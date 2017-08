Nikósie - Fotbalisté Slavie prohráli v úvodním utkání 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie 0:2 a vzdálil se jim postup do základní skupiny. Český šampion na Kypru nezachytil začátek a v prvních deseti minutách inkasoval obě branky po trefách Igora De Camarga a Stathise Aloneftise. Odveta se hraje v Edenu příští středu.

Slávisté usilují o druhý postup do skupiny Ligy mistrů v historii, hlavní fázi si zahráli dosud jen v roce 2007. Pokud by se jim v odvetě podařilo dvojzápas otočit, získali by zároveň prémii téměř 385 milionů korun. V případě vyřazení s APOELem by si červenobílí na podzim zahráli skupinu méně prestižní Evropské ligy.

Slavii vypadla ze hry kvůli zranění hlavní letní posila Danny a místo něj nastoupila na levém křídle nejnovější akvizice Slovák Stoch, kterého Pražané teprve v pondělí dopsali na soupisku pro Ligu mistrů.

Slávisté v odvetě 3. předkola v Borisově inkasovali v úvodech obou poločasů a začátek jim hrubě nevyšel ani dnes. Domácí po minutě a půl rozehráli roh, centr propadl až k De Camargovi a míč se od něj odrazil do sítě, i když si na něj brankář Laštůvka sáhl.

Pražané se ještě neoklepali a už inkasovali podruhé. Na začátku desáté minuty nejprve Laštůvka vyrazil Frydrychovu hlavičku na vlastní branku, ale následně chyboval při rozehrávce Rotaň, Ebelicio přihrál doleva Aloneftisovi a ten z hranice šestnáctky přeloboval slávistického gólmana.

Hosté po nevydařeném úvodu byli ve zbytku první půle aktivnější. K vyložené šanci se ale dostali až v 36. minutě, kdy Hušbauer poslal z levé strany přízemní centr a nabíhajícího Frydrycha vychytal gólman Waterman.

APOEL, který v sezoně 2011/12 došel do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale předloni v Evropské lize dvakrát prohrál se Spartou, znovu zahrozil až ve 45. minutě. Laštůvka však proti De Camargovi zasáhl.

Po přestávce kouč Šilhavý poslal místo Van Burena na trávník Zmrhala a slávisté pokračovali v aktivitě. V 59. minutě domácí dvakrát podržel Waterman, který vychytal Hušbauerovu první šanci i jeho následnou technickou střelu z hranice vápna.

V 72. minutě vystřídal Mešanovič Rotaně a o pět minut později se mohl stát hrdinou hostů, jenže po Škodově přihrávce trefil jen tyč. Poté nasadil kouč Šilhavý také uzdraveného Sýkoru, po jehož rohu se tlačil do zakončení Škoda, ale Waterman byl opět na místě. Slávistům sice v dusném kyperském večeru nedošly síly, ale snížit už nedokázali a v pohárech nezvítězili v osmnáctém venkovním utkání po sobě.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

--------

APOEL Nikósie - Slavia Praha 2:0 (2:0)

Branky: 2. De Camargo, 10. Aloneftis. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar - Gil Manzano, Del Cerro (všichni Šp.). ŽK: De Camargo, Carlao - Rotaň.

APOEL: Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Morais, Vinícius - Oar (52. Efrem), Ebecilio (83. Bertoglio), Aloneftis (68. Farías) - De Camargo. Trenér: Donis.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Van Buren (46. Zmrhal), Rotaň (72. Mešanovič), Hušbauer, Stoch (79. Sýkora) - Škoda. Trenér: Šilhavý.