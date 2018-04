Praha - Fotbalisté Slavie Praha, kterým patří v tabulce druhé místo za Plzní, se v dnešním utkání 25. kola představí v Liberci. Na lavičce aktuálně pátého celku až do loňského prosince působil trenér "sešívaných" Jindřich Trpišovský. Jedenáctá Karviná doma vyzve osmé Teplice s cílem odčinit předchozí tři porážky ze vzájemných prvoligových duelů.

Úřadující mistr Slavia vyřadila Liberec v březnovém domácím čtvrtfinále poháru, ale na Stadionu U Nisy zvítězila v jediném z posledních šesti ligových utkání.

"My tam jedeme za každou cenu vyhrát, potřebujeme získat tři body. Z vlastní zkušenosti ale vím, jak těžko se tam vyhrává. Za těch dva a půl roku jsme tam prohráli v lize jen tři zápasy," řekl Trpišovský.

Do Slavie Trpišovský na konci prosince zamířil právě ze Slovanu. "Úplně nevím, co od toho čekat, jedu do Liberce poprvé jako soupeř. Za dva a půl roku, co jsem tam působil, tam znám v podstatě každý kámen, každé místo na stadionu a všechny lidi. Pocity budou jiné, hlavně před tím zápasem," podotkl Trpišovský.

Statistické údaje před dnešními zápasy 25. kola první fotbalové ligy: Slovan Liberec (5.) - Slavia Praha (2.) Výkop: neděle 22. dubna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Blažej, Horák. Bilance: 49 16-14-19 58:62. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab Absence: Hybš (zranění), Pilař (nejistý start) - Mešanovič, Van Buren, Mingazov (všichni zranění), Frydrych (4 ŽK), Deli, Škoda, Zmrhal, Pokorný (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Karafiát (7 ŽK), Mikula, Ševčík - Sobol, Hromada, Sýkora, Tecl (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Pulkrab (8) - Škoda (11). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Slavia vyhrála jediné z posledních 6 ligových utkání v Liberci - Slavia v březnu ve čtvrtfinále domácího poháru porazila Liberec doma 2:0 - Liberec prohrál poslední 2 zápasy - Liberec doma minule podlehl Teplicím a šlo o jeho teprve druhou prohru z posledních 24 ligových utkání na vlastním stadionu - Slavia prohrála jediné z posledních 7 kol - Slavia prohrála jediný z posledních 9 soutěžních zápasů - Slavia má s 16 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy a s 42 brankami také nejlepší útok spolu s Plzní - Slavia v úterý v semifinále poháru porazila M. Boleslav 2:0 - trenér Slavie Trpišovský spolu s asistenty a sportovním ředitelem Nezmarem přišli do Edenu v zimě z Liberce, ve Slovanu působili i hráči Sýkora, Souček, Pokorný, Kúdela a brankáři Kolář s Kovářem MFK Karviná (11.) - FK Teplice (8.) Výkop: neděle 22. dubna, 16:00. Rozhodčí: Franěk - Kříž, Kubr. Bilance: 3 0-0-3 1:6. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler - Voltr, Panák, Budínský, Kalabiška - Wágner. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hora, Žitný, Rezek - Vaněček. Absence: Hošek (4 ŽK) - Vošahlík (zranění). Disciplinární ohrožení: Čolič, Eismann, Kalabiška, Ramírez, Wágner - Červenka, Rezek, Soungole, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Wágner (8) - Vaněček (8). Zajímavosti: - Karviná prohrála všechny 3 vzájemné ligové zápasy a dala v nich jediný gól - poslední 2 vzájemné ligové duely vyhrály Teplice 1:0 - Teplice dosavadní jediný ligový zápas na hřišti Karviné vyhrály 4:1 - Karviná v minulém kole na Slavii utrpěla první porážku po 8 kolech - Karviná 6 zápasů nevyhrála (z toho 5 remíz) - Karviná v lize doma 5x za sebou neprohrála - Teplice z posledních 5 kol prohrály jediné a 3x za sebou bodovaly - Teplice z 12 venkovních utkání této ligové sezony jen 2x vyhrály a 8x prohrály - Žitný (Teplice) dal v posledních 2 zápasech po gólu - Rezek (Teplice) může odehrát 250. zápas v české lize