Praha - Fotbalisté Slavie porazili v dohrávce 24. ligového kola Hradec Králové 4:0 a na druhém místě tabulky dál ztrácejí bod na vedoucí Plzeň. Pražané rozhodli už v první půli, kdy se trefili Michal Frydrych, z penalty Milan Škoda a Ruslan Mingazov, po pauze přidal čtvrtý gól Josef Hušbauer. Slavia dosáhla na nejvyšší domácí výhru v ligové sezoně. Nováček z Hradce po Plzni podlehl i dalšímu aspirantovi na titul a zůstal čtrnáctý s jednobodovým náskokem na sestupové příčky.

Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík před utkáním oznámil, že se čínský vlastník Slavie společnost CEFC stane do příštího domácího utkání také majitelem stadionu v Edenu. Hráče pražského celku jako by to nabudilo k drtivému začátku.

Červenobílí přikovali soupeře před vápno a v šesté minutě otevřeli skóre. Po rohu se dostal k míči Frydrych a zamířil pod břevno. Domácí obránce dal třetí gól za posledních pět soutěžních zápasů.

Hradec se z inkasovaného gólu oklepal a ve 12. minutě mohl srovnat. Nabíhající Pavel Černý atakoval Lüftnera, který trefil břevno vlastní branky, sudí Jílek však zapískal hostujícímu hráči faul.

Východočeši přijeli hrát do Edenu otevřenou partii a Slavii vznikal prostor pro rychlé útočné akce. V 16. minutě zachránil hosty Ottmar, který vytáhl Ngadeuovu hlavičku na břevno a za chvíli se blýskl i proti Zmrhalovi. Z dorážky pak trefil boční síť Škoda.

Nejlepší střelec soutěže se dočkal čtrnáctého gólu v ligové sezoně až ve 23. minutě. Při brejku dvou na jednoho hledal přihrávkou Zmrhala, kterému znemožnil zakončení Martan a sudí Jílek odpískal penaltu. Škoda ji proměnil střelou na střed branky.

V tu chvíli už začalo být jasné, že Hradec nevyhraje ani čtrnáctý zápas na Slavii v samostatné historii. Navíc "Votroci" do pauzy od nejlepší ofenzivy soutěže ještě jednou inkasovali. Po Jirsákově chybě šli domácí do brejku a ten zakončil po Škodově přihrávce Mingazov. Turkmenský záložník dal první ligový gól za Slavii.

Po přestávce domácí pokračovali v aktivitě. Lüftner ale pálil nad, Zmrhal jen do boční sítě a Ngadeu trefil Ottmara. V 67. minutě zahrozil i Hradec, střelu Pavla Černého ale Pavlenka vyrazil.

Čtvrt hodiny před koncem přidali slávisté čtvrtou branku. Škodův oblouček přes Ottmara se odrazil od břevna a Hušbauer dorazil z čáry balon do sítě. Hostům nebyl souzen ani čestný gól, Trubačovu střelu vytáhl Pavlenka.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Pro nás důležité tři body, potřebné a očekávané. Splnili jsme roli favorita a zaslouženě vyhráli. První poločas byl kvalitnější druhého. Povedl se nám vstup do zápasu a naší aktivitou jsme dokázali soupeře dotlačit k chybám, které jsme využili a podařilo se nám v první půli vstřelit tři góly. Druhý poločas se nám vstup také podařil, ale nebyli jsme tak produktivní. To trošku pokazilo dojem. Závěr jsme měli odehrát mnohem líp, než jsme odehráli. Sice jsme dali branku, ale lidé, co přišli, si zasloužili, abychom hráli ještě víc dopředu. Takovou lehkovážností se tak nestalo. Přesto musím klukům poděkovat, že se nám zase podařilo snížit náskok Plzně a na další soupeře včetně Sparty jsme získali tři body navíc. To je pro nás nesmírně důležité."

Milan Frimmel (trenér Hradce): "Chtěli jsme navázat na výkony se Zlínem a s Plzní, bohužel jsme nevstoupili do utkání dobře. Domácí nás zatlačili a z první standardky vstřelili vedoucí gól. Chvíli poté jsme inkasovali druhý gól z penalty a proti takovému soupeři se stav 0:2 otáčí velmi těžce. Je to neobvyklé, když přijedou hosté na nějaký stadion a domácí je brejkují. Nechtěli jsme zalézt v deseti před šestnáctku, protože jsme věděli, že bychom to stejně neubránili. Chtěli jsme být aktivní, nebezpeční dopředu, abychom Slavii zaměstnávali. Jenže jsme odevzdávali míče domácím. Slavia byla po celé utkání lepší a zvítězila naprosto zaslouženě. My jsme jí k tomu pomohli dvěma chybami, po kterých padl gól. Takže půlka gólu jde na náš vrub, ale to nic nemění na tom, že tři body získal soupeř zaslouženě."

Slavia Praha - FC Hradec Králové 4:0 (3:0)

Branky: 6. Frydrych, 23. Škoda z pen., 40. Mingazov, 74. Hušbauer. Rozhodčí: Jílek - Pelikán, Hájek. ŽK: Barák - Martan. Diváci: 9786.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Mingazov, Hušbauer (80. Mešanovič), Barák (71. Ščuk), Zmrhal (60. Sýkora) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Schwarz, Jirsák - Martan, M. Černý (85. Súkenník), Malinský (65. Trubač) - P. Černý (74. Pázler). Trenéři: Frimmel a Pilný.

1. Plzeň 24 17 5 2 37:14 56 2. Slavia 24 16 7 1 51:17 55 3. Sparta 24 12 7 5 37:21 43 4. Mladá Boleslav 24 10 9 5 35:24 39 5. Teplice 24 10 7 7 32:22 37 6. Zlín 24 9 8 7 29:27 35 7. Jablonec 24 8 8 8 35:30 32 8. Slovácko 24 6 11 7 24:29 29 9. Karviná 24 8 5 11 33:40 29 10. Dukla 24 7 6 11 28:29 27 11. Liberec 24 6 8 10 20:25 26 12. Brno 24 4 14 6 25:32 26 13. Bohemians Praha 1905 24 6 7 11 18:28 25 14. Hradec Králové 24 6 3 15 22:40 21 15. Jihlava 24 4 8 12 17:37 20 16. Příbram 24 5 3 16 20:48 18