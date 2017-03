Liberec - Fotbalisté vedoucí Slavie po sedmi ligových výhrách v řadě zaváhali, když ve 21. kole jen remizovali 1:1 v Liberci. Dali tak šanci druhé Plzni se případnou nedělní výhrou v Karviné posunout na první místo tabulky. Pražané přitom vedli po trefě Jaromíra Zmrhala, ale ještě do poločasu srovnal nigerijský záložník Ubong Ekpai. Další gól už hosté nepřidali a jen třikrát trefili konstrukci branky.

Slavia se oproti předchozímu utkání vrátila ke hře s jediným útočníkem, Liberec udělal více změn, když mimo jiné nemohl nasadit hosta ze Slavie Součka, a zejména přešel na rozestavení se třemi stopery.

Od začátku bylo patrné, že hraje lídr tabulky s týmem bojujícím o záchranu. Liberec sice bojoval, ale v pohodě hrající Slavia si vytvářela řadu šancí. Už ve třetí minutě zahrozil Lüftner, krátce poté druhý stoper Deli trefil tyč. Do dobré příležitosti se dostával i Škoda, ale špatně si míč zpracoval a Kerbr mu ho ukopl.

V 15. minutě už se ale hosté dočkali. Barák odcentroval na zadní tyč, kde se prosadil Zmrhal a hlavou poslal Slavii do vedení. Liberci se navíc zranil zkušený stoper Latka a musel ze hry. Vedení mohl navýšit Hušbauer, jehož dlouhý centr z přímého kopu skončil překvapivě na břevně. Neuspěl ani Sýkora.

Liberec se dlouho nemohl dostat do šance, ale hned z první vážnější střely na branku srovnal. Potočný u vápna vybojoval důrazně míč, následně našel Ekpaie, který se trefil technicky do horního rohu branky a mohl slavit svou první branku v české lize.

Po hodině hry podržel Liberec brankář Dúbravka, jenž po Hušbauerově zblokované střele chytil dorážky Škody i Ngadeua ve vyložených šancích. Vzápětí se do šance dostával znovu Škoda, ale Obročník ho stačil zablokovat i za cenu zranění. Liberec tak přišel o druhého stopera a musel přejít na klasické rozestavení se čtyřmi obránci.

Slavia byla velmi blízko vedení v 70. minutě, kdy napřáhl ze zhruba 30 metrů ke krásné ráně Hušbauer, míč se však za překonaným Dúbravkou odrazil od břevna zpět do hřiště. Krátce na to hostující fanoušci již nadšeně vykřikli, jenže střela střídajícího Mešanoviče pouze rozvlnila boční síť.

Hosté Liberec v závěru zmáčkli, ale dostávali se jen k nebezpečným střelám z dálky a Hušbauera s Bořilem skvěle vychytal Dúbravka. V posledních vteřinách ještě dostal červenou kartu domácí Bosančič za taktický faul. Slavia tak poprvé od začátku listopadu ztratila body.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Strašně těžké utkání a bod je pro nás zlatý, nejen kvůli tabulce, ale také kvůli tomu, co se dělo na hřišti. Bylo to se štěstím, ale hráči si o to svým heroickým výkonem řekli. Musím složit Slavii poklonu, protože poskládala skvělé mužstvo. Pod takový tlak nás tu nikdo nedostal. Jsou v hrozné pohodě. Takto těžké utkání jsme tu nehráli. Skvěle však zahráli brankář i stopeři, kteří uskákali Škodu. Ondra Kúdela by měl dostat v hodnocení dostat ne desítku ale jedenáctku. Asi čtyři hráči dohrávali se zraněními, Kerbr s nataženým svalem hrál od 70. minuty, Obročník měl křeče v břiše a za zápas shodil pět kilo, hráči dohrávali na jiných postech. Ale bojovností jsme uhráli bod, který je pro nás zlatý."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Ztratili jsme dva body, ale zápas se musel lidem líbit. Začali jsme dobře, dali jsme gól a mohli jsme přidat další, ale poslední patnáctiminutovku první půle jsme si vybrali slabší chvilku a pustili jsme soupeře do hry i k vyrovnání. Ve druhé půli byly velké šance, které se měly dát. Bylo by to i zasloužené. Bylo tam břevno, skvěle zachytal Dúbravka. Škoda. Vezeme si tak jen bod. V Plzni z toho mají asi velkou radost, stejně bychom měli radost my, kdyby Plzeň zítra ztratila v Karviné, ale to neovlivníme. Ovlivnit jsme to mohli dnes na hřišti, pak bychom se nemuseli ohlížet na nikoho jiného, ale do cíle je ještě cesta daleká. Když se však budeme takhle prezentovat, tak budeme mít šanci."

Slovan Liberec - Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 40. Ekpai - 15. Zmrhal. Rozhodčí: Ardeleánu - Wilczek, Vlasjuk. ŽK: Obročník, Potočný, Dúbravka - Bořil, Zmrhal, Sýkora. ČK: 90.+2 Bosančič (Liberec). Diváci: 8880.

Liberec: Dúbravka - Kúdela, Latka (16. Breite), Karafiát - Ekpai, Ševčík, Obročník (65. Bosančič), Potočný, Kerbr - Baroš, Graiciar (68. Voltr). Trenér: Trpišovský.

Slavia: Pavlenka - Bořil, Lüftner, Deli, Flo (56. Tecl) - Sýkora, Hušbauer (90. Ščuk), Ngadeu, Barák (68. Mešanovič), Zmrhal - Škoda. Trenér: Šilhavý.