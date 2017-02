Praha - Fotbalový reprezentant do 21 let Tomáš Souček bude na jaře hrát za Liberec, který ho získal ze Slavie na půlroční hostování bez opce. Oba kluby dnes dohodu potvrdily s tím, že se hostování finalizuje po formální stránce.

Dvaadvacetiletý defenzivní záložník je odchovancem Slavie. V minulé sezoně se prosadil do základní sestavy a se sedmi góly byl druhým nejlepším střelcem týmu.

Po výrazném posilování týmu z Edenu a také vinou zranění vypadl ze sestavy a i na jaře by se do ní těžko prosazoval. Vedení Slavie mu tak dalo možnost rozehrát se jinde a zabojovat o nominaci na mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

"Vzhledem k tomu, že na konci sezony je na programu mistrovství Evropy do 21 let, chceme pro Tomáše zajistit větší zápasové vytížení, aby na prestižním turnaji reprezentoval v co nejlepší formě," řekl generální ředitel Slavie Martin Krob.

V reprezentaci do 21 let nastoupil Souček k devíti zápasům a vstřelil dva góly. Připsal si také jeden start za reprezentační A-tým. V této sezoně odehrál v dresu Slavie sedm ligových zápasů. V Liberci se sejde s trenérem Jindřichem Trpišovským, pod kterým hrával už při hostování na Žižkově.