Kyjev - Fotbalisté pražské Slavie si základní skupinu Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola podlehli v Kyjevě Dynamu 0:2 a po domácí remíze 1:1 jsou vyřazeni. Ukrajinského favorita v souboji vicemistrů svých zemí poslal v 11. minutě do vedení Benjamin Verbič a pojistku přidal v 74. minutě Arťom Besedin gólem z ofsajdu. Na druhé straně rozhodčí naopak v 38. minutě Stanislavu Teclovi ve sporné situaci vyrovnávací trefu neuznali.

Slavia utrpěla první soutěžní porážku v nové sezoně a nenaváže na dosud jedinou účast v základní skupině Ligy mistrů z roku 2007. Po vyřazení z kvalifikace ji čeká skupina Evropské ligy. Dynamo si naopak zahraje závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udělal oproti úvodnímu utkání v Edenu jednu změnu v sestavě, když do útoku místo Škody nasadil Tecla. Deli se Sýkorou se stihli uzdravit. Za Dynamo poprvé v sezoně nastoupil chorvatský vicemistr světa obránce Pivarič.

Vstup do utkání Pražanům nevyšel a už v 11. minutě inkasovali. Hostující obrana zaspala při Cygankovově přímém kopu a nabíhající Verbič ve skluzu poslal míč do sítě. Slovinský křídelník dal poslední tři góly Kyjeva, trefil se i v úvodním duelu v Edenu.

V 18. minutě mohl opět udeřit Verbič, kterého vychytal Kolář. Slavia v závěru poločasu přidala a v 38. minutě dokonce na několik sekund slavila vyrovnání, poté co Ngadeu vrátil balon před branku a Tecl jej dorazil za Bojka.

Po chvíli však pomezní rozhodčí odmával ofsajd, nejspíš kvůli tomu, že v postavení mimo hru stojící Deli atakoval obránce. Za protesty dostali žluté karty Hušbauer a náhradní brankář Kovář a asistent trenéra Köstl byl vykázán na tribunu.

Slávisty sporná situace nabudila a před pauzou si vytvořili tlak. Zmrhal však pálil těsně nad a Coufalovu ránu domácí hráči zblokovali. Červenobílí se i po přestávce tlačili za vyrovnáním, ale defenziva Dynama, která v sezoně dosud jen jednou inkasovala, si dlouho počínala jistě. Až v 68. minutě hosté vyšachovali domácí obranu, Souček však ve skluzu netrefil prázdnou branku.

Zahozená šance slávisty přišla draho. V 74. minutě totiž Cygankov vysunul Besedina a ten přehodil brankáře Koláře. Sudí branku uznali, i když padla z ofsajdu. V závěru už Pražanů na zdramatizování duelu neměli a mohli být rádi, že z několika šancí ještě neinkasovali.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Chtěl bych pochválit naše hráče za výkon od 15. minuty. Za to, jak hráli a jak se prezentovali. Myslím, že jsme odvedli dobrý výkon. Zbytek mi přijde absurdní hodnotit, nemá smysl se vůbec o tom zápase bavit. Hrajeme pak Evropskou ligu, takže se k rozhodčímu nemůžu vyjádřit. Už asi chápu ta vyjádření o bodajících vosách. Největší pozitivum je, že když se dvojzápas sečte, ani v jednom utkání jsme nebyli horším týmem. V některých fázích jsme i dominovali. Hráči vypadali výborně běžecky i herně. Dvojzápas rozhodla efektivita, že soupeř šance proměňoval a my ne. Na druhou stranu po dnešku už chápu, proč Dynamo nedostává góly."

Stanislav Tecl (útočník Slavie): "Gól 20 vteřin platí, pak neplatí. Jedeme sem bojovat o Ligu mistrů a dopadne to takhle, je to smutné. Ze začátku to od nás nebylo dobré, měli jsme zbytečný respekt. Bohužel jsme dostali gól a sami žádný nevstřelili. Věřil jsem, že to zvládneme a v dalších dvou zápasech zabojujeme o Ligu mistrů, která je snem každého fotbalisty. Je to ale pryč a musíme přepnout zpět na ligu, i když to bude těžké."

Dynamo Kyjev - Slavia Praha 2:0 (1:0)

Branky: 11. Verbič, 74. Besedin. Rozhodčí: Stefanski - Boniek, Golis (všichni Pol.). ŽK: Hušbauer, Kovář, Stoch, Bořil, Coufal, Frydrych (všichni Slavia). Diváci: 39.318. První zápas: 1:1, postoupil Kyjev.

Kyjev: Bojko - Kedziora, Burda (75. Šabanov), Kádár, Pivarič - Sydorčuk, Šepelijev (88. Bujalskij), Garmaš - Cygankov (90. Morozjuk), Besedin, Verbič. Trenér: Chackevič.

Slavia: Kolář - Coufal, Deli, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer (85. Frydrych), Sýkora, Zmrhal (68. Baluta) - Tecl (75. Škoda). Trenér: Trpišovský.