Olomouc - Fotbalisté Slavie vstoupili do nového ročníku první ligy výhrou 3:0 na hřišti Olomouce. Souboj druhého se čtvrtým celkem minulé sezony rozhodli už v první půli Stanislav Tecl a hezkou střelou z dálky Miroslav Stoch. Čtvrthodiny před koncem výhru potvrdil Vladimír Coufal, který tak gólem oslavil první soutěžní start za Slavii.

Olomouc doma v lize se Slavií prohrála poprvé od května 2008 a doma ztratila všechny body teprve podruhé z posledních 35 soutěžních zápasů. Třígólovým rozdílem naposledy Olomouc prohrála v lize doma v dubnu 2013.

Olomouc, které chyběl kvůli lehčímu zranění klíčový hráč ofenzivy Plšek, přitom začala výrazně aktivněji a prvních 20 minut Slavii přehrávala. Dostávala se do zajímavých situací, ale obrana hostí fungovala dobře a vyloženou šanci domácím nedovolila. Akce tak končily většinou zablokovanými střelami či nepřesnými přihrávkami.

Slavia pak dala Sigmě lekci z produktivity. Ve 21. minutě zahrávala autové vhazování, míč se dostal ve vápně k Součkovi, který ho vypálil na branku a Tecl ještě tečoval míč do branky. Sudí Zelinka ještě konzultoval situaci s videorozhodčím kvůli možnému ofsajdu, ale následně branku uznal.

Hra se pak vyrovnala a ve 30. minutě Slavia opět udeřila. Stoch dostal zhruba 30 metrů od branky hodně času, tak napřáhl a tvrdou střelou nachytal nepřipraveného nejlepšího brankáře minulé sezony Buchtu. Tomu situaci zkomplikovali stínující obránci.

Hostující fanoušci gól slavili rozsáhlou pyrotechnickou show, zatímco Olomouc chtěla rychle odpovědět, ale střela Housky se do branky nevešla.

V 55. minutě odmítl Stoch utkání definitivně rozhodnout. Olomoucká obrana propadla, Tecl si obhodil posledního stopera a běžel se Stochem sám na gólmana. Slovenskému záložníkovi předložil míč před odkrytou branku, ale Stochovi střela nesedla a dal šanci Buchtovi zasáhnout a nebezpečí odvrátit.

Ofenzivu Olomouce pak přišel posílit bývalý reprezentant Pilař a hned zahrozil, když po přetaženém centru v krkolomné pozici hlavičkoval na branku, ale hostující obrana stihla nebezpečí odvrátit.

V 74. minutě už ale Slavia vedení navýšila. Centr z levé strany po brejku propadl až na zadní tyč k Coufalovi, který propasíroval míč do branky a definitivně zápas rozhodl. Sigma ještě mohla zápas alespoň zdramatizovat, ale velkou šanci nevyužil střídající Yunis.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Jílek (Olomouc): "Představovali jsme si úvodní zápas s jiným výsledkem, ale dnes jsme narazili na hodně silného soupeře, který potvrdil, že bude patřit ke kandidátům na titul. Ale neřekl bych, že nás Slavia nějak přehrávala. V první půli neměla šanci, přesto dala dva góly ze situací, které bych šancemi nenazval. Ukázal se jednoznačný rozdíl v kvalitě a volbě řešení. Prostě jsme se potkali s lepším soupeřem a výsledek je pro nás až krutý. Ale musíme se z něj oklepat a jít dál. Doufám, že výsledek neodradí fanoušky, kterých dnes přišlo opravdu hodně. Plšek je jeden z těch fyzičtějších hráčů, určitě nám chyběl, ale za to se nechci schovávat. U branky Stocha asi mohl mít brankář lepší postavení, ale byla to hlavně chyba hráčů kolem Stocha. Víme, jak je nebezpečný, přesto mu dáme dostatek prostoru. Máme na startu ligy těžký los, ale věřím, že to kluky nepoloží a už v Boleslavi nějaké body uděláme."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Jsem rád, že oproti přípravě, ve které jsme se trápili s proměňováním šancí, jsme dnes byli efektivní. Olomouc se do zakončení dostala až někdy kolem 65 minuty, i když hrála dobře a kontrolovala míč. Není snadné tu hrát, Slavia tu vyhrála naposledy před 10 lety, takže si vítězství hodně cením. Odsud se body snadno vozit nebudou. I když to podle výsledku vypadá snadné, tak za tím stojí hodně úsilí. Hráli jsme týmově, eliminovali jsme silné stránky soupeře a potvrdili jsme věci z přípravy."

Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 21. Tecl, 30. Stoch, 74. Coufal. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Paták - K. Hrubeš (video). ŽK: Hušbauer, Ngadeu (oba Slavia). Diváci: 9548.

Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Texl (46. Hála) - Zahradníček (59. Pilař), Houska, Falta - Nešpor. Trenér: Jílek.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Hušbauer - Stoch (90. Zelený), Sýkora, Zmrhal (85. Baluta) - Tecl (71. Škoda). Trenér: Trpišovský.