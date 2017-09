Praha - Fotbalisté Slavie Praha prožili po osmi letech vítězný návrat do hlavní fáze pohárů. Český šampion v úvodním duelu základní skupiny Evropské ligy porazil Maccabi Tel Aviv doma 1:0 brankou navrátilce Tomáše Necida z dvanácté minuty, který se v červenobílém dresu trefil po více než třech letech.

Slavia si připsala teprve čtvrtou výhru v pohárech za posledních 36 utkání a vítězně se naladila na nedělní ligové derby se Spartou. V dalším duelu skupiny se Pražané 28. září představí na půdě kazašské Astany, která prohrála 1:3 ve Villarrealu. Do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy.

"Jsme rádi, že se nám podařil takový vstup do skupiny. Přáli jsme si vítězství, to se nám podařilo. Věřím, že vítězství i s nulou bude do dalších zápasů zvýšená motivace. Hned za pár dnů máme derby, tak věřím, že i ta atmosféra, která teď tady po výsledku bude, nám pomůže," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Domácí kouč udělal několik změn a některé stabilní členy zahajovací jedenáctky nechal vzhledem k nadcházejícímu derby v úvodu na lavičce. Naopak do sestavy se po zranění vrátil stoper Deli, poprvé v sezoně si zachytal brankář Kovář, který v letech 2014 až 2016 působil v jiném izraelském klubu Hapoel Haifa, a pohárovou premiéru za Pražany si odbyli Ukrajinec Sobol se Slovákem Hromadou.

"Derby hrálo při skládání sestavy velkou roli, možná největší. Hráči, kteří dnes hráli, mají svou velkou kvalitu. Hlavu mi nezamotali, jsem rád, že máme takový výběr. Věřím, že všichni budou zdraví a budeme to takhle rotovat dál," uvedl Šilhavý.

Poprvé od nedávného návratu do Edenu nastoupil v základní sestavě červenobílých útočník Necid a hned ve dvanácté minutě se prosadil. Po Sobolově centru se položil hlavou do míče a s přispěním tyče otevřel skóre. Radoval se z prvního gólu ve slávistickém dresu od května 2014.

"Jsem rád, že už mám první trefu za sebou, a věřím, že mi budou góly přibývat. Trefit to bylo těžké. Nejprve jsem nevěděl, jestli do toho jít nohou nebo hlavou, ale dost to skočilo, tak jsme do toho šel hlavou. A povedlo se to zahrát tak, jak jsem chtěl," řekl Necid.

Slavia v obměněné sestavě byla v úvodu nebezpečnější. Hned tři minuty po vedoucí brance mohl přidat pojistku Souček, ale z výborné pozice jen napálil gólmana Rajkoviče.

Ve 36. minutě si Sobol zopakoval spolupráci s Necidem, domácí útočník však ve skluzu zamířil mimo. "Druhá šance byla ideální, akorát jsem to netrefil. Mrzí mě to, protože kdybych to proměnil, mohli jsme druhý poločas odehrát klidněji a nemuseli se strachovat," uvedl Necid.

Maccabi, přemožitel Plzně z předloňského 3. předkola Ligy mistrů, sice v úvodním dějství drželo míč 62 procent času, ale na Kováře nevyslalo jedinou nebezpečnou střelu.

Na začátku druhé půle mohl zvýšit Zmrhal, který těsně minul. Hosté přidali a po hodině hry si vytvořili první velkou šanci. Kjartansson obešel Kováře a slávisty zachránil Deli, který odvrátil skluzem na roh.

"Moc jsem si nezachytal, spíš jsem tam zamrzl. Defenziva pracovala fantasticky směrem dozadu, oni si prakticky nevypracovali žádnou šanci, takže obrovský dík klukům," řekl Kovář.

