Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie v případě postupu přes Dynamo Kyjev nastoupí ve 4. předkole Ligy mistrů proti lepšímu z dvojice Ajax Amsterodam - Standard Lutych. První zápas, který by celek z Edenu odehrál venku, je na programu 21. nebo 22. srpna, odveta pak 28. nebo 29. srpna.

Pro Slavii bylo losování pouze formalitou, protože kvůli politické situaci proti sobě podle pravidel UEFA nemohly nastoupit ruské a ukrajinské kluby, což vyřadilo ze hry zbývající dvojici v osudí PAOK Soluň - Spartak Moskva. Dnešní los v Nyonu tak pouze určil, zda Pražané v případě postupu odehrají první utkání doma, nebo venku.

S Ajaxem se může Slavia o místo v základní skupině Ligy mistrů utkat podruhé. V roce 2007 si pražský celek po výhrách 1:0 a 2:1 nad nizozemským soupeřem zajistil dosud poslední účast v hlavní fázi elitní soutěže.

První zápasy třetího předkola čekají Slavii i její možné soupeře v úterý, odvety příští týden. Pokud by červenobílí proti Dynamu Kyjev neuspěli, zamířili by stejně jako v případě neúspěchu ve čtvrtém předkole do základní skupiny Evropské ligy.

Olomouc by se ve 4. předkole EL mohla utkat se Sevillou

Fotbalisté Olomouce se v případě postupu přes Kajrat Almaty mohou ve 4. předkole Evropské ligy utkat s nejvýše nasazenou Sevillou v brance s českým reprezentantem Tomášem Vaclíkem. Pětinásobný vítěz soutěže musí ale nejprve ve 3. předkole vyřadit litevský Žalgiris Vilnius.

První zápas by se hrál 23. srpna v Olomouci, odveta 30. srpna v Seville.

Sevilla je nejúspěšnějším klubem v soutěži, kterou ovládla v letech 2006, 2007, 2014, 2015 a 2016. Žádný jiný celek nevyhrál více než třikrát. V minulé sezoně došla do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Olomouc se do evropských pohárů vrací po devíti letech a boj o historicky první účast v základní skupině Evropské ligy začne proti kazašskému Kajratu. Pokud se Hanákům podaří postoupit, mohou se dočkat velkého svátku v podobě duelu s předním španělským celkem.

Se Španěly se v minulosti utkala Sigma už čtyřikrát. Naposledy v roce 2004 vypadla z Poháru UEFA se Zaragozou, v roce 2001 s Celtou Vigo, v roce 1999 s Mallorkou a ve čtvrtfinále Poháru UEFA v roce 1992 byl nad její síly Real Madrid.

Sevilla dosud změřila síly s českými celky třikrát. V roce 2006 remizovala 0:0 s Libercem, o rok později vyhrála 4:2 a 3:0 nad Slavií a v roce 2013 uhrála dvě remízy 1:1 opět s Libercem.

Mezi klíčové postavy Sevilly patří argentinský záložník Éver Banega, útočník Nolito, francouzský mistr světa Steven N'Zonzi, posila z Barcelony Aleix Vidal a nově také český brankář Vaclík, který v létě přišel z Basileje.

Seville však ještě stojí v cestě litevský vicemistr Žalgiris, který touží podruhé v historii projít do závěrečného předkola. V předchozích kolech vyřadil Klaksvík z Faerských ostrovů a lichtenštejnský Vadúz. V jeho útoku je bývalý hráč Olomouce Slovák Tomáš Malec.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

--------

Mistrovská část:

Crvena Zvezda Bělehrad/Spartak Trnava - Salcburk/Škendija Tetovo, Karabach/BATE Borisov - PSV Eindhoven, Youn Boys Bern - Astana/Dinamo Záhřeb, Malmö/Vidi Székesfehérvár - Celtic Glasgow/AEK Atény.

Nemistrovská část:

Benfica Lisabon/Fenerbahce Istanbul - PAOK Soluň/Spartak Moskva, Standard Lutych/Ajax Amsterodam - Slavia Praha/Dynamo Kyjev.

Los 4. předkola fotbalové Evropské ligy

(23. a 30. srpna):

Mistrovská část:

Olimpija Lublaň/HJK Helsinky - Crvena Zvezda Bělehrad/Spartak Trnava, Hapoel Beer Ševa/APOEL Nikósie - Astana/Dinamo Záhřeb, Cork City/Rosenborg Trondheim - Salcburk/Škendija Tetovo, Legia Varšava/F91 Dudelange - Alaškert/Kluž, Spartaks Jürmala/Süduva Marijampole - Celtic Glasgow/AEK Atény, Šeriff Tiraspol/Valur Reykjavík - Karabach/BATE Borisov, Malmö/Vidi Székesfehérvár - The New Saints/Midtjylland, Torpedo Kutaisi/Kukësi - Ludogorec Razgrad/Zrinjski Mostar.

Nemistrovská část:

Sigma Olomouc/Kajrat Almaty - FC Sevilla/Žalgiris Vilnius, Sarpsborg/HNK Rijeka - Pjunik Jerevan/Maccabi Tel Aviv, Bialystok/Gent - Mariupol/Bordeaux, Nordsjaelland/Partizan Bělehrad - Besiktas Istanbul/LASK Linec, Slovan Bratislava/Rapid Vídeň - Hajduk Split/FCSB, Apollon Limassol/Dinamo Brest - Arnhem/Basilej, Glasgow Rangers/Maribor - Ufa/Niederkorn, Hapoel Haifa/Bergamo - CSKA Sofia/FC Kodaň, Dinamo Minsk/Petrohrad - Hibernian/Molde, Trenčín/Feyenoord Rotterdam - Sturm Štýrský Hradec/AEK Larnaka, Genk/Poznaň - Subotica/Bröndby Kodaň, Olympiakos Pireus/Lucern - Basaksehir/Burnley, Luhansk/Braga - Lipsko/Craiova.