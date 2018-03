Praha - Fotbalisté Slavie můžou v sobotním 19. kole první ligy snížit náskok vedoucí Plzně na devět bodů. Utkání Viktorie na hřišti poslední Ostravy bylo totiž kvůli nezpůsobilému terénu odloženo, zatímco druzí Pražané v sobotu nastoupí proti o záchranu bojující Mladé Boleslavi.

Slavia nicméně bude především hájit dvoubodový náskok před třetí Olomoucí a čtvrtým Libercem, do Mladé Boleslavi však nepojede v nejlepším rozpoložení. Z posledních tří utkání venku získal obhájce titulu jen bod a navíc na hřišti středočeského celku prohrál šest z posledních sedmi ligových zápasů.

Třináctou Mladou Boleslav od pásma sestupu dělí pouhý bod, ale nastartovat by ji mohl nový trenér Jozef Weber, který nahradil odvolaného Dušana Uhrina mladšího. "Tím, že došlo ke změně trenéra, se hodně věcí mění. Ať už v rozpoložení hráčů, rozestavení, ve standardkách. Je to vždy nějaký impulz. Soupeř je pro nás trošku nečitelnější," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

"Pro naši hru bude důležité, aby hřiště bylo v co nejlepším stavu a mohli jsme kombinovat po zemi," přidal Trpišovský, který bude mimo jiné postrádat vykartovaného klíčového záložníka Josefa Hušbauera. "U Hušbauera je to velká ztráta. Je to jeden z tahounů mužstva, takový hráč se v Česku nahrazuje strašně těžko," dodal.

Olomouc nastoupí proti čtrnáctému Slovácku, které od předposlední Jihlavy dělí jen skóre. A zatímco Sigma na jaře ještě nevyhrála a ani neskórovala, její soupeř získal ve dvou zápasech čtyři body za vítězství nad Ostravou a remízu s pátou Spartou.

"Jednoznačně nás trápí koncovka. Alespoň takové dílčí uspokojení je v tom, že si šance vytváříme. Ale jsme sterilní, neproduktivní, takže na to jsme se určitě zaměřili. Můžeme se tam chovat daleko lépe, agresivněji, jít za gólem ve větším počtu hráčů. Doufám, že to přeneseme do sobotního utkání," řekl trenér Olomouce Václav Jílek.

Čtvrtý Liberec se utká s Karvinou a na zaváhání Slovanu stejně jako dalších soupeřů z předních příček bude čekat Sparta, která v neděli přivítá Brno. A pokud by letenskému celku nahrály výsledky rivalů, mohl by se teoreticky posunout až na druhé místo.

V dalších zápasech se předposlední Jihlava proti Teplicím pokusí navázat na senzační vítězství nad Plzní a Slavií, zatímco Zlín při premiéře nového trenéra Vlastimila Petržely, který ve středu nahradil odvolaného Bohumila Páníka, nastoupí proti Jablonci.

