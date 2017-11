Praha - Fotbalisty Slavie čeká ve čtvrtek přesně na den 125. výročí založení klubu čtvrté kolo základní skupiny Evropské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Villarrealu. Český šampion před dvěma týdny v úvodním vzájemném duelu dokázal na půdě šestého celku španělské ligy uhrát remízu 2:2 a favorita by rád zaskočil i doma. Případná výhra by Pražany výrazně přiblížila postupu do vyřazovacích bojů.

Slavia v úvodních třech zápasech skupiny neprohrála a s pěti body je pouze vinou horšího skóre na druhém místě tabulky za Villarrealem. Třetí Astana má o bod méně a poslední je s jediným bodem Maccabi Tel Aviv. Do jarních bojů postoupí po šesti kolech skupinové fáze první dva celky.

"Osobně pořád považuji Villarreal za favorita skupiny. My se budeme zítra snažit, abychom třeba překvapili a znovu s nimi bodovali. Vítězstvím bychom si hodně pomohli, ale ještě by to neznamenalo, že je hotovo," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

"Zítřejší zápas nerozhodne, kdo půjde dál. Skupina je ještě hodně otevřená, šanci má i poslední Maccabi. Ale hodně by nám pomohlo i z hlediska motivace pro zbytek skupiny i podzimní části ligy, kdybychom odehráli dobrý zápas s bodovým ziskem," dodal kouč, který v pátek oslaví 56. narozeniny.

Slavia před dvěma týdny ve Villarrealu po půlhodině vedla 2:0, ale o náskok ještě do pauzy přišla. "Myslím, že to bude podobné jako u nich. Příliš nerozlišují, jestli hrají doma nebo venku. Kdyby byla přestřelka jako u nich, ani diváci by se nezlobili. Ve Španělsku jsme zahráli velmi dobrý zápas a chtěli bychom na to navázat," řekl Šilhavý, jehož tým ve třech domácích zápasech pohárů v této sezoně neinkasoval.

V neděli čeká Slavii klíčové ligové utkání v Plzni, na kterou ztrácí 11 bodů, a Šilhavý proto nejspíš znovu udělá změny v sestavě. K dispozici je už uzdravené africké duo Simon Deli a Michael Ngadeu. "Oba zápasy jsou pro nás hodně důležité. Abychom stavěli evropský pohár na druhou kolej, to by nebylo úplně ideální," podotkl Šilhavý.

Villarreal bere zápas na Slavii jako zlomový. Semifinalistovi Ligy mistrů z roku 2006 se proti českým soupeřům daří, neprohrál s nimi ani v jednom z osmi utkání. Je otázkou, zda nastoupí od začátku největší hvězda "Žluté ponorky" Cédric Bakambu, který skóroval ve třech ze čtyř duelů s českými celky. Před dvěma týdny naskočil až v druhém poločase.

"Je to velmi důležitý zápas. Přijeli jsme do Prahy pro vítězství a nemyslíme na nic jiného. Nemůžeme si dovolit zaváhání. Vítězství je naprosto zásadní," řekl obránce Villarrealu Víctor Ruiz.

Slavia vznikla 2. listopadu 1892 a výročí založení si připomene slavnostním programem před zápasem. Vedení odhalí před stadionem další pamětní desky na chodníku slávy a také pojmenuje po jedné z legend klubu další tribunu. "Bylo by to krásné spojení, kdyby se nám ten zápas povedl," podotkl Šilhavý.

Zápas má výkop v 19:00.

