Kumberg (Rakousko) - Fotbalisté pražské Slavie porazili v druhém utkání na herním soustředění v Rakousku anglický West Bromwich 2:1. Desátý celek uplynulé sezony Premier League sice po poločase vedl, ale český šampion po přestávce góly Simona Deliho a Michala Frydrycha skóre otočil.

Za Slavii opět nastoupily všechny tři hvězdné posily Danny, Ruslan Rotaň a Halil Altintop, jenž zasáhl do druhého poločasu. Pražané silného soupeře, který odehrál první přípravné utkání v letní pauze, v úvodním dějství přehrávali, ale vyložené šance neproměnili. Místo toho v 26. minutě po brejku udeřil James McClean.

Šest minut po pauze ale srovnal pohotovou patičkou po Součkově střele Deli, který Slavii zachránil v nastavení remízu 1:1 v úvodním duelu na soustředění proti Krasnodaru. Pražany pak spasilo břevno a 13 minut před koncem rozhodl střelou po zemi k tyči Frydrych.

"Myslím, že hlavně v prvním poločase to bylo velice kvalitní utkání. Výborný, silný soupeř, který měl kvalitu. Byli jsme silní na míči, bohužel jsme soupeři umožnili chybičkou jít do vedení. My jsme naopak měli v první půli čtyři vyložené šance, které jsme neproměnili," řekl pro klubový web trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

"O poločase soupeř prostřídal, dal tam mladší kluky a už to nebylo tak kvalitní. Ale jsem rád, že si kluci poradili, výsledek otočili a že jsme zvítězili," dodal.

Červenobílí ani v šestém utkání letní přípravy neprohráli a mají bilanci tří výher a tří remíz. Ve čtvrtek se ze soustředění vrátí a v neděli je čeká generálka v Edenu proti Nice. Za dva týdny Pražané vstoupí do sezony úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů, soupeře poznají v pátek.

"Získali jsme skalp týmu z Premier League, to se jen tak nestává. Jsme rádi, že jsme tenhle zápas vůbec domluvili. Je to další ze silných soupeřů, ještě nás čeká Nice a bude to kompletní," doplnil Šilhavý.

Sparta v kombinované sestavě bez opor remizovala s Ingolstadtem

Fotbalisté Sparty remizovali v druhém utkání na soustředění v Rakousku s druholigovým německým Ingolstadtem 2:2, přestože nastoupili bez řady opor a s několika mladíky. Soupeř dvakrát vedl, ale Letenští pokaždé srovnali. První trefu za Pražany si připsala srbská posila Srdjan Plavšič.

Italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni nechal velkou část opor odpočívat a do utkání nasadil i mladíky z juniorky, kteří dorazili za týmem až v průběhu soustředění.

Soupeř v úvodu diktoval tempo a ve 12. minutě překonal gólmana Koubka Morales. Po půlhodině hry ale využil Plavšič chybu v defenzivě a vyrovnal.

Na začátku druhé půle po Piškově faulu proměnil penaltu Čolak, ale v 83. minutě zařídil remízu dorážkou Ondřej Zahustel. Gólu předcházela šance rakouské posily Marca Janka, který nastoupil do prvního utkání za Spartu.

"Byl to dobrý test. Rozhodl jsem se pro toto utkání využít řadu mladých hráčů. Jednak jsem chtěl každého vyzkoušet a také máme dva zápasy rychle po sobě a já nechtěl riskovat," řekl pro klubový web Stramaccioni.

"S výkony mladíků jsem velmi spokojený. Říkal jsem jim, že je to pro ně velká šance zahrát si proti bývalému bundesligovému týmu, což pro hráče z akademie není tak úplně obvyklé. Na začátku bylo vidět, že se trochu bojí, ale postupně začali hrát dobrý fotbal," dodal italský kouč.

Už po dvaceti minutách musela střídat jedna z letních posil Vukadin Vukadinovič. "To je jediná špatná zpráva. Dostal tvrdou ránu a kotník poté ledoval. Ale je třeba počkat 24 hodin, než budeme moci s jistotou říct, jak vážné to je," řekl Stramaccioni.

Letenští už na soustředění prohráli 1:4 s Dynamem Kyjev. V dalším utkání na rakouském kempu je v pátek čeká anglický Blackburn.

Přípravná fotbalová utkání:

-------

Dukla Praha - Inter Lipsko 3:1 (2:0)

Branky Dukly: 2. Djuranovič, 30. Vlček, 57. Bilovský.

