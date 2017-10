Praha - Fotbalisté Slavie prohráli v 11. ligovém kole s Libercem 1:2. Skončila tak rekordní série červenobílých bez porážky v nejvyšší soutěži, která se zastavila na 36 zápasech. Slovan poslal v Edenu do vedení ve 35. minutě Roman Potočný a pojistku přidal v 73. minutě z penalty Miloš Bosančič. V nastavení už jen snížil Tomáš Necid. Slavia ztrácí z druhého místa na vedoucí Plzeň už jedenáct bodů a výrazně se jí vzdaluje obhajoba titulu. Liberec vyhrál čtvrtý z posledních pěti venkovních ligových duelů a je čtvrtý.

Pražané vstoupili do zápasu velmi aktivně, ale k vedoucí trefě to nevedlo. Ve 13. minutě vychytal Van Burena hostující brankář Kolář a vzápětí hlavičkoval vedle Škoda. Liberec odpověděl Breiteho střelou po signálu z rohu těsně vedle.

Jinak ale dál měli převahu domácí a po půlhodině Sýkora ve skluzu na zadní tyči umístil balon jen těsně vedle. O chvíli později nečekaně udeřili Severočeši. Kulhánek posunul do strany na Coufala a jeho centr zužitkoval na zadní tyči hlavou nepokrytý Potočný. Dal svůj třetí gól za posledních pět kol a navázal na dva góly v Edenu, jimiž předloni na jaře ještě v dresu Teplic zařídil remízu 2:2.

Slavia v šestém domácím zápase této ligové sezony poprvé inkasovala, ještě do pauzy ale mohla srovnat, kdyby další Van Burenovu šanci opět nezlikvidoval brankář Kolář.

Domácí pokračovali v náporu i po přestávce. Dvakrát se tlačil do šance Van Buren, ale ani jednou nemířil přesně. V 65. minutě po přihrávce střídajícího Dannyho vytáhl Stochovu střelu Kolář a hostující gólman vzápětí zasáhl i proti Škodovi.

Slavia se vzhledem k výhře Plzně musela tlačit dopředu a Liberec toho využil v 72. minutě k rychlému brejku tři na jednoho, který po Graiciarově přihrávce zastavil ve vápně rukou domácí Bořil. Srbský záložník Bosančič z penalty nezaváhal a dal svůj první gól v lize po návratu do Čech.

Třetí trefu mohl přidat Graiciar, který mířil po úniku těsně vedle, a Voltra vychytal Laštůvka. Na opačné straně Kolář vytáhl dalekonosnou Bořilovu střelu a snížení střídajícího Necida přišlo až v závěru nastavení, takže vyrovnat už Slavia nestihla. Pražané utrpěli první ligovou prohru od loňského srpna, kdy podlehli 1:3 v Plzni a poté převzal tým místo odvolaného Dušana Uhrina mladšího nynější kouč Jaroslav Šilhavý.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Samozřejmě jednou jsme prohrát museli, ale že to bude dnes, to jsem si nemyslel, aniž bych chtěl snižovat kvality Liberce. Věřil jsem, že v tomhle období jsme schopni doma porazit kohokoliv. Nicméně dneska se to nepovedlo, nebyli jsme ve své kůži. Nic se nám nevedlo, hovořím hlavně o šancích, které jsme měli. Nakonec jsme v prvním poločase pustili vlastní chybou soupeře do šance a hned nás potrestal. I když jsme první poločas nehráli dobře, měli jsme spoustu šancí, s kterými jsme měli naložit lépe. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, měli jsme šance, ale nesrovnali jsme. Pak jsme tlačili, soupeř šel do brejku a dostal se do vedení 2:0. Pak už to bylo těžké. I když jsme to zkorigovali, už nebyl čas přidat ještě jednu branku. Musíme to vzít a koukat se dopředu. Těch 11 bodů je hodně. Nechci říkat, že je to hotové, ale Plzeň je v laufu, má kvalitní tým a těžko se to bude dohánět. Pokud je naděje, umírá poslední. Uvidíme za dvě kola, až budeme hrát tam, to nám určitě hodně napoví."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Myslím, že až na prvních 15 až 20 minut jsme utkání odehráli tak, jak jsme chtěli. V úvodu jsme byli hodně pasivní, neudrželi jsme se na míči, nebyli jsme nebezpeční do ofenzivy. Pak jsme se z tlaku vymanili a pomohl nám gól, který jsme dali po centru a dostali se do vedení. Druhý poločas kromě našich ztrát balonu si Slavia moc vyložených příležitostí nevytvořila. A když ano, tak Kolář chytil střelu Stocha. Spoléhali jsme trošku i na únavu soupeře, že v konci utkání budeme rychlejší a brejkovější. Přidali jsme druhý gól, měli jsme ještě šanci na 3:0. Ve finále jsme dostali gól až v poslední vteřině, což mě mrzí hlavně kvůli Ondrovi Kolářovi, že přišel o nulu. Hráče chci pochválit za výborný výkon. Bavili jsme se o tom, že na začátku té slávistické sérii jsme tu před rokem prohráli 0:1 a že bychom ji chtěli ukončit. Nechci tu výhru moc povyšovat, odehráli jsme plno zápasů v pohárech. Je to veliký úspěch, cenný skalp, hodně si toho vážím, ale nechci poměřovat, co je víc a co míň."

Slavia Praha - Slovan Liberec 1:2 (0:1)

Branky: 90.+5 Necid - 35. Potočný, 73. Bosančič z pen. Rozhodčí: Pechanec - Arnošt, Koval. ŽK: Sýkora, Laštůvka - Kulhánek, Potočný, Bosančič, Pulkrab. Diváci: 14.067.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Frydrych, Jugas, Sobol - Souček, Hušbauer - Sýkora (59. Danny), Van Buren (73. Necid), Stoch (80. Zmrhal) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Hybš - Kulhánek - Ševčík, Breite, Bosančič (88. Mikula), Potočný (75. Voltr) - Graiciar (82. Pulkrab). Trenér: Trpišovský.