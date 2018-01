Praha - Fotbalová Slavia Praha dotáhla přestup brankáře Ondřeje Koláře z Liberce. Třiadvacetiletý gólman úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do 30. června 2021. Do Slavie se předčasně vrátil útočník Stanislav Tecl, který měl původně do konce sezony hostovat v Jablonci.

Slavia za Koláře Liberci zaplatí 25 milionů korun. Talentovaný brankář se v Edenu znovu setká s novým trenérem Pražanů Jindřichem Trpišovským a sportovním ředitelem Janem Nezmarem, s nimiž ještě na podzim spolupracoval v Liberci.

"Trvalo to strašně dlouho, sám jsem byl nervózní. Jsem rád, že to dopadlo, hrozně se na to těším. Slavia je pro mě aktuálně asi nejlepší volba. Je to ambiciózní tým, jsou tu trenéři, které znám, a těším se na další spolupráci," uvedl pro slávistický web Kolář.

"Ondra je od mládí považován za velký talent. Ne úplně vždy s ním nakládal, jak měl. Jeho dispozice ho předurčují pro velký fotbal, ale trápily ho zdravotní problémy, a možná i proto ještě není úplně někde jinde," uvedl Nezmar. "Naštěstí pro něj v posledním období všechno funguje, jak má, a Ondra začíná prokazovat, co v něm je. Věříme, že působení ve Slavii bude dalším krokem v jeho kariéře a že svůj talent u nás naplno uplatní," doplnil Nezmar.

Kolář patřil v podzimní části sezony k oporám Liberce a šestkrát v nejvyšší soutěži udržel čisté konto. Do ligy se vloni vrátil po více než dvouleté pauze, během níž měl i vážné zranění. V nejvyšší soutěži zatím odchytal 30 zápasů.

Tecl zamířil na hostování do Jablonce v létě. Původně měl na severu Čech vydržet až do konce jara, po zranění útočníka Murise Mešanoviče si jej ale Slavia předčasně stáhla zpět.

Tecl na podzim odehrál za Jablonec 13 ligových zápasů a s osmi vstřelenými brankami je druhým nejlepším kanonýrem nejvyšší soutěže. V minulosti působil rovněž v Jihlavě a Plzni. V lize odehrál 134 utkání s bilancí 48 gólů a dva starty si připsal za reprezentaci.

"Já jsem rád, že jsem zpět ve Slavii. Bavili jsme se o tom s trenérem už v prosinci. Teď se bohužel Muris zranil, což samozřejmě není nic příjemného, ale mně to sem otevřelo cestu," řekl Tecl.

Slavia administrativně dotáhla také přestup dalšího hráče z Liberce, obránce Ondřeje Kúdely. Severočechům za něj zaplatí deset milionů korun.