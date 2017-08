Praha - Fotbalisté Slavie a Jihlavy otevřou v pátek od 18:00 třetí kolo první ligy. Zápas se předehrává kvůli úternímu úvodnímu duelu Pražanů ve 4. předkole Ligy mistrů na půdě Apoelu Nikósie. Úřadující mistr chce proti Vysočině napravit nedělní bezbrankovou remízu z Ostravy a vítězně se naladit na zápas na Kypru. Jihlava se zase pokusí v Edenu vstřelit svůj první gól v ligové sezoně.

Posílená Slavia od loňského příchodu trenéra Jaroslava Šilhavého neprohrála ani jeden z 28 ligových zápasů, na startu sezony se ale potýká s koncovkou. V dosavadních čtyřech soutěžních utkáních dala všechny tři góly za standardek a minule dokonce vyšla v Ostravě naprázdno.

"V útoku se zatím hledáme. Jednoznačně chceme proti Jihlavě vyhrát, uděláme pro vítězství maximum. Také z toho důvodu, abychom se dobře naladili na úterní úvodní zápas s Apoelem a měli klid na práci před utkáním na Kypru," řekl Šilhavý.

Zápas s Jihlavou měl jeho tým původně hrát až v sobotu, ale nakonec se kluby domluvily na přesunu o den dříve. "Děkujeme všem, kteří nám vyšli vstříc. Tím, že hrajeme play off Ligy mistrů už v úterý, každý den navíc bude k dobru. Chápeme, že to pro naše fanoušky může být malá komplikace, ale věříme, že i tak jich v pátek dorazí do Edenu co nejvíce a společně dokážeme Jihlavu porazit," dodal Šilhavý.

Jihlava jako jediná v nové ligové sezoně ještě neskórovala a do Edenu přijede v roli obrovského outsidera. I proto, že z posledních 20 ligových utkání venku vyhrála jediné a Slavia navíc doma v nejvyšší soutěži 25x za sebou bodovala.

"Do utkání jdeme s čistou hlavou a bez strachu. Chceme vycházet ze zabezpečené defenzivy a využívat každou příležitost, jak favorita překvapit. Věříme, že budeme schopni využít naše rychlé krajní hráče k brejkovým situacím," řekl asistent jihlavského trenéra Michal Kadlec.

Je otázkou, v jaké sestavě Slavia nastoupí. K týmu se už do tréninku připojili uzdravení Jan Sýkora s Jakubem Hromadou a Šilhavý bude mít k dispozici také čerstvou ukrajinskou posilu Eduarda Sobola.

"Těžko můžeme odhadnout, pro jaké složení týmu se Slavia vzhledem ke startu v Lize mistrů rozhodne. Disponuje velmi početným a silným kádrem. My se ale musíme zaměřit na náš způsob hry," dodal Kadlec.

Hlasy před páteční předehrávkou:

Statistické údaje před páteční předehrávkou: -------- Slavia Praha (6.) - Vysočina Jihlava (13.) Výkop: pátek 11. srpna, 18:00 (ČT2). Rozhodčí: Nenadál - Nádvorník, Pochylý. Bilance: 12 3-4-5 18:15. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Ngadeu - Danny, Hušbauer, Rotaň, Zmrhal (Švento) - Škoda. Jihlava: Rakovan - Tlustý, Kryštůfek, Krejčí, Nový - Štěpánek - Fulnek, Zoubele, Ikaunieks, Popovič - Klíma. Absence: Bílek (zranění) - Urblík, Nerad, Hanuš, Rabušic, Mišůn (všichni zranění). Nejlepší střelci: Altintop (1) - nikdo. Zajímavosti: - Slavia v posledních 4 vzájemných ligových zápasech neprohrála a inkasovala jediný gól - Slavia v lize od zářijového příchodu trenéra Šilhavého neprohrála ani jeden z 28 zápasů - Slavia doma neprohrála 25 ligových zápasů po sobě - Slavia s Plzní jako jediné 2 týmy v nové ligové sezoně ještě neinkasovaly - Slavia v posledních 2 soutěžních zápasech nevyhrála - Slavia v dosavadních 4 soutěžních zápasech sezony dala všechny 3 góly ze standardek (2 penalty, jeden roh) - zápas se předehrává kvůli úternímu úvodnímu utkání Slavie ve 4. předkole Ligy mistrů na půdě Apoelu Nikósie - Jihlava jako jediná v lize ještě neskórovala - Jihlava z posledních 20 ligových utkání venku vyhrála jen ve Zlíně - brankáři Jihlavy Rakovan a Hanuš působili ve Slavii Tabulka: 1. Plzeň 2 2 0 0 5:0 6 2. Olomouc 2 2 0 0 4:2 6 3. Ostrava 2 1 1 0 3:1 4 4. Bohemians 1905 2 1 1 0 3:2 4 5. Sparta 2 1 1 0 2:1 4 6. Slavia 2 1 1 0 1:0 4 7. Karviná 2 1 0 1 3:2 3 Teplice 2 1 0 1 3:2 3 9. Liberec 2 1 0 1 2:2 3 Zlín 2 1 0 1 2:2 3 11. Slovácko 2 0 2 0 1:1 2 12. Jablonec 2 0 1 1 1:2 1 13. Jihlava 2 0 1 1 0:2 1 14. Mladá Boleslav 2 0 0 2 1:3 0 15. Brno 2 0 0 2 2:5 0 16. Dukla 2 0 0 2 1:7 0