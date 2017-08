Nikósie - Fotbalisté Slavie Praha v úterý rozehrají úvodním zápasem na horké půdě APOELu Nikósie závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů. Český šampion může na Kypru po deseti letech nakročit k druhé účasti v základní skupině a milionům z toho plynoucím. Zápas začne ve 20:45 SELČ, odveta je na programu za týden ve středu v Edenu.

Slavia ve 3. předkole postoupila po výhře 1:0 doma a porážce 1:2 venku přes běloruský Borisov a už má jistotu minimálně startu ve skupině Evropské ligy, kam by přešla v případě vypadnutí s APOELEm. Červenobílí si hlavní fázi některého z pohárů zahrají poprvé od roku 2009.

Svěřenci Jaroslava Šilhavého se ale nechtějí s postupem do 4. předkola spokojit a rádi by navázali na dosud jedinou účast ve skupině Ligy mistrů ze sezony 2007/08. Pokud by se jim přes APOEL povedlo přejít, získali by zároveň prémii téměř 385 milionů korun.

"Proti BATE od nás každý čekal postup. Možná budeme trochu uvolněnější, ale ještě nejsme spokojeni, že jsme v Evropské lize. Náš sen je Liga mistrů a chceme pro to udělat vše," uvedl brankář Jan Laštůvka.

APOEL v sezoně 2011/12 došel až do čtvrtfinále Ligy mistrů a v minulé sezoně si zahrál osmifinále Evropské ligy. Předloni však ve skupině Evropské ligy dvakrát prohrál se Spartou 0:2 venku a 1:3 doma a možná i proto jsou slávisté podle bookmakerů favority na postup.

"Co se týče zvuku v Evropě, může se zdát, že je to přijatelné. Nicméně když postoupili do této části předkol, nebude to slabý soupeř. Šance na postup bych nechal v rovině 50 na 50," uvedl Šilhavý. "Vzpomínám si, že když kdysi hráli v Jablonci, udělali na mě velký dojem. Mají v kádru Jihoameričany, nějaké Brazilce, Španěly. Chtěli bychom venku vstřelit gól, abychom se dostali do výhody," dodal kouč.

V Nikósii čeká Pražany bouřlivé prostředí a velké vedro. Malou výhodou je, že se zápas hraje až od 21:45 místního času. APOEL je navíc na domácí půdě velmi silný, v pohárech před svými diváky prohrál jen jeden z posledních jedenácti zápasů. Naopak Slavia na evropské scéně venku nezvítězila sedmnáctkrát po sobě od roku 2007 a vítězství 1:0 na půdě Ajaxu Amsterodam při památné a dosud jediné cestě do skupiny Ligy mistrů.

"Hráli jsme na Kypru se slovenskou reprezentací a se Salcburkem jsme hráli proti jejich rivalovi Omonii Nikósie. Ti soupeři jsou hlavně v domácím prostředí hodně nepříjemní. Ženou je fanoušci dopředu a pomáhají jim také klimatické podmínky," podotkl slovenský levý bek Dušan Švento.

"Určitě půjdeme do zápasu s cílem vstřelit gól, který je venku důležitý. Chceme hrát ze zabezpečené obrany a držet remízový zápas co nejdéle. Určitě ale nehrát jen dozadu a bránit," dodal záložník Josef Hušbauer.

Se Slavií neodletěl zraněný stoper Simon Deli, mimo hru je i další střední zadák Jiří Bílek. Do obrany by se tak mohl zatáhnout Michael Ngadeu a ve středu pole místo něj nastoupit Tomáš Souček. Pražané se ještě snaží dopsat na soupisku čerstvou posilu záložníka Miroslava Stocha, pokud by se to nepovedlo, doplnili by další novou akvizici Eduarda Sobola.

Statistické údaje před utkáním APOEL Nikósie - Slavia Praha: -------- Výkop: úterý 15. srpna, 20:45 (ČT sport). Rozhodčí: Antonio Mateu Lahoz - Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar - Jesús Gil Manzano, Carlos del Cerro (všichni Šp.). Bilance: Kypr - ČR (Československo) 18 4-4-10 21:49. 1964/65 PVP: Sparta Praha - Famagusta 10:0, 6:0, 1984/85 UEFA: Bohemians Praha - Apollon Limassol 6:1, 2:2, 1985/86 PVP: AEL Limassol - Dukla Praha 2:2, 0:4, 1998/99 PVP: Apollon Limassol - Jablonec 2:1, 1:2, 2004/05 LM: APOEL Nikósie - Sparta Praha 2:2, 1:2, 2010/11 EL: APOEL Nikósie - Jablonec 1:0, 3:1, 2011/12 EL: AEK Larnaka - Mladá Boleslav 3:0, 2:2, 2015/16 EL: Sparta Praha - APOEL Nikósie 2:0, 3:1, 2016/17 EL: AEK Larnaka - Liberec 0:1, 0:3. APOEL v Evropě: LM/PMEZ 78 24-21-33 86:98 EL/UEFA 80 30-17-33 103:110 PVP 30 6-6-18 27:78 Celkem 188 60-44-84 216:286 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 30 10-7-13 25:42 EL/UEFA 104 39-27-38 133:122 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 142 52-37-53 169:173 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Bertoglio, Morais, Vinícius, Aloneftis - Vander, De Camargo. Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Van Buren, Hušbaeur, Rotaň, Danny - Škoda. Absence: nikdo - Deli, Bílek (oba zranění), Stoch (nejistý start). Zajímavosti: - Slavia usiluje o druhý postup do základní skupiny LM (první od roku 2007), APOEL o čtvrtý - APOEL v sezoně 2011/12 došel do čtvrtfinále LM, v minulém ročníku hrál osmifinále EL - APOEL předloni ve skupině EL prohrál se Spartou 0:2 venku a 1:3 doma, s Letenskými vypadl i v sezoně 2004/05 v kvalifikaci LM po výsledcích 2:2 a 1:2 - APOEL v sezoně 2010/11 vyřadil v předkole EL Jablonec po výhrách 1:0 doma a 3:1 venku - Slavia se v minulé sezoně po téměř 7 letech vrátila do pohárů a skončila ve 4. předkole Evropské ligy po dvou prohrách 0:3 s Anderlechtem Brusel - APOEL naposledy nehrál evropské poháry v sezoně 2001/02 - Slavia ve 3. předkole vyřadila Borisov po výhře 1:0 doma a porážce 1:2 venku - APOEL ve 2. předkole přešel přes Dudelange po dvou výhrách 1:0, ve 3. předkole vyřadil Viitorul Constanta po prohře 0:1 venku a výhře 4:0 po prodloužení doma - Slavia v pátek v generálce porazila v lize Jihlavu 2:0, APOEL ve středu prohrál v duelu o kyperský Superpohár 1:2 s Apollonem Limassol - APOEL prohrál v pohárech jediný z posledních 11 domácích zápasů - Slavia vyhrála v pohárech jen 3 z posledních 33 zápasů - Slavia venku v pohárech 17x za sebou nevyhrála (od vítězství 1:0 v LM na půdě Ajaxu Amsterodam v roce 2007) - APOEL mezi úvodním zápasem a odvetou 3. předkola vyměnil trenéra, mužstvo převzal Řek Jorgos Donis - APOELu v sezoně 2003/04 pomohli k titulu i český trenér Dušan Uhrin starší a hráč Tomáš Votava - Van Buren (Slavia) dnes slaví 25. narozeniny - postupující získá prémii v přepočtu téměř 385 milionů korun