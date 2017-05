Praha - Fotbalisté Slavie ve vršovickém derby zvítězili na hřišti vršovického rivala Bohemians 1905 3:1, využili dnešní ztráty Plzně v Jablonci a opět mají blíže k titulu. "Sešívaní" po 27. kole vedou první ligu o dva body před mistrovskou Viktorií. Bohemians v nejvyšší soutěži prohráli se Slavií poprvé po pěti zápasech a na třináctém místě neúplné tabulky mají čtyřbodový náskok na sestupové pásmo.

"Určitě jsme byli pod tlakem a myslím, že v motivační složce bylo to, že jsme věděli výsledek z Jablonce (2:2) a že případným vítězstvím na Bohemce se přehoupneme a zase budeme blíže k tomu našemu kýženému cíli. Jsem rád, že jsme to zvládli," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Hosty v Ďolíčku poslal do vedení ve 12. minutě Turkmen Ruslan Mingazov, krátce nato Srb Miroslav Markovič z penalty vyrovnal, ale v úvodu druhé půle rozhodl derby střídající Jaromír Zmrhal. V závěru ještě slávistický triumf pojistil Jan Sýkora.

"Protože jsme se nevyvarovali chyb, tak jsme v zápase nemohli ani na okamžik reálně uvažovat nad vítězstvím," prohlásil kouč Bohemians Martin Hašek.

Slavia nastoupila se dvěma útočníky a nejlepšího střelce Škodu doplnil obvyklý žolík Mešanovič. Jako první se však musel činit hostující brankář Pavlenka, který nadvakrát zlikvidoval Lutsovy nůžky. Ve 12. minutě slávisté ze své první šance udeřili. Na Sýkorův centr si naskočil Mingazov a hlavou poslal míč přesně k tyči. Hostům však vedení vydrželo jen tři minuty, protože Frydrych v šestnáctce nesmyslnou vysokou nohou srazil Jiráska a nařízenou penaltu proměnil Markovič.

"Tam jsme zaspali, nebyl to jenom hloupý faul od Frýďase (Frydrycha). Pepa Hušbauer nezachytil náběh a Frýďas to hasil tak nešťastně, že z toho byla penalta," uvedl Šilhavý.

Ve zbytku poločasu měli jeho svěřenci převahu a hrozili hlavně ze vzduchu a standardních situací. Po jedné z nich se sám před brankářem ocitl stoper Deli, ale hlavou na Fryštáka nevyzrál.

Hosté vstoupili výborně do druhého poločasu. Hušbauer v 50. minutě nákopem z poloviny hřiště vyslal do úniku Zmrhala a ten překonal brankáře Bohemians.

"Dostali jsme gól, kdy přišel míč z jedničky za obranu a nezareagovali středoví hráči. Útočníci Slavie jim zaběhli za záda a proměnili. V ten moment jsme neměli patrony, abychom mohli s tím utkáním něco dělat vzhledem k tomu, jaké jsme měli útočníky na lavičce," konstatoval Hašek.

Slavia začala dominovat. Po hodině hry ale nevyužila slibný brejk a Škoda v pokutovém území místo střely zvolil nepřesnou přihrávku na Mešanoviče. Brankář Bohemians Fryšták pak v další šanci vytěsnil střelu Zmrhala. Zmar "Klokanů" korunovala 82. minuta, v níž Berger nechtěně přistrčil míč Sýkorovi a ten umístěnou přízemní ranou pečetil výhru Slavie.

"Rozmýšlel jsem se, jestli si to mám zpracovat do vápna, nebo si počkat. Trefil jsem to takhle halfvolejem. Asi kdybych to kopal desetkrát, tak bych to trefil jenom jednou, ale jsem rád, že mi to vyšlo," popsal Sýkora.

Slavia pod trenérem Šilhavým neprohrála ani ve 23. ligovém utkání. "Druhý poločas jsme už kontrolovali a šance, které jsme si vytvořili, jsme proměnili. Ta výhra je zasloužená, ale nebylo to pro nás jednoduché," řekl Šilhavý.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Protože jsme se nevyvarovali chyb, tak jsme v zápase nemohli ani na okamžik reálně uvažovat nad vítězstvím. Situace za stavu 1:1 pro nás byla příznivá a my jsme s trochou štěstí přežili první poločas. Cítili jsme, že Slavia je nebezpečná. Říkal jsem si, že bychom výsledek 1:1 mohli udržet delší dobu, pak by se mohlo stát, že Slavia by se tam musela tlačit, protože potřebovala za každou cenu vyhrát, a pro nás se to mohlo otevřít. Jenomže jsme dostali gól, kdy přišel míč z jedničky za obranu a nezareagovali středoví hráči. Útočníci Slavie jim zaběhli za záda a proměnili. V ten moment jsme neměli patrony, abychom mohli s tím utkáním něco dělat vzhledem k tomu, jaké jsme měli útočníky na lavičce."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Jsem rád, že jsme to zvládli a využili šanci, kterou nám Plzeň nabídla díky Jablonci. Určitě jsme byli pod tlakem a myslím, že v motivační složce bylo to, že jsme věděli výsledek z Jablonce a že případným vítězstvím na Bohemce se přehoupneme a zase budeme blíže k tomu našemu kýženému cíli. Jednoduché to nebylo. Dostali jsme se do vedení, ale pak jsme udělali hloupý faul a soupeř z penalty vyrovnal. Druhý poločas jsme už kontrolovali a šance, které jsme si vytvořili, jsme proměnili. Ta výhra je zasloužená, byť jsme věděli, že Bohemka je dole a bojuje o záchranu. I z toho pohledu jsem rád, že jsme to zvládli."

Bohemians 1905 - Slavia Praha 1:3 (1:1)

Branky: 15. Markovič z pen. - 12. Mingazov, 50. Zmrhal, 82. Sýkora. Rozhodčí: Orel - Nádvorník, Blažej. ŽK: Šmíd - Lüftner, Škoda, Mingazov. Diváci: 5000 (vyprodáno).

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Šmíd, M. Hašek ml. - Švec, Jirásek - Berger (87. Hubínek), Mašek (68. Bartek), Luts - Markovič (46. Jindřišek). Trenér: M. Hašek st.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Bořil - Mingazov (33. Zmrhal), Hušbauer, Ngadeu (52. Barák), Sýkora - Mešanovič (87. Ščuk), Škoda. Trenér: Šilhavý.