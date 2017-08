Praha - Po nepovedeném pohárovém týdnu, ve kterém byly vyřazeny tři ze čtyř českých týmů v kvalifikaci, pokračuje o víkendu druhým kolem první fotbalová liga. Mistrovská Slavia se přestaví na hřišti nováčka Baníku Ostrava a Plzeň rovněž v neděli zamíří do Jablonce. Sparta sehraje zápas v Mladé Boleslavi až v pondělí.

Slávisté se na začátku sezony herně trápí, což dokumentovala i úvodní domácí ligová výhra 1:0 nad Teplicemi. Ve středu si Pražané z Borisova dokonce odvezli porážku 1:2, která jim však stačila k postupu do play off Ligy mistrů, kde je čeká APOEL Nikósie.

Baník se vrátil do nejvyšší soutěže výhrou 3:1 v Brně, ale tři z posledních čtyř utkání se Slavií prohrál výsledkem 1:3. "Nechceme nic podcenit. Ano, role favorita je asi daná, ale v Ostravě asi vládne nadšení. Vyhráli v Brně, teď přijede Slavia, čerstvý postupující do dalšího kola v pohárech. Očekávám bouřlivou atmosféru a velmi bojovného protivníka," uvedl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Plzeň mohla doplnit Slavii v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů, ale doma nezvládla odvetu s FCSB a kvůli osmiminutovém kolapsu, během něhož dostala tři góly, nakonec s bývalou Steauou Bukurešť prohrála 1:4.

"Doufám, že hráči si uvědomují, že mají ještě další šanci v Evropské lize, což je svým způsobem výhoda. Na druhou stranu pokud chtějí uhrát poháry, musí zvládat hlavně českou ligu a to by pro ně měla být ta největší motivace," prohlásil plzeňský kouč Pavel Vrba, jehož tým si o skupinu EL zahraje proti kyperské Larnace.

Viktoria v prvním ligovém kole na svém stadionu deklasovala Duklu 4:0 a s Jabloncem nebodovala v jediném z posledních 16 ligových zápasů. "Jablonec je samozřejmě mužstvo, které je hlavně v domácím prostředí velice silné. Pokud k tomu přistoupíme jako k posledním 20 minutám s Bukureští, tak to pro nás bude hodně složité," uvedl Vrba.

V sobotu uvidí fanoušci čtyři duely nejvyšší soutěže. Nováček z Olomouce bude chtít doma s Libercem potvrdit nečekanou výhru 2:1 z Mladé Boleslavi. Slovan zase touží navázat na vítězství 1:0 nad Zlínem. "Samozřejmě, že po úvodním vítězství můžeme být o něco klidnější, než kdyby to dopadlo naopak. Ale na druhou stranu tím na vás rostou i očekávání, abyste na ten výkon navázali. Byli bychom rádi, kdyby to proti Liberci vyšlo stejně," řekl trenér Sigmy Václav Jílek.

Duklu po debaklu 0:4 v Plzni čeká další těžké venkovní utkání, Pražané se tentokrát představí v Teplicích. "Věříme, že po zápase v Plzni, kde jsme dostali lekci, uděláme takové kroky, abychom to v Teplicích zvládli, odrazili se dál a bylo tam razantní zlepšení. Uvidíme, na co to v zápase bude stačit," uvedl kouč Dukly Jaroslav Hynek.

O první body v sezoně se bude hrát i v zápase Zlín - Brno. Bohemians 1905 po cenné remíze 1:1 ze Sparty hostí Karvinou, která na úvod porazila Jihlavu 2:0. V neděli je na programu ještě utkání Jihlava - Slovácko.

