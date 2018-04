Liberec - Fotbalisté Slavie Praha remizovali ve šlágru 25. ligového kola v Liberci bez branek a vzdálila se jim obhajoba titulu. Na vedoucí Plzeň ztrácejí z druhého místa tabulky už sedm bodů. Slovan bodoval po předchozích dvou porážkách a posunul se na pátou příčku před Jablonec. V největší šanci dnešního utkání nastřelil těsně před pauzou hostující Josef Hušbauer tyč a červenobílí nevyužili ani přesilovku po vyloučení Matěje Pulkraba ze 77. minuty.

Slavia stále zápolí s marodkou, a tak trenér Trpišovský postavil poprvé v lize na jaře na levý kraj obrany Floa. Poprvé v základní sestavě Pražanů hrál letos útočník Tecl. Domácí kouč Holoubek překvapil a premiérově v nejvyšší soutěži nasadil od začátku záložníka Wiesnera.

Slovan začal ve skvělé kulise a hned v páté minutě měl velkou šanci Breite, jenž z voleje přestřelil. Poté postupoval do brejku Pulkrab, ale hostující obrana srazila střelu na roh.

Pražané v druhé části první půle přidali. Ve 32. minutě jeden z bývalých libereckých hráčů ve slávistickém dresu Sýkora pálil po zemi křížnou střelou vedle a pět minut před pauzou v největší šanci trefil Hušbauer z podobné pozice tyč.

Slávistický kouč Trpišovský s realizačním týmem a sportovní ředitel Nezmar přišli do Edenu v zimě ze Slovanu, libereckou minulosti navíc má i řada hostujících hráčů, takže zápas byl oboustranně velmi vyhecovaný. Jen za úvodní dějství rozdal sudí Příhoda pět žlutých karet.

Po přestávce musel ze hry zraněný Hušbauer. Červenobílí vstoupili do druhé půle lépe a po Floově centru jen těsně nedosáhl na míč před prázdnou bránou Tecl. Proti Bořilovi pak dobře vystartoval gólman Hladký a když už Ngadeu po rohu dostal balon do domácí sítě, trefa neplatila kvůli ofsajdu, což potvrdil videorozhodčí.

V 65. minutě mohli udeřit Severočeši - brankář Pražanů Kolář jen sledoval, jak Potočného střela těsně zpoza vápna minula tyč.

V 77. minutě rozhodčí Příhoda udělil druhou žlutou kartu Pulkrabovi, ale hosté přesilovku nevyužili. Naopak po brejku mohl rozhodnout domácí Pilař, který z dálky těsně minul. Liberec bodoval v pátém z posledních šesti vzájemných ligových duelů a částečně oplatil Slavii nedávnou porážku 0:2 z domácího poháru v Edenu.

Hlasy po utkání:

David Holoubek (trenér Liberce): "Zklamání to určitě není, před zápasem bych bod bral. Dohrávali jsme v deseti, Slavia měla velkou šanci s tyčkou, pak se zkoumal na videu gól. I když do zápasu jdete s cílem vyhrát, remízu bereme. Umíme hrát ještě líp, ale když hrajeme líp, ztrácí se nám z toho agresivita a větší nasazení. Teď jsme se snažili hrát hodně agresivně, což bylo vidět. Bylo spoustu žlutých karet, hodně soubojů. Matěj Pulkrab oslabil tým. Je to chyba. Viděl jsem, že karty chodí jedna za druhou, takže dalo se to očekávat. U Pulkyho jsem to ale nečekal, myslel jsem, že si to ohlídá. Hrát proti Slavii v deseti je komplikované, je to špičkový tým. Ubralo nám to sílu směrem nahoru, ale měli jsme tam zase náznaky protiútoků. Kdybychom je vyřešili líp, mohli jsme Slavii potrestat. Jsem rád, že jsme to odehráli s nulou. Co ten bod řeší, si řekneme až po konci sezony."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "První poločas byli domácí všude o krok dříve, měli lepší pohyb. Dobře do zápasu vstoupili. Měli jednu šanci, kdy přestřelili v dobré pozici. Prvních 30 minut nás Liberec do ničeho nepustil. Ke konci poločasu jsme se ale zlepšili a měli jsme asi největší šanci v zápase, kdy jsme trefili tyčku. Každému patřil poločas, my jsme byli v druhém jednoznačně lepší. Ale nikdo nedokázal vstřelit gól. Jednou nám nebyl gól uznaný, podruhé jsme mohli jít sami na bránu, ale video tu situaci nepotvrdilo. V přesilovce jsme nedali dobrý centr do vápna. Pro nás takový smolný zápas, protože jsme trefili tyčku, přišli jsme o dva zraněné hráče a několik vykartovaných. Oba týmy jsou asi z výsledku zklamané, pro oba je to komplikace v cílech, které mají. Pro nás je to mínus dva body. Hraje se ještě o 15 bodů, to je možnost získat hodně jak směrem nahoru v tabulce, tak směrem dolů. Stát se toho může hodně. Musíme se současně dívat nahoru i dolů. Byli jsem tu jako trenéři dva a půl roku, měli jsme tu 110 zápasů. Poprvé jdete na jinou střídačku, takže pocity zvláštní. Pro mě to bylo hodně složité a jsem rád, že to mám za sebou."

Slovan Liberec - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Příhoda - Blažej, Horák. ŽK: Coufal, Folprecht, Pulkrab, Hladký - Tecl, Ngadeu, Sýkora, Danny, Hromada, Kúdela, Souček, Bořil. ČK: 77. Pulkrab. Diváci: 9290.

Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Wiesner, Folprecht, Breite (84. Kačaraba), Potočný (75. Pilař) - Ševčík (59. Da Silva) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.

Slavia: Kolář - Bořil, Jugas, Ngadeu (73. Kúdela), Flo - Souček - Stoch, Hromada (82. Škoda), Hušbauer (49. Danny), Sýkora - Tecl. Trenér: Trpišovský.