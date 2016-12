Praha - Vydařený podzim potvrdila fotbalová Slavia i v Silvestrovském derby internacionálů, v jehož 31. ročníku vyhrála nad Spartou 7:3. Připsala si už jednadvacáté vítězství. Nejlepšími hráči zápasu byli zvoleni brankář Sparty Jaromír Blažek a Karel Piták, který se pod výhru Slavie zapsal hattrickem.

"Premiéra, hned hattrick a vítězství, takže jsem si to užil. Bylo příjemné si zas zahrát s klukama, se kterými jsem za Slavii hrával. Je radost hrát s takovými hráči. Když vám ty šance takhle připraví, tak už je snadné dávat góly," řekl Piták.

Slavia porazila Spartu už v podzimním ligovém derby a přezimuje v prvoligové tabulce na druhé příčce právě před letenským sokem. Dobrá pohoda se přenesla i do silvestrovské exhibice, ve které tým z Edenu od začátku dominoval.

"Bylo na nás vidět to sebevědomí, které Slavia nabírá. Sparta měla také dobrý tým, takže jsme nečekali, že to půjde až takhle dobře. Snad jsme Slavii nakopli vítězně do nového roku a snad začíná nová éra. Na jaře se máme na co těšit," dodal Piták.

Už po minutě hry poslal Slavii do vedení jiný nováček silvestrovských derby David Jarolím. Následně zvýšili Martin Müller a Piták, který se trefil hned dvakrát. A to Spartu ještě dobrými zákroky držel Blažek a Pavel Kuka navíc neproměnil penaltu za nasbírané rohy.

Z penalty alespoň do poločasu snížil dlouholetý kapitán Sparty Jiří Novotný, ale krátce po změně stran završil hattrick Piták. A na další snížení z akrobatické pozice v podání Marka Kincla odpověděl Kuka, který tak napravil zaváhání při penaltě. Skóre uzavřeli Jaroslav Černý a Luděk Stracený z další penalty za rohy.

Derby veteránů nad 45 let skončilo remízou 3:3, o což se dvěma góly za Slavii zasloužil Pavel Řehák. Sparta sice dokázala skóre otočit z 1:2 na 3:2, ale právě Řehák minutu před koncem zařídil nerozhodný výsledek.

"I když je to hlavně společenská událost, tak každý chce vyhrát. Zvláště derby. Ale hlavní je, že jsme se viděli s klukama a užili si to v tomhle hezkém počasí," řekl současný trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Výsledky 31. Silvestrovského fotbalového derby Slavia - Sparta

Hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 21-4-6):

Slavia - Sparta 7:3 (4:1)

Branky: 13., 18. a 28. Piták, 1. D. Jarolím, 9. Müller, 35. Kuka, 44. J. Černý - 24. Novotný z pen., 33. Kincl, 45. Stracený z pen.

Sestavy:

Slavia: Kamil Čontofalský - Jaroslav Černý, Lukáš Došek, Tomáš Hunal, Martin Hyský, Roman Janoušek, Lukáš Jarolím, David Jarolím, Pavel Kuka, Martin Müller, Tomáš Pešír, Adam Petrouš, Karel Piták, Ivo Ulich.

Sparta: Jaromír Blažek - Miroslav Baranek, Jan Flachbart, Michal Horňák, Tomáš Hübschman, Marek Kincl, Václav Koloušek, Vratislav Lokvenc, Jiří Novotný, Libor Sionko, Luděk Stracený, Lukáš Zelenka.

Hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 5-7-2):

Slavia - Sparta 3:3 (1:1)

Branky: 14. a 39. Řehák, 28. Šimůnek - 20. Budka z pen., 33. Vrabec, 37. Margolius.

Sestavy:

Slavia: Luboš Přibyl - Miroslav Beránek, Václav Hrdlička, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Jan Mareš, Pavel Medynský, Gustav Ondrejčík, Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, Milan Šimůnek, Luboš Zákostelský, Luboš Kozel, Michal Drahorád.

Sparta: Jiří Bobok - Aleš Bažant, Václav Budka, Miroslav Denk, Josef Jarolím, Richard Margolius, Miroslav Mlejnek, Petr Vrabec, Marek Trval, Václav Kotal, Antonín Mlejnský.