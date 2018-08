Praha - Slavia oficiálně dotáhla přestup talentovaného záložníka Jana Matouška z Příbrami a podepsala s ním čtyřletou smlouvu. Dvacetiletý fotbalista minimálně do zimy zůstane u Litavky na hostování. Pražané za Matouška údajně zaplatili 40 milionů korun, což je historicky nejvyšší transferová částka mezi českými kluby.

"Slavia je jeden z nejlepších klubů v Česku. Věřím, že jsem zvolil pro mě nejlepší cestu. Chtěl bych napodobit třeba Tondu Baráka, který přišel také z Příbrami a dosáhl tady velkých úspěchů," řekl Matoušek pro klubový web. "Určitě bych chtěl se Slavií vyhrát titul. Působit tady delší dobu a pak třeba zkusit zahraniční angažmá," doplnil příbramský odchovanec.

Matoušek patří k největším talentům českého fotbalu a vyniká mimo jiné mimořádnou rychlostí. V minulé sezoně 11 góly vystřílel Příbrami postup z druhé ligy a byl zvolen nejlepší hráčem soutěže.

V úvodních třech kolech této prvoligové sezony patřil k nejlepším hráčům Příbrami a blýskl se dvěma góly do sítě Bohemians 1905. Svými výkony zaujal i další kluby. Stála o něj například i mistrovská Plzeň či dánský Midtjylland.

"Všichni se mě od toho snaží držet dále. Abych nic neřešil a soustředil se jen na své výkony a na fotbal. Snad se to povedlo, jsem v klidu a moc to neřeším," konstatoval Matoušek.

Sám chtěl minimálně do konce podzimní části sezony zůstat u prvoligového nováčka na hostování. "Byla to moje podmínka, že bych chtěl ještě zůstat v Příbrami, abych si zvyknul na ligu. Přeci jen mám jen tři ligové starty," přiznal reprezentant do 20 let.