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Horák. Bilance: 3 0-2-1 3:4. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš - Přikryl, Matějovský, Hubínek, Mareš - Komličenko. Karviná: Le Giang - Čolič, Janečka, Dreksa, Letič - Šisler, Panák - Moravec, Budínský, Kalabiška - Wágner. Absence: Rada, Kysela (oba rekonvalescence), Fabián, Klobása (oba zranění), Mebrahtu, Šušnjar, Hubínek (všichni nejistý start) - Dreksa (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Fabián, Takács (oba 3 ŽK) - Šisler (7 ŽK), Eismann, Janečka, Wágner (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Budínský (5). Zajímavosti: - Karviná s Mladou Boleslaví po postupu do ligy ve 3 zápasech ještě neprohrála - M. Boleslav poslední 3 kola podzimu prohrála - M. Boleslav vyhrála jen 2 z posledních 9 domácích ligových zápasů - M. Boleslav je se 7 body nejhorším týmem doma - Karviná venku 12 ligových utkání za sebou nevyhrála a poslední 3 prohrála - Karviná venku získala jediný z 14 bodů - kouč Karviné Mucha si odbyde prvoligovou premiéru v roli hlavního trenéra - Hošek (Karviná) může odehrát 100. ligové utkání Baník Ostrava (15.) - 1. FC Slovácko (14.) Výkop: sobota 17. února, 15:00. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Flimmel. Bilance: 29 13-6-10 42:36. Poslední zápas: 2:5. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Psyché, Fleišman - Hlinka, Hrubý - Mičola, Fillo, De Azevedo - Poznar. Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Šumulikoski - Sadílek, Daníček, Havlík, Petr - Zajíc. Absence: Baroš (4 ŽK + zranění) - Sicharulidze (zranění), Navrátil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Granečný, Hrubý (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Baroš (6) - Zajíc (5). Zajímavosti: - Ostrava prohrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů - Ostrava vyhrála jediné z posledních 15 kol - Ostrava doma v lize z posledních 10 utkání jen jednou vyhrála - Ostrava má s 32 inkasovanými góly spolu s Jihlavou nejhorší obranu ligy - Slovácko na závěr podzimu výhrou nad Jihlavou ukončilo sérii 12 kol bez vítězství - Slovácko z posledních 23 ligových zápasů jen 2x zvítězilo - Slovácko v lize nevyhrálo venku už 14x za sebou, naposledy na Dukle 3:2 v prosinci 2016 - Slovácko venku získalo jen 3 ze svých 12 bodů Vysočina Jihlava (16.) - Slavia Praha (2.) Výkop: sobota 17. února, 16:30 (ČT2). Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Kříž. Bilance: 13 5-4-4 15:20. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Ljovin, Urblík, Zoubele - Dvořák, Ikaunieks. Slavia: O. Kolář - Jugas, Kúdela, Deli, Sýkora - Mingazov, Hušbauer, Souček, Zmrhal - Necid, Škoda. Absence: M. Kolář, Marcin, Pecháček, Keresteš (všichni zranění) - Mešanovič (zranění), Bořil (disc. trest). Disciplinární ohrožení: Keresteš (3 ŽK) - Jugas, Ngadeu, Hušbauer (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ikaunieks (5) - Tecl (8). Zajímavosti: - Jihlava prohrála jen první z 6 domácích ligových duelů se Slavií a v posledních 5 získala 11 bodů - Jihlava v posledních 5 ligových zápasech Slavii neporazila a dala jí jediný gól - Jihlava všech 10 bodů získala na domácím hřišti - Jihlava v posledních 3 kolech nebodovala - Jihlava má s 32 inkasovanými brankami společně s Ostravou nejhorší obranu ligy - Slavia z posledních 21 venkovních utkání v lize prohrála jediné - Slavia prohrála jediné z posledních 5 kol - oba týmy mají nové trenéry, soutěžní premiéra na lavičce Jihlavy čeká Svědíka a na lavičce Slavie Trpišovského - brankář Jihlavy Rakovan působil ve Slavii Bohemians Praha 1905 (7.) - Zbrojovka Brno (12.) Výkop: sobota 17. února, 18:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Boček. Bilance: 29 8-11-10 31:35. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Luts - Tetteh. Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Polák - Acosta, Kratochvíl, Krejčí, Lutonský - Zikl. Absence: Švec, Hůlka (oba nejistý start) - Gomes, Šural (oba zranění), Bazeljuk (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dostál, Šmíd, Luts (všichni 3 ŽK) - Pavlík (3 ŽK). Nejlepší střelci: Kabajev (4) - Škoda (5). Zajímavosti: - z posledních 8 vzájemných ligových utkání vyhrálo Brno jediné, poslední 2 duely skončily bezbrankovou remízou - Brno v lednu ve finále zimní Tipsport ligy porazilo Bohemians 2:0 - Brno v posledních 3 ligových zápasech nedalo Bohemians gól - Bohemians z posledních 9 domácích utkání v lize prohráli jen s Jabloncem, v posledních 3 duelech v Ďolíčku remizovali - Bohemians v posledních 2 podzimních kolech nedali gól - Brno získalo z posledních 3 kol 7 bodů a v posledních 5 jen 2x inkasovalo - Brno v této ligové sezoně venku 7x prohrálo a jen jednou vyhrálo - Brno má s 12 brankami nejhorší útok ligy - trenér Brna Pivarník oslaví v den zápasu 51. narozeniny, působil v Bohemians stejně jako posila Zbrojovky Acosta - Bartek (Bohemians) může nastoupit k 200. ligovému utkání Sigma Olomouc (3.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 18. února, 16:00 (ČT2). Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Pospíšil. Bilance: 37 12-4-21 39:48. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Texl, Falta - Plšek. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík. Absence: Řezníček (dohoda klubů) - Pilař (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Radakovič, Houska, Manzia (všichni 3 ŽK) - Kolář (3 ŽK). Nejlepší střelci: Houska, Plšek (oba 4) - Krmenčík (11). Zajímavosti: - Olomouc v lize s Plzní 7x za sebou prohrála - Olomouc doma v této ligové sezoně neprohrála (6 výher, 2 remízy) - Olomouc prohrála jediné z posledních 13 kol (na závěr podzimu v Liberci) - Plzeň v lize neprohrála 21x za sebou - Plzeň vyhrála 17 z posledních 18 ligových zápasů - Plzeň má na kontě po podzimu rekordních 46 bodů, ztratila jen jednou po remíze 0:0 v Teplicích - Plzeň dnes hraje úvodní zápas vyřazovací fáze Evropské ligy na půdě Partizanu Bělehrad - Plzeň má s 34 góly nejlepší útok ligy a s 5 inkasovanými brankami nejlepší obranu Sparta Praha (5.) - Slovan Liberec (4.) Výkop: neděle 18. února, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Wilczek. Bilance: 49 25-10-14 79:52. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štětina, M. Frýdek - Plavšič, Mavuba, Stanciu, Kanga, Ben Chaim - V. Kadlec. Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Bartl, Breite, Folprecht, Hybš - Oscar, Potočný. Absence: Šural, M. Kadlec (oba zranění), Vatajelu (nejistý start) - Graiciar (zranění), Ševčík (rekonvalescence), Pulkrab (4 ŽK + dohoda klubů). Disciplinární ohrožení: Costa, Čivič, M. Frýdek (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Šural (6) - Kerbr (5). Zajímavosti: - Sparta v lize s Libercem 4x za sebou neprohrála - Sparta doma v lize prohrála jediné z posledních 11 utkání s Libercem - Sparta bodovala v 5 z posledních 6 kol - Sparta doma prohrála jediný z posledních 19 ligových zápasů - Sparta doma získala 19 ze svých 28 bodů - Liberec prohrál jediné z posledních 7 kol - Liberec v soutěžním zápase poprvé povede kouč Holoubek, který předtím trénoval mládež a krátce i A-tým na Spartě - V. Kadlec (Sparta) a Kerbr (Liberec) mohou odehrát 150. zápas v české lize Tabulka: 1. Plzeň 16 15 1 0 34:5 46 2. Slavia 16 9 5 2 27:7 32 3. Olomouc 16 9 5 2 23:10 32 4. Liberec 16 9 3 4 24:16 30 5. Sparta 16 8 4 4 21:12 28 6. Teplice 16 6 5 5 20:17 23 7. Bohemians Praha 1905 16 5 7 4 15:14 22 8. Jablonec 16 5 6 5 21:20 21 9. Zlín 16 5 5 6 18:23 20 10. Dukla 16 5 4 7 18:29 19 11. Mladá Boleslav 16 5 2 9 19:29 17 12. Brno 16 4 3 9 12:23 15 13. Karviná 16 4 2 10 16:25 14 14. Slovácko 16 2 6 8 13:23 12 15. Ostrava 16 2 5 9 21:32 11 16. Jihlava 16 3 1 12 15:32 10