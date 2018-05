Mladá Boleslav - Fotbalisté pražské Slavie porazili ve finále domácího poháru MOL Cupu Jablonec 3:1. Skóre v Mladé Boleslavi otevřel ve čtrnácté minutě Stanislav Tecl, ve 34. minutě vyrovnal Luděk Pernica s přispěním Michaela Ngadeua, ale hned za pět minut se podruhé trefil Tecl. Pojistku přidal v 89. minutě Miroslav Stoch.

Vršovický obhájce ligového titulu vyhrál pohár poprvé po 16 letech a celkově poosmé. Od roku 1994 Slavia proměnila všechny čtyři finálové účasti v zisk trofeje. Jablonec naopak na třetí triumf v poháru nedosáhl a potřetí za poslední čtyři sezony prohrál ve finále.

Slávisté si jako vítěz poháru zajistili účast v základní skupině Evropské ligy (EL). Pokud však skončí v lize do druhého místa, tedy na příčkách zaručujících Ligu mistrů, půjde do skupiny EL třetí tým z nejvyšší soutěže.

"Věděli jsme, jak dlouho na to Slavia čekala. Chtěli jsme to očekávání splnit. Navíc jsme dotahovali práci původního realizačního týmu, který na podzim zvládl dva zápasy v poháru. Nechtěli jsme zkazit práci předchozích trenérů," řekl novinářům slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jablonec začal finále lépe a ve dvanácté minutě mohl jít do vedení. Masopust vystihl pomalou přihrávku Jugase na Ngadeu, ale sám před brankářem Kolářem selhal a trefil ho do nohou.

Za dvě minuty otevřeli skóre červenobílí. Frydrychův centr z pravé strany prolétl pokutovým územím až ke Zmrhalovi, jeho zpětná přihrávka napříč malým vápnem se dostala k Teclovi a ten zblízka zakončil k tyči. "Čekal jsem, že to projde. Naštěstí mi vyšel první dotyk, což bylo rozhodující," uvedl Tecl.

Slavii vedení pomohlo a dalších 20 minut kontrolovala hru. Ve 20. minutě mohl přidat Tecl druhý gól, ale hlavou těsně minul. Jablonec si pak pomohl standardní situací. Brankář Pražanů Kolář nedosáhl na centr z přímého kopu, Pernica v hlavičkovém souboji přetlačil Frydrycha a Ngadeu už z brankové čáry nedokázal zabránit cestě balonu do sítě.

"Zařval jsem si, že jdu pro centr, ale narazil jsem do dvou jabloneckých hráčů. A byl tam jejich volný hráč, který to hlavičkoval do prázdné branky. Míša Ngadeu už si to pak vrazil do brány. Byl to smolný okamžik, ale důležité je, že jsme silné mužstvo a vzápětí jsme to dokázali znovu zvrátit na svou stranu," uvedl Kolář.

Nerozhodný stav však vydržel jen pět minut. Po Pernicově chybě jablonecký brankář Hrubý ještě dokázal vyrazit Zmrhalovu ránu na roh, ale po něm se na malém vápně prosadil důrazný Tecl a Slavia opět vedla. Útočník červenobílých, který na podzim hostoval v Jablonci, potvrdil dobrou formu, skóroval totiž i při sobotní ligové výhře 2:0 nad Plzní.

"Vrátili jsme se zpátky do zápasu, ale pak jsme neuhlídali roh a prakticky z malého vápna jsme dostali na 1:2. To byl klíčový moment utkání," řekl jablonecký trenér Petr Rada.

"Jsem rád za góly, ale byly to góly v podstatě do prázdné brány. Takže je to zásluha celého týmu," uvedl Tecl. "Umím se vcítit do toho, jak teď klukům z Jablonce je. Trochu se to ve mně pralo. Všechny je znám, ale teď jsem ve Slavii a dělám maximum pro to, abychom byli úspěšní," dodal.

Masopust prožil smolný poločas, po úvodní neproměněné šanci se těsně před pauzou zranil a přepustil místo Jovovičovi. Po přestávce se slávisté snažili kontrolovat zápas a po hodině hry mohl přidat pojistku Souček, jeho střelu ale vyrazil Hrubý.

