Uherské Hradiště - Fotbalisté Slavie Praha zvítězili v předehrávce 25. kola první ligy v Uherském Hradišti nad Slováckem 2:0 a minimálně do neděle se dostali na první místo v tabulce. Vedoucí gól Pražanů vstřelil v 31. minutě nejlepší ligový střelec Milan Škoda, který zaznamenal už patnáctou branku v sezoně. Po změně stran pojistil výhru hostů v 84. minutě Simon Deli. Slavia prodloužila svou úspěšnou sérii už na 21 zápasů bez porážky.

Do sestavy Slovácka, které v minulém kole prohrou v Plzni vyšlo po devíti kolech poprvé bodově naprázdno, se vrátil po vypršení karetního trestu obránce Civič. V sestavě Slavie chyběl vykartovaný Barák, kterého nahradil Ščuk.

Fotbalisté Slovácka měli z favorita respekt. Začali opatrně, nechtěli se ale dostat pod tlak. Proto svou taktiku založili na napadání soupeře již u půlící čáry při zakládání útočných akcí. V první půlhodině byli domácí fotbalisté i střelecky aktivnější. V koncovce byl nejpilnější Daníček, který dvakrát vyzkoušel tvrdými střelami z 20 metrů brankáře Pavlenku.

Slavia po vyrovnaném úvodu udeřila v 31. minutě. Domácí obránce Hofmann ztratil ve středu pole míč, po levé straně unikl Mingazov a na jeho přihrávku mezi stopery Slovácka naběhl volný Škoda, který tvrdou střelou pod břevno dal první gól.

Po změně stran Slovácko zvýšilo aktivitu. Největší šanci k vyrovnání měl v 59. minutě Machalík, jehož střelu vyrazil brankář Pavlenka. Tlak domácích fotbalistů ale postupně slábl a pozorně hrající Pražané měli hru pod kontrolou. Po získání míče hrozili rychlými protiútoky.

Po chybě Slovácka v rozehrávce mohl v 66. minutě zvýšit náskok hostů Mingazov, jehož střela prolétla těsně nad břevnem. V 77. minutě stačil po Hušbauerově trestném kopu brankář Daněk v poslední chvíli vyrazit Škodovu hlavičku.

V závěrečné čtvrthodině už měla Slavia převahu. Po rohovém kopu v 84. minutě stačil brankář Daněk vyrazit míč jen před Deliho, který přidal druhý gól.

Hlasy po utkání

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Moje hodnocení je stejně jako po utkání v minulém kole v Plzni. Podali jsme opět kvalitní výkon. Řekl bych, že v obou zápasech byly naše výkony na hranicích současných možností týmu. Ani jednou to ale nestačilo k bodovému zisku. Kvalita těchto soupeřů je vysoká. Dokázala to dnes Slavia, která hned naši první chybu potrestala. Potom už zápas kontrolovala. I když jsme do hry dali hodně úsilí, tak náš výkon na lepší výsledek nestačil. Proti takovému soupeři, který má osm vysokých hráčů a má velkou sílu, je těžké uspět. Kvalita na jednotlivých pozicích rozhoduje."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Bylo to nesmírně těžké utkání. Myslím si, že Slovácko hrálo proti nám ještě lépe než v Plzni. My jsme byli však produktivnější. Z první šance jsme dali branku. Tím jsme se dostali do výhody. Slovácko nás pořád hnalo, bylo v pohybu, dobře kombinovalo na míči. Ale nic nedotáhlo do finále. Ve druhém poločase, když se lámal chleba, jsme dali druhou branku. Nechci říci, že by Slovácko rezignovalo, ale věděl jsem, že už vyhrajeme. Jsem rád, že jsme získali tři cenné body."

1. FC Slovácko - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 31. Škoda, 84. Deli. Rozhodčí: Královec - Moláček, Dobrovolný. ŽK: Daníček - Ngadeu, Frydrych. Diváci: 5648.

Sestavy:

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík (83. Rezek) - Zajíc (73. Koné). Trenér: Levý.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Mingazov (74. Bořil), Ščuk, Hušbauer (90.+2 Tecl), Sýkora (60. Zmrhal) - Škoda. Trenér: Šilhavý.