Praha - Fotbalisté Slavie remizovali v pražském derby se Spartou 1:1. V 81. minutě otevřel skóre šlágru 22. ligového kola v Edenu hostující Václav Kadlec, v první minutě nastavení ale srovnal z penalty nejlepší střelec soutěže Milan Škoda.

Červenobílí tak sice ani ve dvacátém soutěžním utkání pod trenérem Jaroslavem Šilhavým neprohráli, ale zároveň nevyužili šanci po sobotní remíze vedoucí Plzně poskočit zpět do čela tabulky. Na Viktorii dál ztrácejí z druhého místa jeden bod. Třetí Sparta i ve druhém duelu pod novým koučem Petrem Radou remizovala a na Slavii má devítibodové a na Plzeň desetibodové manko.

Slavii chyběl karetně potrestaný Sýkora a místo něj dostal poprvé od zimního příchodu z Jablonce šanci v základní sestavě Tecl. Sparta nasadila uzdraveného kapitána Lafatu či Konatého, měla ale problémy se složením obrany. K dispozici nebyl potrestaný Michal Kadlec ani indisponovaný Mazuch a na pozici stopera tak netradičně nastoupil Mareček.

V první půli však Letenští v defenzivě příliš práce neměli. Přestože domácí šli do 287. ligového derby s lepší formou a v roli favorita, úvod patřil spíše Spartě, která překvapivě lépe kombinovala.

K velkým šancím to ale nevedlo. Výjimkou byla 30. minuta, kdy se po centru z přímého kopu zjevil sám před domácí brankou Mareček, ale v gólové pozici špatně trefil míč. Slavia ze sebe setřásla viditelnou nervozitu až v druhé části první půle, Koubka však do pauzy nijak výrazněji neohrozila.

Také po přestávce se hrál opatrný fotbal. Domácí mírně přidali a v 57. minutě se protáhl ze strany do vápna Barák, jeho zpětnou přihrávku ale odvrátil hostující Vácha na roh.

Slávistický kouč se pokusil oživit ofenzivu tím, že stáhl ze hry Tecla a nasadil druhého útočníka Mešanoviče. Domácí ale dál nepřipomínali tým s nejlepší ligovou ofenzivou a devět minut před koncem je stihl trest. Hosté dobře zakombinovali, Konaté poslal balon do malého pokutového území, kam si naběhl Kadlec a zblízka zavěsil. Vstřelil svůj první gól od září.

Slavia navzdory nepřesvědčivému výkonu nakonec vydřela aspoň bod. V poslední minutě přepadl přes Karavajevovu nohu ve vápně střídající Mingazov a sudí Franěk nařídil penaltu. Škoda navzdory tomu, že Koubek vystihl směr střely, srovnal a připsal si třináctý gól v ligové sezoně.

Hlasy po utkání

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Musím se přiznat, že jsme nezvládli roli favorita. Náš výkon nebyl dobrý. Jsme rádi za bod, vyválčili jsme ho v hodině dvanácté. Byl jsem až překvapený, jak jsme byli nervózní z toho zápasu. Mnozí hráli derby v tomhle gardu, kdy jsme byli favorit, poprvé. Možná se to násobilo i spolu s tou motivací dostat se před Plzeň. V první půli jsme ztráceli snadno míče, málo pohybu, souboje jsme nehráli. Ani ve druhém poločase se to moc nezměnilo. Na druhou stranu co se týče šancí, ani my ani oni těch šancí moc neměli. Takže klasické derby, taktický boj o každý metr. My jsme byli nakonec šťastnější, jsme rádi, že jsme udrželi náskok na Spartu. Byť jsme se mohli dostat před Plzeň, bod bereme s pokorou. Ještě je hodně zápasů do konce, může se dít cokoliv. Neviděl jsem ještě penaltu zpomaleně, těžko můžu něco říkat. Myslím, že pan rozhodčí byl hodně blízko, neváhal, takže předpokládám, že asi byla."

Petr Rada (trenér Sparty): "Jsme zklamaní, že jsme nevyhráli. Myslím, že jsme byli lepší mančaft a ztratili jsme tu dva body. Zaslouženě jsme šli do vedení, bohužel jsme v závěru přišli o vítězství. Samozřejmě z lavičky to trenér vidí, ale musím se podívat na video. Ale řeknu vám jednu věc, hraju 20 let profesionální fotbal, hrál jsem za reprezentaci a prostě v 91. minutě musí být rozhodčí přesvědčený na milion procent. Pak ji má písknout, jinak ne. Nechci vynášet nějaké soudy, ale v 91. minutě písknout penaltu v derby, to už musí být sakra ostřílený rozhodčí a přesvědčený na milion procent, že je. Hráčům jsem poděkoval za nasazení, za fotbal, který hráli. Odvedli velmi dobrou práci. Slavia je doma nepříjemná, je v určité euforii a první roh kopala v 55. minutě. Žádnou standardku kolem šestnáctky jsme nevytvořili, musím hráčům poděkovat, že obstáli při výškové převaze soupeře. Pokud je jakákoliv šance, musíme se o to porvat. Tři body by nám přinesly větší impulz. Pokud bychom vyhráli, asi bychom měli větší šanci."

Slavia Praha - Sparta Praha 1:1 (0:0)

Branky: 90.+1 Škoda z pen. - 81. V. Kadlec. Rozhodčí: Franěk - Paták, Peřina. ŽK: Hušbauer - Lafata, Vácha, Šural, Pulkrab. Diváci: 19.084.

Sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Tecl (65. Mešanovič), Hušbauer (83. Van Buren), Barák, Zmrhal (78. Mingazov) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mareček, Holek, Hybš - Konaté (90.+3 Néstor), Sáček, Vácha, V. Kadlec (89. Juliš) - Lafata, Šural (75. Pulkrab). Trenér: Rada.

Tabulka:

1. Plzeň 22 15 5 2 34:14 50 2. Slavia 22 14 7 1 45:16 49 3. Sparta 22 11 7 4 34:18 40 4. Mladá Boleslav 22 9 8 5 32:22 35 5. Zlín 22 9 8 5 29:23 35 6. Teplice 22 8 7 7 27:21 31 7. Jablonec 22 7 8 7 33:28 29 8. Karviná 22 8 5 9 30:34 29 9. Dukla 22 7 6 9 26:24 27 10. Slovácko 22 5 11 6 23:27 26 11. Liberec 22 5 8 9 16:21 23 12. Brno 22 3 14 5 21:29 23 13. Bohemians Praha 1905 22 5 6 11 16:27 21 14. Hradec Králové 22 6 3 13 22:35 21 15. Jihlava 22 3 8 11 16:36 17 16. Příbram 22 4 3 15 16:45 15