Po 70 minutách zahalil stadion dým ze slávistického sektoru a na hřiště přišli těžkooděnci, kteří vytvořili špalír podél postranních čar. Rozhodčí Zelinka na čtyři minuty přerušil zápas, a když se znovu začalo hrát, mohl Jablonec srovnat. Jenže Zelený v 79. minutě po rohu minul.

Minutu před koncem základní hrací doby vyběhl gólman Hrubý téměř na hranici vápna, po souboji se střídajícím Škodou upadl a Stoch střelou z úhlu do prázdné branky podtrhl slávistické vítězství.

"Myslím, že Slavia vyhrála zaslouženě, byla hladovější po vítězství. Musíme se z toho oklepat a zvládnout poslední tři ligová kola. Chceme zůstat na pozicích, které zaručují Evropskou ligu," dodal Rada.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Začátek byl takový boj, je tu takové opticky užší hřiště. Zdálo se mi, že Jablonec byl prvních deset až dvanáct minut pohyblivější, živější. Pak jsme ale hráli výborně a korunovali jsme to gólem, který jsme dali. V momentě, kdy jsme hráli asi nejlíp a neproměnili dvě šance, jsme vinou nekoncentrovanosti na naší pravé straně udělali standardku a dostali jsme Jablonec do hry. Naštěstí se nám pak povedlo dát ze standardky gól na 2:1. V druhém poločase až na jednu situaci Jablonec nevystřelil na bránu. Z naší strany to byla taková trpělivá hra a pak se nám naštěstí podařilo přidat třetí gól. Jsem rád, že jsme to zvládli. Věděli jsme, jak dlouho na to Slavia čekala. Chtěli jsme to očekávání splnit. Navíc jsme dotahovali práci původního realizačního týmu, který na podzim zvládl dva zápasy v poháru. Nechtěli jsme zkazit práci předchozích trenérů. Cítili jsme zodpovědnost, abychom to dotáhli, když ta šance po tak dlouhé době byla. Určitě nějaké oslavy hráčům povolíme. Zrušíme zítra trénink a sejdeme se v pátek."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Myslím, že Slavia vyhrála zaslouženě, byla hladovější po vítězství. Myslím, že jsme do toho vstoupili dobře, měli jsme jednu velikánskou šanci, kterou jsme neproměnili. Možná kdybychom ji proměnili, vyvíjel by se zápas jinak. Potom jsme dostali ve 14. minutě po zbytečné ztrátě ve středu pole branku, která Slavii dostala na koně. Chtěli jsme co nejdřív vyrovnat, což se nám podařilo po standardce. Vrátili jsme se zpátky do zápasu, ale pak jsme neuhlídali roh a prakticky z malého vápna jsme dostali na 1:2. To byl klíčový moment utkání. Museli jsme udělat jednu vynucenou změnu. Zranil se Masopust, je to ruptura svalu a asi to bude do konce sezony. Místo něj tam šel na druhou půli Jovovič. Snažili jsme se hrát víc dopředu, ale Slavia byla pořád agresivní a do nějakých akcí nás nepustila. Až po 20 minutách jsme měli nějaké náznaky, ale žádnou vyloženou šanci. V závěru jsme tam dali druhého útočníka Chramostu, ale neměli jsme sílu, abychom srovnali, a naopak jsme dostali třetí branku. Musíme se z toho oklepat a zvládnout poslední tři ligová kola. Chceme zůstat na pozicích, které zaručují Evropskou ligu."

Slavia Praha - FK Jablonec 3:1 (2:1)

Branky: 14. a 39. Tecl, 89. Stoch - 34. Pernica. Rozhodčí: Zelinka - Pospíšil, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Frydrych, Ngadeu, Bořil, Sýkora - Jovovič. Diváci: 4625.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Frydrych (90.+8 Kúdela), Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch (90. Danny), Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl (81. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Hübschman (78. Chramosta) - Masopust (45. Jovovič), Trávník, Považanec, Hanousek (64. Diviš) - Doležal. Trenér: Rada.