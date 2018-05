Praha - Fotbalisté pražské Slavie v duelu 27. kola první ligy porazili doma Plzeň 2:0 a nedovolili jí v Edenu oslavit zisk titulu. Vršovický obhájce trofeje se z druhého místa v tabulce přiblížil k vedoucí Viktorii tři zápasy před koncem soutěže na rozdíl šesti bodů. Západočeši přesto mají k titulu dál výrazně blíže a bez ohledu na výsledky Pražanů jim stačí uhrát čtyři body.

Skóre šlágru jara otevřel v 16. minutě vlastním gólem hostující Radim Řezník a v 58. minutě přidal pojistku bývalý plzeňský hráč Stanislav Tecl. Krátce předtím neproměnil Miroslav Stoch penaltu. Červenobílí naplno bodovali po předchozích dvou bezbrankových remízách a Viktorii doma porazili počtvrté za sebou, navíc pokaždé s čistým kontem.

Do plzeňské sestavy se vrátil uzdravený obránce Limberský, větší překvapení ale přichystal slávistický kouč Trpišovský, který nasadil záložníka Sýkoru netradičně do středu pole na podhrotu. V útoku nastoupil bývalý hráč Viktorie Tecl a na pravém kraji obrany po delší době Frydrych.

Slavia na soupeře vlétla a celý první poločas měla mírně navrch. Červenobílí se dostali do vedení v 16. minutě z rohového kopu, z něhož před rokem rozhodli o domácím vítězství nad Plzní 1:0.

Stochův centr zasáhl hlavou Tecl, trefil Řezníka a od něj se míč odrazil do sítě. Hostující bek se tečí nechtěně podepsal i pod jeden ze dvou inkasovaných gólů v nedávném duelu s dalším pražským celkem Spartou.

Pak se dlouho hrálo bez větších šancí, až minutu před přestávkou se obtočil kolem obránce Tecl a jeho slabý pokus se dokutálel těsně vedle. Frydrych se míč marně snažil tečovat do sítě.

Po přestávce nahradil hostujícího útočníka Bakoše uzdravený Krmenčík a ve 49. minutě mohl srovnat Kopic, jeho křížná střela ale minula tyč. Na druhé straně slávisté o chvíli později nevyužili velkou šanci na zvýšení. Po faulu Havla na Sýkoru nařídil rozhodčí Franěk penaltu, ale Stochovu střelu vychytal brankář Kozáčik.

V 58. minutě už Pražané druhý gól přidali. Po brejku tří na jednoho našel Zmrhal volného Tecla, který obešel vybíhajícího Kozáčika a střelou do prázdné branky zvýšil.

Třetí trefu mohl přidat Frydrych, ale Kozáčik ještě udržel hosty ve hře. V 67. minutě po centru překonal domácího gólmana Koláře z dorážky Havel, sudí Franěk ale celou situaci ještě zkonzultoval s videorozhodčím a snižující branka kvůli ofsajdu nakonec neplatila.

Nová technologie byla ve hře i čtvrt hodiny před koncem. Franěk nejprve po zákroku Limberského na Tecla nařídil penaltu pro Slavii, ale video odhalilo, že plzeňský bek vypíchl míč.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Podařilo se nám to, co bylo hlavním cílem utkání, aby tady hosté na našem stadionu neslavili titul. Nemáme žádného vykartovaného hráče ani zraněného, takže ideální scénář pro nás. Jaká byla na stadionu atmosféra, takový byl náš výkon od první minuty. Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli dobrý pohyb. Celkově jsme odehráli velice dobré utkání. Samozřejmě neproměněná penalta je škoda. Za stavu 1:0 to není nic příjemného, ale cítil jsem, že máme utkání pod kontrolou. Nechci léta v oblacích, protože před týdnem to z naší strany nebylo dobré. Dnes to bylo velmi dobré. Mužstvo hrálo tak, jak by mělo hrát. Nejen fotbalově, ale i nasazením. Naším úkolem je, aby se to co nejčastěji opakovalo, abychom měli takový drajv ve všech utkáních. Nejen v takhle ostře sledovaném. Myslím, že to bylo zasloužené vítězství. Měli jsme hodně střel, Plzeň branku v podstatě neohrozila. Nerad spekuluji, Plzeň má vše ve svých rukách. Ani nevím, s kým hrají. Pro mě jsou to zbytečné myšlenky. Spíš se na to dívám tak, že jsme si upevnili druhou pozici."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Slavia hrála dobře, vyzdvihnul bych její výkon. Zaslouženě vyhrála 2:0. Byla lepší, důraznější, vyhrávala spoustu osobních soubojů, sbírala spoustu druhých míčů a byla lepší ve středu pole. I ve statistikách Slavia jasně kralovala. Jsem z toho zklamaný, Slavia za podpory fanoušků byla hladovější než my. Je škoda, že dostanete gól ze standardky, na kterou byste měli být lépe připraveni. A ne že dostaneme gól z malého vápna. Samozřejmě že to zápas ovlivní. V druhém poločase před gólem, co jsme dostali, byla situace, kdy jsme mohli my možná vyrovnat. Ale bohužel jsme standardku nedohráli dobře a vznikl z toho brejk a pojišťující moment. Slavia dala druhý gól, pak už si to hlídala. Mít tři kola před koncem šest bodů náskok, to není vůbec špatné. Zvlášť když hrajeme ještě dva zápasy doma a poslední na Dukle. Je to jen na nás. Potřebujeme uhrát čtyři body, pokud se to podaří, Slavia už nás nedožene."

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:0 (1:0)

Branky: 16. vlastní Řezník, 58. Tecl. Rozhodčí: Franěk - Kubr, Kříž - Adam (video). ŽK: Frydrych, Hušbauer, Sýkora - Bakoš, Hubník, Havel, Hořava, Limberský. Diváci: 15.674.

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Hromada (80. Danny) - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal (87. Kúdela) - Tecl (76. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Kozáčik - Havel, Hubník, Řezník, Limberský (77. Kovařík) - Hrošovský, Hořava - Zeman, Čermák (81. Chorý), Kopic - Bakoš (46. Krmenčík). Trenér: Vrba.