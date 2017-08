Praha - Mistrovská Slavia se dnes v druhém kole fotbalové ligy představí od 18:00 na hřišti nováčka z Ostravy. Plzeň po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů zamíří do Jablonce a na programu je i utkání Jihlava - Slovácko.

Slávisté se na začátku sezony herně trápí, což dokumentovala i úvodní domácí ligová výhra 1:0 nad Teplicemi. Ve středu si Pražané z Borisova dokonce odvezli porážku 1:2, která jim však stačila k postupu do play off Ligy mistrů. Baník se vrátil do nejvyšší soutěže výhrou 3:1 v Brně, ale tři z posledních čtyř utkání se Slavií prohrál výsledkem 1:3.

Plzeň v prvním ligovém kole na svém stadionu deklasovala Duklu 4:0 a s Jabloncem nebodovala v jediném z posledních 16 ligových zápasů. "Jablonec je samozřejmě mužstvo, které je hlavně v domácím prostředí velice silné. Pokud k tomu přistoupíme jako k posledním 20 minutám s Bukureští, tak to pro nás bude hodně složité," uvedl trenér Pavel Vrba.