Sestava Dukly: Rada - Douděra, Šimek, Ostojič, Dancák - Kozel, Brejcha, Bilovský - Koreš (46. Koval), Djuranovič (60. Brabenec), Vlček.

Dukla Praha - Cvikov 1:1 (0:1)

Branky: 53. Schranz - 36. Öztürk.

Sestava Dukly: Hruška - Kušnír, Jiránek, Bezpalec, Preisler - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Brandner, Holenda, Schranz. Trenér: Hynek.

Bohemians Praha 1905 - Hallescher 2:2 (1:0)

Branky: 28. Martin Hašek ml., 59. Kabajev - 55. Röser, 57. Sliškovič.

Sestava Bohemians: Fryšták (46. Kouba) - Dostál, Hůlka, Šmíd (59. Švec), Kocič - Jindřišek - Kink (70. Bartek), Martin Hašek ml. (59. Mašek), Jirásek, Vaníček - Kabajev (75. Blecha). Trenér: Martin Hašek st.

Slovan Liberec - Erzgebirge Aue 1:0 (0:0)

Branka: 58. Folprecht.

Sestava Liberce:

I. poločas: Kolář - Mikula, Coufal, Kúdela, Kerbr - Malinský, Breite, Kulhánek, Potočný, Voltr - Pulkrab.

II. poločas: Kolář - Jelínek, Kingue, Karafiát, Knejzlík - Dramé - Ševčík, Machuča, Folprecht, Morgan - Da Silva. Trenér: Trpišovský.

Sparta Praha - Ingolstadt 2:2 (1:1)

Branky: 31. Plavšič, 83. Zahustel - 12. Morales, 55. Čolak z pen.

Sestava Sparty: Koubek (46. Bičík) - Zahustel, Piško, Sváta (46. Vatajelu), Čivič - Matoušek, Špaček - Vukadinovič (20. Pavlík, 64. Traoré), Plavšič (59. Karavajev), V. Kadlec (85. Dao) - Juliš (68. Janko). Trenér: Stramaccioni.

Fastav Zlín - Katovice 0:0

Sestava Zlína:

I. poločas: Švenger - Kopečný, Gajič, Hnaníček, Matejov - Ekpai, Podio, Traoré, Duval - Bartolomeu, Diop.

II. poločas: Švenger - Pazdera, Hnaníček, Janíček, Bartošák - Štípek, Holík, Jiráček, Džafič - Beauguel, Fantiš. Trenér: Páník.

Slavia Praha - West Bromwich Albion 2:1 (0:1)

Branky: 51. Deli, 77. Frydrych - 26. McClean.

Sestava Slavie: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil (46. Flo) - Ngadeu (46. Souček) - Van Buren (72. Zmrhal), Hušbauer (46. Ščuk), Rotaň (46. Altintop), Danny (64. Švento) - Škoda (64. Mešanovič). Trenér: Šilhavý.

FK Jablonec - Jiskra Mšeno 7:0 (6:0) - ukončeno v 77. minutě kvůli silnému dešti

Branky: 6., 23. a 34. Mihálik, 33. a 41. z pen. Diviš, 21. Mehanovič, 53. Doležal.

Sestava Jablonce:

I. poločas: Valeš - Jankovič, Kodr, Kouřil, Hanousek - Považanec - Diviš, Janetzký, Mehanovič, Kučera - Mihálik.

II. poločas: Bárta - Masopust, Pernica, Lischka, Zelený - Hübschman - Diviš, Trávník, Breda, Kučera - Doležal. Trenér: Klucký.

FK Teplice - Bahrajn 3:0 (2:0)

Branky: 10. Rezek, 33. Červenka, 83. Urma.

Sestava Teplic:

I. poločas: Grigar - Hyčka, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Vošahlík, Suchan, Rezek - Červenka.

II. poločas: Grigar - Dressler, Novotný, Kodeš, Urma - Soungole, Gebert - Hajleta, Žitný, Martirosjan - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

MFK Karviná - Zlaté Moravce 2:3 (0:2)

Branky: 48. Kalabiška, 53. Janečka - 28. Gešnábel, 32. Zahumenský, 80. Mateus.

Sestava Karviné: Berkovec - Čikoš (82. Pina), Piaček, Košťál (46. Hošek), Vondra (46. Kalabiška) - Šisler (46. Janečka), T. Weber (79. Duda) - Moravec (46. Štepanovský), Budínský (39. Panák), Eismann - Ramirez (46. Wágner). Trenér: J. Weber.