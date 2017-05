Praha - Fotbalisté Slavie nevyužili pátečního klopýtnutí mistrovské Plzně a ve 28. ligovém kole doma jen remizovali s Duklou 2:2. Červenobílí tak dva zápasy před koncem sezony dál vedou tabulku o dva body před Viktorií.

Skóre malého pražského derby otevřel v 16. minutě Bosňan Mešanovič, po půlhodině srovnal Štěpán Koreš. V 69. minutě poslal domácí opět do vedení z penalty Antonín Barák, ale slávisté ani podruhé náskok neudrželi a v 79. minutě zařídil dělbu bodů premiérovou trefou v české lize Nigerijec Emmanuel Edmond. Dukla v samostatné nejvyšší soutěži ani na čtrnáctý pokus soupeře neporazila, ale díky bodu se vrátila na osmé místo.

Jen na lavičce začal kvůli drobnému zranění nejlepší ligový střelec Škoda a na hrotu slávistického útoku tak nastoupil Mešanovič, který byl od úvodu hodně vidět. V deváté minutě ještě poté, co mu do šance pomohl i odraz míče od rozhodčího, trefil ve velké šanci obránce, ale za sedm minut už udeřil. Bosenský kanonýr si naběhl na Hušbauerův centr z přímého kopu a hlavičkou pod břevno překonal brankáře Radu. Mešanovič si dvanáctou brankou v ligové sezoně pojistili třetí místo v tabulce kanonýrů.

Zdálo se, že lídr tabulky má utkání pevně pod kontrolou, ale po půlhodině bylo zničehonic vyrovnáno. Frydrychovu nedůraznou malou domů vystihl Olayinka, uvolnil se a poslal balon do vápna, odkud jej z prostoru okolo penalty technicky uklidil k tyči nabíhající Koreš. Bývalý hráč Slavie se v lize trefil poprvé od loňského dubna.

V 34. minutě mohl vrátit domácím vedení Mešanovič, ale brankář Rada jeho střelu skvěle vytáhl na roh. Favorit se neprosadil ani po následném závaru a těsně před pauzou hlavičkoval nad nabíhající Ngadeu.

Domácí "kotel" se po přestávce přesunul na jižní tribunu, kam v druhé půli útočila Slavia. Hned minutu po pauze postupoval do úniku Mešanovič, ale v tísni pálil mimo. Červenobílí výrazně zjednodušili hru, snažili se vytvářet si tlak dlouhými nákopy, ale k vyložené šanci to dlouho nevedlo.

V 65. minutě musel po faulu od hostujícího Jurošky střídat domácí bek Bořil, kterého nahradil útočník Van Buren a Slavia tak přešla na hru s třemi obránci. Červenobílí začínali být nervózní a pomohla jim až penalta, kterou rozhodčí Příhoda nařídil za zákrok Štetiny na Van Burena. Pokutový kop poslal přímo do horního rohu Barák a v lize skóroval poprvé od října.

Slavia ale ani podruhé vedení neudržela. Podaný nacentroval do vápna, Holenda vrátil balon na malé vápno a střídající Nigerijec Edmond po necelých třech minutách na trávníku zblízka hlavou premiérovým gólem v české lize srovnal.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Nemůžu zapírat, že jsme všichni zklamaní. Kluci se nadřeli jako koně, ale to kýžené vítězství, které jsme chtěli, se nedostavilo. Poslední krok se ukázal jako ten nejtěžší. Sledujeme teď na hráčích, že když je ten tlak, tak nás z nervozity pramenící chyby mnohdy připravují o lepší výsledky. Nemůžu říct, že by to hráči neodmakali. Nevím, jestli Dukla měla nějakou šanci kromě těch dvou gólů, které jsme jí nabídli my. První gól chyba Frýďase, který teď sedí v kabině, má hlavu v dlaních. Druhý gól nepokrytý centr na dva útočníky ve vápně. Myslím, že jsme měli dostatek šancí, abychom výsledek po vedení 2:1 potvrdili. Bohužel se tak nestalo. Vlastními chybami jsme se připravili o lepší výsledek. Nevyužili jsme nabídnutou šanci od Plzně, která nám ji dala. Nicméně pořád je to v našich rukách, máme dva body náskok, byť těžké zápasy. Je to pořád otevřené a konec bude ještě zajímavý."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Slavia je hodně na očích, hraje poměrně jednoduchý fotbal. Ukázala to, na co jsme byli připraveni. Umožnila nám hrát i naši hru, což se nám podařilo hlavně v prvním poločase, kdy jsme byli víc jak vyrovnaným soupeřem. Dařila se nám naše kombinační hra, i když jsme neměli zásadně moc šancí. Myslím, že Slavie toho v první půli taky neměla moc, nějaké závary. Snažili jsme se přestát začátek druhého poločasu, chtěli jsme být pořád aktivní, ale to se nám nepodařilo. Slavia si vytvořila standardky a tlak, tam to byly spíš z naší strany atletické závody. Pak ta penalta, která Slavii posadila na koně, ale vypořádali jsme se s tím dobře. Znovu jsme se dostali do utkání a vyrovnávací branka to rozdala na obě strany stejně. Branka mohla padnout na jedné i na druhé straně. Celkově tomu ta remíza sluší."

Slavia Praha - Dukla Praha 2:2 (1:1)

Branky: 16. Mešanovič, 69. Barák z pen. - 30. Koreš, 79. Edmond. Rozhodčí: Příhoda - Kotalík, Boček. ŽK: Barák, Ngadeu, Hušbauer - Šimůnek, Juroška, Štetina. Diváci: 13.974.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil (67. Van Buren) - Ngadeu - Sýkora (58. Tecl), Hušbauer (84. Škoda), Barák, Zmrhal - Mešanovič. Trenér: Šilhavý.

Dukla: Rada - Juroška (82. Smejkal), Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Bezpalec (77. Edmond) - Olayinka, Holenda, Koreš (62. Bilovský). Trenér: Hynek.