Statistické údaje před zápasy 19. kola první fotbalové ligy: Vysočina Jihlava - FK Teplice Výkop: sobota 3. března 15:00 Rozhodčí: Houdek - Paták, Podaný Bilance: 13 3-2-8 (13:26) Poslední zápas: 1:3 Předpokládané sestavy: Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Dvořák, Urblík, Zoubele - Ikaunieks Teplice: Diviš - Jeřábek, Čmovš, Král, Hyčka - Kučera, Ljevakovič - Trubač, Hora, Rezek - Vaněček Absence: Kolář, Keresteš, Turyna (všichni zranění) - Krob (4 ŽK), Vondrášek (zranění) Disciplinární ohrožení: Keresteš - Červenka, Rezek, Vondrášek (všichni 3 ŽK), Ljevakovič (7 ŽK) Nejlepší střelci: Ikaunieks (5) - Vaněček (7) Zajímavosti: - Jihlava ve 2 zápasech pod novým koučem Svědíkem porazila 1:0 nejlepší dva týmy v tabulce Slavii a Plzeň - Jihlava z dosavadních 6 vzájemných domácích ligových duelů nad Teplicemi jen jednou vyhrála a 2x remizovala - Jihlava doma získala 13 z dosavadních 16 bodů - Zoubele (Jihlava) působil v Teplicích - Teplice vyhrály poslední 3 vzájemné ligové zápasy s Jihlavou a inkasovaly v nich jen jednu branku - Teplice z dosavadních 9 zápasů venku v ligové sezoně vyhrály jediný (2 remízy, 6 proher) - Teplice na jaře ještě nevyhrály (prohra 1:2 v Jablonci, remíza 0:0 s Ostravou) Slovan Liberec - MFK Karviná Výkop: sobota 3. března 15:00 Rozhodčí: Hrubeš - Boček, Flimmel Bilance: 3 2-1-0 (3:0) Poslední zápas: 1:0 Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Kačaraba, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner Absence: Graiciar (zranění), Pilař, Ševčík (oba rekonvalescence), Hybš (nejistý start) - Šisler (8 ŽK), Voltr (dohoda klubů) Disciplinární ohrožení: Bosančič - Eismann, Janečka, Kalabiška, Štěpanovský, Wágner (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Kerbr (5) - Wágner, Budínský (oba 6) Zajímavosti: - Liberec ve 3 ligových zápasech s Karvinou neprohrál a navíc neinkasoval - Liberec v listopadu vyřadil v domácím poháru Karvinou po výhře 5:3 po prodloužení - Liberec prohrál jediný z posledních 21 domácích ligových zápasů a posledních 5 vyhrál - Liberec prohrál jediné z posledních 5 kol - Liberec ve 3 z posledních 4 kol udržel čisté konto - Karviná obě úvodní jarní utkání vyhrála - Karviná z posledních 5 kol 4x vyhrála - Karviná 275 minut nedostala gól - hned 5 hráčů karvinské základní sestavy hraje s hrozbou čtvrté žluté karty Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko Výkop: sobota 3. března 15:00 Rozhodčí: Proske - Pochylý, Poživil Bilance: 27 10-8-9 (32:32) Poslední zápas: 0:0 Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Řezníček Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Janošek - Havlík, Daníček, Sadílek, Petr - Zajíc Absence: nikdo - Sicharulidze (zranění), Šumulikoski (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Houska, Manzia, Radakovič (všichni 3 ŽK) - Hofmann (7 ŽK) Nejlepší střelci: Plšek, Houska (oba 4) - Zajíc (7) Zajímavosti: - Olomouc z posledních 6 ligových zápasů jen jednou nad Slováckem zvítězila - Olomouc na jaře zatím získala jen bod - Olomouc 304 minut nevstřelila gól - Olomouc doma v ligové sezoně inkasovala jen 2 góly, což je nejméně z celé soutěže - Sladký (Olomouc) ve čtvrtek oslavil 26. narozeniny - Slovácko po sérii 4 proher v posledních 3 kolech získalo 7 bodů (výhry v Jihlavě a v Ostravě, remíza se Spartou) - Slovácko v tomto ligovém ročníku z 9 zápasů venku jen 1x vyhrálo a 3x remizovalo - Slovácko je společně s Bohemians se 7 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy - Slovácko vyhrálo ze 13 ligových zápasů v Olomouci jen jednou v květnu 2011 (2:0) - Navrátil a Petr (oba Slovácko) působili v Olomouci - Juroška (Slovácko) oslaví den před zápasem 25. narozeniny Fastav Zlín - FK Jablonec Výkop: sobota 3. března 15:00 (ČT sport) Rozhodčí: Matějček - Blažej, Antoníček Bilance: 23 4-8-11 (22:33) Poslední zápas: 0:2 Předpokládané sestavy: Zlín: Zlámal - Matejov, Hnaníček, Gajič, Holzer - Jiráček - Ekpai, Traoré, Mehanovič, Džafič - Vukadinovič Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta Absence: Hronek (4 ŽK), Vyhnal (nejistý start) - Masopust (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Ekpai, Traoré - Jovovič, Lischka, Masopust, Považanec (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Mehanovič, Ekpai (oba 4) - Jovovič (4) Zajímavosti: - Zlín se představí poprvé pod novým koučem Vlastimilem Petrželou, který vystřídal Bohumila Páníka - Zlín doma získal 18 z celkových 21 bodů, na vlastním hřišti prohrál v tomto ročníku jediný z 9 ligových zápasů (s M. Boleslaví 1:5) - Zlín z posledních 12 kol porazil jen 2 týmy ze spodku tabulky Jihlavu a Slovácko - Zlín neporazil v lize Jablonec 7x za sebou (z toho 5 proher) - Zlín naposledy porazil Jablonec v lize před 10 lety venku (3:0) - Zlín doma z 9 vzájemných ligových zápasů jen 2x vyhrál - Hronek, Jiráček, Vukadinovič a Mehanovič (všichni Zlín) působili v Jablonci - Holzer (Zlín) si může připsat 100. ligový zápas - Jablonec v lize bodoval ve Zlíně 5x po sobě (poslední 2 zápasy tam skončily remízou 2:2) - Jablonec pod vedením staronového trenéra Rady vyhrál obě jarní kola - Jablonec vyhrál jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů FK Mladá Boleslav - Slavia Praha Výkop: sobota 3. března 18:00 (O2 TV) Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Arnošt Bilance: 27 9-10-8 (42:39) Poslední zápas: 0:4 Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Magera, Křapka - Jánoš - Přikryl, Hubínek, Mareš, Konaté - Mebrahtu Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Pokorný, Sýkora - Souček, Ngadeu - Stoch, Danny, Zmrhal - Škoda Absence: Chaluš (dohoda mezi kluby), Takács (4 ŽK), Rada, Kysela, Fabián, Klobása (všichni rekonvalescence), Šušnjar (zranění), Komličenko, Matějovský, Valenta (všichni nemoc) - Mešanovič (zranění), Hušbauer, Jugas (oba 4 ŽK), Deli, Bucha (oba nejistý start) Disciplinární ohrožení: Fabián, Hubínek, Šušnjar - Danny, Kúdela, Mingazov, Ngadeu, Sýkora (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Tecl (8) Zajímavosti: - M. Boleslav prohrála poslední 3 ligové duely se Slavií - M. Boleslav doma vyhrála nad Slavií v 6 z posledních 7 ligových zápasů - M. Boleslav prohrála posledních 5 kol - M. Boleslav je se 7 body nejhorším týmem doma - M. Boleslav poprvé povede nový trenér Weber - M. Boleslav má po 18 kolech nejméně bodů ve své historii - Slavia z posledních 3 venkovních ligových zápasů uhrála jen bod - Slavia dala ve 2 jarních kolech jediný gól - Konaté (M. Boleslav) v den utkání slaví 28. narozeniny Sparta Praha - Zbrojovka Brno Výkop: neděle 4. března 18:00 (O2 TV) Rozhodčí: Pechanec - Myška, Horák Bilance: 47 32-6-9 (101:38) Poslední zápas: 0:2 Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Kaya, Costa - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu, Ben Chaim - Drchal Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Krejčí, Juhar - Růsek. Absence: Juliš, Josef Šural (oba zranění), Štetina (nemoc), M. Frýdek (4 ŽK), Lafata (nejistý start) - Gomes, Jakub Šural (oba zranění), Bazeljuk (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Hovorka, Mustedanagič, Costa - Pavlík (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Josef Šural (6) - Škoda (5) Zajímavosti: - Sparta z dosavadních 9 domácích zápasů v ligové sezoně prohrála jediný (7 výher, 1 remíza) - Sparta z posledních 20 domácích ligových zápasů prohrála jediný (17 výher, 2 remízy) - Sparta z posledních 8 domácích ligových zápasů udržela 6x čisté konto - Lafatu (Sparta) dělí 3 branky od hranice 200 gólů v české lize - Brno z posledních 5 kol získalo 10 bodů (prohrálo jen na Bohemians 0:1) a 2x inkasovalo - Brno venku získalo jen 3 body a vstřelilo v 9 zápasech pouze 4 góly - Brno má s 13 góly nejhorší útok ligy - Brno ve 23 ligových zápasech na Spartě dalo jen 8 gólů a 16x neskórovalo - Brno vyhrálo na Spartě v lize jen jednou - v květnu 2008 a 1x remizovalo - v srpnu 2005 1. Plzeň 18 15 2 1 34:6 47 2. Slavia 18 10 5 3 28:8 35 3. Olomouc 18 9 6 3 23:11 33 4. Liberec 18 10 3 5 25:18 33 5. Sparta 18 9 5 4 24:13 32 6. Jablonec 18 7 6 5 24:21 27 7. Bohemians Praha 1905 18 6 7 5 16:15 25 8. Teplice 18 6 6 6 21:19 24 9. Zlín 18 5 6 7 19:28 21 10. Karviná 18 6 2 10 21:25 20 11. Dukla 18 5 5 8 19:31 20 12. Brno 18 5 3 10 13:24 18 13. Mladá Boleslav 18 5 2 11 19:31 17 14. Slovácko 18 3 7 8 16:25 16 15. Jihlava 18 5 1 12 17:32 16 16. Ostrava 18 2 6 10 22:34 12