Poté se domácí s vypětím sil ubránili závaru a následně pálil vedle Atar. Izraelský vicemistr sice i v druhé půli více kontroloval balon, ale k šancím to nevedlo a Pražané tak už tři body udrželi i po Davidzadově ráně z dálky vedle. Maccabi prohrálo v pohárech po devíti zápasech.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Jsme rádi, že se nám podařil takový vstup do skupiny. Přáli jsme si vítězství, to se nám podařilo. Myslím, že jsme vstoupili do utkání velice dobře, hned jsme bránili soupeřovu rozehrávku a dělalo jim to starosti. Dali jsme gól a mohli jsme přidat ještě další. Měli jsme několik brejkových situací, které jsme zbytečně vyhodili. Ve druhé půli soupeř přidal, tlačil se dopředu a měli jsme s tím určité problémy. Nepodrželi jsme balon. Čekali jsme opět na brejkovou situaci, která přišla, bohužel jsme ji znovu nevyřešili. Bylo to nervózní až do konce, nicméně jsme to v obraně zvládli v čele s Přemou Kovářem. Věřím, že to vítězství i s nulou bude do dalších zápasů zvýšená motivace. Hned za pár dnů máme derby, tak věřím, že i ta atmosféra, která teď tady po výsledku bude, nám pomůže."

Jordi Cruyff (trenér Maccabi): "První půle patřila Slavii, druhá nám. Slavii v první půli hodně pomohl gól, hrála fyzicky náročný fotbal, posílala před bránu hodně centrů. Ale když to vezmu celkově, tak jsme kontrolovali balon. Jenže jsme si nedokázali vytvářet šance, do kterých se normálně dostáváme. Ve druhém poločase jsme přidali, bušili jsme do domácích, ale chybělo nám i trošku štěstí, abychom tady uhráli lepší výsledek."

Tomáš Necid (útočník Slavie): "Máme důležité tři body, navíc pro mě důležitý gól na chycení. Jsem rád, že už první trefu mám za sebou, a věřím, že mi budou góly přibývat. Trefit to bylo těžké. Nejprve jsem nevěděl, jestli do toho jít nohou nebo hlavou, ale dost to skočilo, tak jsme do toho šel hlavou. A povedlo se to zahrát tak, jak jsem chtěl. Druhá šance byla ideální, akorát jsem to netrefil. Mrzí mě to, protože kdybych to proměnil, mohli jsme druhý poločas odehrát klidněji a nemuseli se strachovat. Vést jen 1:0 není nikdy příjemné, protože může přijít jedna standardka, jeden brejk a může z toho být vyrovnání a ztráta bodů. Skupina je hratelná, postoupit může asi každý. Musíme zvládat zápasy doma a zkusit něco uhrát venku. Ale to je ještě daleko, zatím máme první tři body, což je povzbudivé."

Jakub Hromada (záložník Slavie): "Splnili jsme cíl. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme jednoznačně získat tři body. A jsme šťastní, že se to povedlo. Je to také nakopnutí před Spartou. Chtěli jsme vycházet z defenzivy do protiútoků, to se celkem dařilo. V první půli jsme měli dost šancí na druhý či třetí gól, škoda, že tam ještě něco nepadlo, ale důležité jsou hlavně tři body. Věděli jsme, že mají vepředu kvalitní hráče. Přirovnal bych je k APOELu. Byli jsme na ně dobře připraveni, do větších šancí jsme je nepustili, takže dobrá práce. Věřím, že my, co jsme dnes byli na trávníku, jsme nezklamali a zabojovali o místo do dalších zápasů."

Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv 1:0 (1:0)

Branka: 12. Necid. Rozhodčí: Schörgenhofer - Gutschi, Riedel (všichni Rak.). ŽK: Stoch - Babin, Yeini. Diváci: 13.035.

Sestavy:

Slavie: Kovář - Frydrych, Jugas, Deli, Sobol - Souček, Hromada (80. Ngadeu) - Sýkora (63. Hušbauer), Stoch, Zmrhal (69. Van Buren) - Necid. Trenér: Šilhavý.

Maccabi: Rajkovič - Babin (73. Rikan), Ben Haim, Filipenko (67. Blackman) - Yeini, Sušič, Battocchio, Davidzada - Micha (80. Atzily), Kjartansson, Atar. Trenér: Cruyff.