Statistické údaje před zápasem 4. kola základní sk. A Evropské ligy Slavia Praha - Villarreal CF: Výkop: čtvrtek 2. listopadu, 19:00 (ČT sport). Rozhodčí: Bobby Madden - David McGeachie, Mulvanny - Donald Robertson, Nicholas Walsh (všichni Skot.). Bilance: ČR (Československo) - Španělsko 78 16-18-44 77:141. 1960/61 PMEZ: FC Barcelona - Hradec Králové 4:0, 1:1, 1964/65 PMEZ: Real Madrid - Dukla Praha 4:0, 2:2, 1967/68 PMEZ: Real Madrid - Sparta Praha 3:0, 1:2, 1974/75 UEFA: San Sebastian - Ostrava 0:1, 0:4, 1980/81 UEFA: Bohemians Praha - Gijón 3:1, 1:2, 1980/81 UEFA: Brno - San Sebastian 1:1, 1:2, 1981/82 UEFA: Bohemians Praha - Valencie 0:1, 0:1, 1981/82 PVP: Dukla Praha - FC Barcelona 1:0, 0:4, 1982/83 UEFA: Valencie - Ostrava 1:0, 0:0, 1983/84 UEFA: Sparta Praha - Real Madrid 3:2, 1:1, 1985/86 PMEZ: Sparta Praha - FC Barcelona 1:2, 1:0, 1987/88 UEFA: Espaňol Barcelona - Vítkovice 2:0, 0:0, 1988/89 UEFA: San Sebastian - Dukla Praha 2:1, 2:3, 1991/92 PMEZ: FC Barcelona - Sparta Praha 3:2, 0:1, 1991/92 UEFA: Olomouc - Real Madrid 1:1, 0:1, 1996/97 UEFA: Slavia Praha - Valencie 0:1, 0:0, 1998/99 UEFA: Sparta Praha - San Sebastian 2:4, 0:1, 1999/00 LM: FC Barcelona - Sparta Praha 5:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Olomouc - Mallorca 1:3, 0:0, 1999/00 UEFA: Teplice - Mallorca 1:2, 0:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Real Madrid 2:3, 0:3, 2001/02 UEFA: Vigo - Olomouc 4:0, 3:4, 2001/02 UEFA: Vigo - Liberec 3:1, 0:3, 2001/02 UEFA: Liberec - Mallorca 3:1, 2:1, 2002/03 UEFA: Žižkov - Betis Sevilla 0:1, 0:3, 2003/04 LM: Vigo - Slavia Praha 3:0, 0:2, 2004/05 UEFA: Zaragoza - Olomouc 1:0, 3:2, 2005/06 UEFA: Teplice - Espaňol Barcelona 1:1, 0:2, 2006/07 UEFA: Liberec - FC Sevilla 0:0, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Espaňol Barcelona 0:2, 2007/08 LM: FC Sevilla - Slavia Praha 4:2, 3:0, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Villarreal 1:2, 2009/10 EL: Valencie - Slavia Praha 1:1, 2:2, 2011/12 LM: Barcelona - Plzeň 2:0, 4:0, 2012/13 EL: Sparta Praha - Bilbao 3:1, 0:0, 2012/13 EL: Atlético Madrid - Plzeň 1:0, 0:1, 2013/14 EL: Jablonec - Betis Sevilla 1:2, 0:6, 2013/14 EL: Liberec - FC Sevilla 1:1, 1:1, 2015/16 EL: Villarreal - Plzeň 1:0, 3:3. 2015/16 EL: Villarreal - Sparta Praha 2:1, 4:2, 2017/18 EL: Villarreal - Slavia Praha 2:2. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 32 10-8-14 25:44 EL/UEFA 107 40-29-38 137:125 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 147 53-40-54 173:178 Villarreal v Evropě: LM/PMEZ 32 9-12-11 30:37 EL/UEFA 95 54-22-19 171:96 Celkem 127 63-34-30 201:133 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Frydrych, Sobol - Hromada, Rotaň - Sýkora, Stoch, Zmrhal - Necid. Villarreal: Barbosa - Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz, Rukavina - Hernández - Trigueros, Fornals, R. Soriano - Bacca, Bakambu. Absence: Mešanovič, Švento (oba zranění) - Semedo, Asenjo, Costa, A. Fernández, Suárez (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Bořil (2 ŽK) - Costa (2 ŽK).

Zajímavosti: - první vzájemný zápas před 14 dny skončil remízou 2:2, Slavia neudržela dvoubrankové vedení - Slavia na úvod skupiny porazila Maccabi Tel Aviv 1:0 a pak remizovala 1:1 v Astaně - Villarreal na úvod porazil Astanu 3:1 a remizoval 0:0 v Tel Avivu - Slavia vyhrála jediný z 9 zápasů se španělskými soupeři - Villarreal v 8 zápasech s českými týmy neprohrál (v součtu s Pohárem Intertoto) - Villarreal v sezoně 2015/16 vyřadil ve čtvrtfinále EL Spartu po výhře 2:1 doma a 4:2 venku, předtím ve skupině hrál s Plzní (výhra 1:0 doma, remíza 3:3 venku) - Villarreal v sezoně 2007/08 vyhrál v Mladé Boleslavi 2:1 - Slavia v generálce zvítězila 3:0 na půdě Slovácka, Villarreal remizoval 1:1 na hřišti Atlética Madrid - Slavia vyhrála v pohárech jen 4 z posledních 38 zápasů (z toho 2 v této sezoně) - Slavia prohrála jediný z posledních 15 soutěžních zápasů - Slavia ve 3 domácích zápasech evropských pohárů v této sezoně neinkasovala - Slavia dala v pohárech v posledních 5 domácích zápasech jen 2 góly - Slavia hraje skupinu pohárů poprvé od roku 2009 - Villarreal venku v pohárech 5x za sebou neprohrál - Villarreal hrál v sezoně 2005/06 semifinále LM, v ročnících 2003/04, 2010/11 a 2015/16 pak semifinále EL - trenér Slavie Šilhavý oslaví den po utkání 56. narozeniny - Slavia v den zápasu slaví 125. výročí založení klubu, před utkáním vedení odhalí před stadionem další pamětní desky na chodníku slávy a pojmenuje další z tribun po jedné z legend - Bakambu (Villarreal) skóroval ve 3 ze 4 zápasů s českými týmy Tabulka skupiny A: 1. Villarreal 3 1 2 0 5:3 5 2. Slavia Praha 3 1 2 0 4:3 5 3. Astana 3 1 1 1 6:4 4 4. Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 0:5 1