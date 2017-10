Uherské Hradiště - Fotbalisté Slavie ve 12. ligovém kole zvítězili na hřišti Slovácka 3:0 a připsali si druhou venkovní výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Pražané se v tabulce vrátili na druhé místo s jedenáctibodovou ztrátou na vedoucí Plzeň, s níž se utkají za týden. Branky úřadujícího mistra vstřelili Tomáš Souček, Milan Škoda z penalty a Mick Van Buren. Slovácko už devět kol za sebou nevyhrálo a jeho nový kouč Michal Kordula se ani v šestém zápase nedočkal premiérové výhry.

Slavia si od úvodních minut získala útočnou hrou územní převahu. Škodu doplňoval na hrotu útoku Hušbauer, který se často pokoušel o zakončení. Slovácko se pokoušelo o rychlé protiútoky, které ale končily před hranicí pokutového území.

Tlak vynesl Slavii i vedoucí branku. Ve 13. minutě zůstal po nezaviněné srážce ležet na trávníku zraněný stoper Hofmann. Domácí fotbalisté ztratili koncentraci, Dannyho střelu brankář Daněk jen vyrazil před Součka, který bez problémů poslal míč do odkryté části. Slovácko více otevřelo hru, jedinou šanci o vyrovnání v prvním poločase měl ve 27. minutě po Rezkově centru z levé strany Zajíc. Jeho hlavička ale mířila přímo do náruče brankáře Laštůvky.

Naopak Slavia měla hru pod kontrolou, po půlhodině hry zahrál obránce Reinberk rukou a z penalty přidal Škoda druhou branku. Těsně před přestávkou Daněk vyrazil Hušbauerovu střelu pouze před Dannyho, jehož hlavička skončila na tyči domácí branky.

Za pouhých třicet sekund v úvodu druhého poločasu přidala Slavia třetí gól, který brankář Daněk nezachytil centr z pravé strany a míč poslal skluzem míč do sítě Van Buren. Po získání náskoku se hosté zatáhli do defenzívy, přenechali iniciativu soupeři a spoléhali jen na rychlé protiútoky. Dvakrát zachránil domácí brankář Daněk, který chytl sólové útoky Sýkory a Van Burena. Slovácko z územní převahy nic nevytěžilo a už posedmé v této sezoně vyšlo gólově naprázdno.

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Prohráli jsme zcela zaslouženě. Kladli jsme nějaký odpor jen do prvního gólu. To jsme ještě hráli způsobem, jaký jsme si plánovali, i se sebevědomím. Potom už jsme byli jen sparingpartnerem. Slavia měla ještě další brankové příležitosti, po kterých nás mohla potrestat. Při naší první inkasované brance jsem souboj Hofmanna se Škodou neviděl. Nepřišlo mi, že by kluci přestali hrát, jen nám chyběl v obraně jeden hráč. Ze špatné výsledkové série nepociťuji nervozitu. Musíme už ale konečně vyhrát."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Jsem rád, že jsme po domácím kolapsu s Libercem získali tři body. Na Slovácku se vždy hrálo špatně. Bývá zde výborné publikum. Možná dnes špatné počasí s větrem některé diváky odradilo. Nám se dařily v prvním poločase protiútoky. Domácí nás chtěli přehrávat kombinační hrou. Udělali ale dvě chyby a my jsme soupeře potrestali. Třetí branka v úvodu druhého poločasu zlomila odpor Slovácka. I když se domácí snažili dát gól, tak jsme to byli naopak my, kdo jsme mohli přidat další branky."

12. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 13. Souček, 31. Škoda z pen., 46. Van Buren. Rozhodčí: Julínek - Kříž, Kubr. ŽK: Šimko - Sobol, Hromada. Diváci: 4365.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík (81. Sadílek), Machalík (70. Hellebrand), Rezek (53. Petr) - Zajíc. Trenér: Kordula.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Frydrych, Jugas, Sobol - Souček, Hromada - Van Buren (85. Necid), Hušbauer (46. Sýkora), Danny (66. Zmrhal) - Škoda. Trenér: Šilhavý.