Statistické údaje před zápasy 2. kola fotbalové ligy: -------- Bohemians Praha 1905 (7.) - MFK Karviná (3.) Výkop: sobota 5. srpna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleánu - Mokrusch, Kříž. Bilance: 2 1-0-1 2:3. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Budinský - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec, Jindřišek - Bartek, Hašek ml., Mašek - Kabajev. Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Štepanovský, Panák, Kalabiška - Wágner. Absence: Krch, Luts (oba rekonvalescence), Hubínek (přeřazen do juniorky), Tetteh (nejistý start) - Budínský (zranění). Nejlepší střelci: Šmíd (1) - Šisler, Kalabiška (oba 1). Zajímavosti: - Bohemians vstoupili do sezony remízou 1:1 na Spartě, Karviná výhrou 2:0 nad Jihlavou - Bohemians vyhráli jen 2 z posledních 19 ligových zápasů - Bohemians doma vyhráli jen 3 z posledních 10 ligových utkání - Karviná venku posledních 5 ligových utkání nevyhrála - trenér Weber a hráči Moravec, brankář Berkovec a Budínský (všichni Karviná) působili v Bohemians Sigma Olomouc (4.) - Slovan Liberec (5.) Výkop: sobota 5. srpna, 17:00 (ČT sport). Rozhodčí: Julínek - Kotík, Kubr. Bilance: 44 12-14-18 53:53. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý. Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Kulhánek - Ševčík, Breite, Folprecht, Malinský - Pulkrab. Absence: Obročník (zranění) - Bartl (zranění). Nejlepší střelci: Falta (2) - Pulkrab (1). Zajímavosti: - Olomouc rozehrála sezonu výhrou 2:1 v M. Boleslavi, Liberec na úvod porazil Zlín 1:0 - Olomouc nad Libercem v lize od září 2012 5x za sebou nezvítězila - Liberec prohrál jediný z posledních 9 vzájemných ligových zápasů - Liberec prohrál jediný z posledních 4 ligových duelů v Olomouci - Olomouc v lize bodovala v posledních 4 domácích zápasech - Liberec v součtu s minulou sezonou vyhrál poslední 3 kola - Liberec prohrál jediný z posledních 8 ligových zápasů - Obročník (Olomouc) působil v Liberci, nyní je však zraněný FK Teplice (12.) - Dukla Praha (16.) Výkop: sobota 5. srpna, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Pochylý. Bilance: 12 4-3-5 12:20. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Rezek, Vošahlík - Vaněček. Dukla: Rada - Kušnír, Bezpalec, Jiránek, Podaný - Hanousek, Mustedanagič, Tetour - Koreš, Holenda, Schranz. Absence: Hora (zranění) - nikdo. Nejlepší střelci: nikdo - nikdo. Zajímavosti: - Teplice vstoupily do sezony porážkou 0:1 na Slavii, Dukla debaklem 0:4 v Plzni - Teplice vyhrály jediný z posledních 5 ligových zápasů s Duklou (remíza, 3 prohry) - Teplice doma Duklu 2x za sebou neporazily - v posledních 3 vzájemných ligových zápasech padly jen 4 branky - Teplice v jarní části minulé sezony prohrály doma z 8 zápasů jen jednou v posledním kole právě s Duklou a přišly tím o poháry - trenér Teplic Šmejkal během vojenské služby nastupoval za Duklu - Chudý a Jeřábek (oba Teplice) působili v Dukle, její obránce Podaný zase oblékal teplický dres - Ljevakovič (Teplice) oslaví 2 dny po zápase 33. narozeniny, Hanousek (Dukla) den po utkání 26. narozeniny Fastav Zlín (13.) - Zbrojovka Brno (14.) Výkop: sobota 5. srpna, 17:00. Rozhodčí: Nenadál - Nádvorník, Dobrovolný. Bilance: 24 9-6-9 27:35. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Kopečný, Janíček, Gajič, Matejov - Ekpai, Holík, Hnaníček, Holzer - Diop, Beauguel. Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jovanovič - Polák - Pilík, Kratochvíl - Fortes, Koné, Lutonský. Absence: Traoré (trest za ČK), Podio (nemoc), Jiráček (zranění) - Šural, Jablonský (oba nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Kratochvíl (1). Zajímavosti: - Zlín v úvodním kole prohrál 0:1 ve Zlíně a Brno doma s Ostravou 1:3 - Zlín vyhrál doma poslední 3 vzájemné ligové duely shodně 2:1 - Brno vyhrálo ve Zlíně jediný z posledních 10 ligových zápasů - Zlín čeká doma už 8 ligových zápasů na výhru (6 porážek a 2 remízy), naposledy porazil loni v listopadu právě Brno (2:1) - Zlín prohrál poslední 4 domácí ligové zápasy - Brno v minulém ligovém ročníku vyhrálo venku jen 2 zápasy (v Jablonci a v Příbrami) - brankář Brna Melichárek chytal za Zlín FK Jablonec (8.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 6. srpna, 16:00. Rozhodčí: Královec - Paták, Hájek. Bilance: 38 13-10-15 47:51. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Diviš, Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik, Doležal. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hrošovský, Hořava - Petržela, Kolář, Zeman - Krmenčík. Absence: Kysela (rekonvalescence) - Baránek, Hubník, Kovařík, Limberský, Kozáčik, Pilař (všichni zranění). Nejlepší střelci: Mihálik (1) - Hejda, Hrošovský, Krmenčík, Hořava (všichni 1). Zajímavosti: - Jablonec vstoupil do ligové sezony remízou 1:1 na Slovácku, Plzeň domácím triumfem 4:0 nad Duklou - Plzeň prohrála s Jabloncem jediný z posledních 16 ligových zápasů - Plzeň naposledy prohrála ligový zápas v Jablonci v květnu 2009 (0:3) - Jablonec v lize 6x za sebou neprohrál (z toho 5 remíz) - Plzeň v nejvyšší soutěži v součtu s minulou sezonou vyhrála 3x za sebou, z posledních 13 ligových utkání prohrála jen se Spartou - Plzeň ve středu vypadla z bojů o LM, když prohrála domácí odvetu 3. předkola s bukurešťským FCSB 1:4 - Krmenčík (Plzeň) dál gól ve všech 3 soutěžních zápasech nové sezony - Kopic, Kovařík a Petržela (všichni Plzeň) působili v Jablonci - Havel (Plzeň) slaví den po utkání 23. narozeniny - Hrubý (Jablonec) může odchytat 100. ligový zápas Vysočina Jihlava (15.) - 1. FC Slovácko (9.) Výkop: neděle 6. srpna, 16:00. Rozhodčí: Marek - Wilczek, Hrabovský. Bilance: 12 2-3-7 8:17. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Jihlava: Rakovan - Tlustý, Kryštůfek, Krejčí, Rosa - Štěpánek - Fulnek, Zoubele, Hronek, Ikaunieks - Dvořák. Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Daníček, Havlík - Kubala. Absence: Urblík, Nerad, Rabušic, Vaculík (všichni zranění) - Rada, Břečka (oba zranění). Nejlepší střelci: nikdo - Zajíc (1). Zajímavosti: - Jihlava na úvod sezony pod novým koučem Kopeckým prohrála 0:2 v Karviné, Slovácko remizovalo 1:1 s Jabloncem - Jihlava neporazila Slovácko v posledních 6 ligových zápasech (4 prohry a 2 remízy) - Jihlava v lize vyhrála jen 2 z 12 vzájemných zápasů (naposledy v listopadu 2013) - Jihlava vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů - Slovácko 8 ligových zápasů za sebou nevyhrálo - Slovácko v lize venku 6x za sebou nevyhrálo - Dvořák (Jihlava) čeká na 30. ligový gól - Rada (Slovácko) působil v Jihlavě Baník Ostrava (2.) - Slavia Praha (6.) Výkop: neděle 6. srpna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Koval. Bilance: 46 7-13-26 43:76. