Praha - Fotbalisté Slavie jen remizovali v 26. ligovém kole doma s Jabloncem 1:1 a částečně si pokazili oslavy převzetí stadionu v Edenu. Hosté vedli od 73. minuty po vlastní trefě Michaela Lüftnera, v poslední minutě vyrovnal Bosňan Muris Mešanovič. Pražané si zkomplikovali boj o titul a ve výhodě je nyní mistrovská Plzeň. Slávisté sice o skóre vedou tabulku, ale Viktoria má lepší vzájemnou bilanci, která po sezoně rozhoduje. Jablonec remízou napravil porážku 2:4 s Příbramí a je sedmý.

Slavia před zápasem symbolicky převzala stadion v Edenu, který v pátek definitivně získali čínští majitelé klubu společnost CEFC. Natěšení fanoušci očekávali úvodní tlak domácích, ale Pražanům se v první půli nedařilo. Jablonecký gólman Hrubý musel vážněji zasahovat jen v sedmnácté minutě, kdy vyrazil Zmrhalovu střelu.

Hostující hráči po minulé domácí porážce se zachraňující se Příbrami dostali od vedení pokutu a v Edenu předváděli mnohem lepší výkon. Ve 23. minutě měli Severočeši blízko k vedení.

Mihálik přihrál Trávníkovi, který šel sám na bránu, ale místo střely akci prováhal a gólman Pavlenku mu sebral balon. Slavia hrozila spíše střelami z dálky, Ngadeu ani Ščuk však prostor mezi tyčemi netrefili.

Domácí dělali chyby v obraně a v 52. minutě znovu děkovali Pavlenkovi. Do sóla se tentokrát dostal Kubista, ale slávistický gólman jeho pokus o kličku vystihl. Na druhé straně se po pěkné kombinaci dostal ke střele nejlepší kanonýr soutěže Škoda, ale svůj šestnáctý ligový gól nedal.

Domácí kouč Šilhavý v 56. minutě stáhl ze hry stopera Deliho a místo něj šel na trávník záložník Barák. Za chvíli ale znovu zahrozil Jablonec a Diviš z voleje jen těsně minul. Vzápětí slávistický trenér poslal na hřiště druhého útočníka Mešanoviče, ale Pražané se dál trápili a v 73. minutě je opět musel zachraňovat Pavlenka, který vychytal Divišovu ránu.

O chvíli později už ale domácí prohrávali. Jankovič poslal centr do vápna a Lüftner zasáhl balon hlavou tak nešťastně, že si jej srazil do vlastní branky. Slavia se dostala do velké křeče a Severočeši mohli dvakrát vedení pojistit. Jenže v 78. minutě vychytal Trávníka skvělý Pavlenka a střídající Považanec pálil těsně nad.

Hosty přišly zahozené šance pořádně draho. V 90. minutě se po chybě obrany dostal do úniku Mešanovič, přesnou střelou k tyči potvrdil pozici jednoho z nejplatnějších náhradníků v soutěži a zachránil Slavii ligovou neporazitelnost po trenérem Šilhavým. Červenobílí ale podruhé za sebou nevyhráli, v úterý po prohře 0:1 se Zlínem vypadli z domácího poháru.

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Je to veliké zklamání. Venku oslava, přebírání stadionu a my jsme to potřebovali posvětit, aby ta nálada byla ještě větší. Bohužel se nám to nepodařilo. Nevím, jestli je to dáno tím, že tlak posledních zápasů se zvětšuje a většina našich hráčů z hlediska zkušeností na to není tolik připravena. Možná je to i programem tohohle měsíce, kdy jsme odehráli sedm zápasů. Možná to spolu souvisí a proto i ten výkon. Remíza 1:1 je jedna věc a druhá, že i ta hra byla špatná. Částečně se to podobalo úterku při vypadnutí se Zlínem. Mezihra nám vázla, byli jsme těžkopádní, pomalí. Když tam přišel Muris, tak se to zlepšilo. To, že jsme mohli brát aspoň bod, je také velkým dílem Pavlenkovy práce. Ta šňůra úspěchů už byla asi tak dlouhá, že si teď vybíráme slabší chvilky v nejnevhodnější čas. Nicméně nic nevzdáváme. Musíme bojovat, pořád jsme ve hře. Byť jsme pustili Plzeň díky vzájemnému zápasu před sebe, musíme věřit, že někde ztratí. Třeba hned teď v Jablonci."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Měli jsme hru Slavie nastudovanou. Byli jsme se tu podívat na utkání se Zlínem a taktiku jsme měli podobnou jako Zlín. Napadali jsme Slavii vysoko, soupeř měl problémy s rozehrávkou. Možná ve hře to bylo v průběhu utkání vyrovnané, ale šance jsme si vytvářeli my. Měli jsme minimálně pět gólových šancí a neproměnili jsme je, což nás mrzí. Nakonec si Slavia dala vlastní branku a v závěru utkání ještě dokázala vyrovnat po rychlé akci Mešanoviče. Chtěli jsme střídat Pospíšila, pozměnit rozestavení, bohužel čtvrtý rozhodčí nám to neumožnil. Kdybychom střídali, možná by k té brance nedošlo. Proto jsem se zlobil na čtvrtého rozhodčího, vysvětloval to tím, že to neměl připravené. Přitom hra byla několikrát přerušena. Před zápasem bychom bod brali, ale podle průběhu jsme zklamaní. Jednoznačně jsme si zasloužili tři body."

Slavia Praha - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 90. Mešanovič - 73. vlastní Lüftner. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček. ŽK: Ščuk, Hušbauer - Hrubý, V. Kubista. Diváci: 15.873.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli (56. Barák), Flo - Ngadeu - Sýkora (74. Mingazov), Ščuk, Hušbauer, Zmrhal (63. Mešanovič) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Hübschman - Diviš, V. Kubista, Pospíšil (90. Breda), Trávník - Mihálik (74. Považanec). Trenér: Klucký.