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Vašek - Breda, Pokorný, Šindelář, Sus - Stáňa, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, J. Šašinka. Slavia: Laštůvka - Bořil, Bílek, Deli, Švento - Ngadeu - Mingazov, Altintop, Rotaň, Danny - Mešanovič. Absence: nikdo - Sýkora, Hromada (oba zranění), Hušbauer (nejistý start). Nejlepší střelci: Hrubý, Baroš, Stáňa (všichni 1) - Altintop (1). Zajímavosti: - Ostrava minulý týden po 8 letech vstoupila do ligové sezony vítězstvím (3:1 v Brně), Slavia porazila Teplice 1:0 - Ostrava nevyhrála v posledních 4 vzájemných ligových utkáních a ve 3 z nich prohrála 1:3 - Slavia neprohrála ani v jednom ze 27 ligových zápasů pod trenérem Šilhavým - Slavia v lize od loňské porážky v srpnu v Plzni bodovala ve 13 venkovních zápasech po sobě - Slavia ve středu prohrála v Borisově 1:2, díky domácí výhře 1:0 ale postoupila do 4. předkola LM - Hrubý a Sus (Ostrava) působili ve Slavii, brankář Pražanů Laštůvka zase v Baníku - Danny (Slavia) slaví den po zápase 34. narozeniny - o utkání je velký zájem, mohlo by být vyprodáno FK Mladá Boleslav (11.) - Sparta Praha (10.) Výkop: pondělí 7. srpna, 17:00 (ČT sport). Rozhodčí: Jílek - Blažej, Arnošt. Bilance: 26 8-3-15 30:48. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Čmovš, Fleišman - Rada - Přikryl, Matějovský, Mareš, Fabián - Komličenko. Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Mareček, Čivič - Mandjeck, Mavuba - Plavšič, Lafata, Ben Chaim - Juliš. Absence: Chramosta, Kysela (oba nejistý start) - Néstor, Vatajelu, Vácha, Šural, Kaya, Vukadinovič, Hovorka (všichni zranění), M. Kadlec, Zahustel (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Komličenko (1) - Lafata (1). Zajímavosti: - M. Boleslav doma na úvod ligy prohrála 1:2 s Olomoucí, Sparta remizovala 1:1 s Bohemians - Sparta prohrála jediný z posledních 10 ligových zápasů s M. Boleslaví (na jaře 0:1) - Sparta z posledních 10 zápasů v M. Boleslavi jen 2x prohrála (7 výher, remíza) - M. Boleslav v lize doma vyhrála jediné z posledních 5 utkání - M. Boleslav dnes hraje odvetu 3. předkola EL v Albánii se Skënderbeu Korcë - M. Boleslav v posledních 4 ligových zápasech inkasovala 11 branek - Sparta dnes hraje odvetu 3. předkola Evropské ligy s Crvenou Zvezdou Bělehrad - Ben Chaim (Sparta) oslaví 2 dny před zápasem 28. narozeniny, jeho spoluhráči Hovorkovi bude v den utkání 24 let - Zahustel zamířil vloni do Sparty po 6 letech v M. Boleslavi, Přikryl, Rada, Pauschek, Jánoš, Nečas, Matějovský a generální sportovní manažer Uhrin ml. (všichni M. Boleslav) zase prošli Spartou - Přikryl (M. Boleslav) může nastoupit ke 150. ligovému utkání Tabulka před 2. kolem: 1. Plzeň 1 1 0 0 4:0 3 2. Ostrava 1 1 0 0 3:1 3 3. Karviná 1 1 0 0 2:0 3 4. Olomouc 1 1 0 0 2:1 3 5. Liberec 1 1 0 0 1:0 3 Slavia 1 1 0 0 1:0 3 7. Bohemians 1905 1 0 1 0 1:1 1 Jablonec 1 0 1 0 1:1 1 Slovácko 1 0 1 0 1:1 1 Sparta 1 0 1 0 1:1 1 11. Mladá Boleslav 1 0 0 1 1:2 0 12. Teplice 1 0 0 1 0:1 0 Zlín 1 0 0 1 0:1 0 14. Brno 1 0 0 1 1:3 0 15. Jihlava 1 0 0 1 0:2 0 16. Dukla 1 0 0 1 0:4 0