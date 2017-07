Praha - Fotbalisté Slavie vykročili za obhajobou ligového titulu výhrou 1:0 nad Teplicemi. Zápas prvního kola rozhodl v Edenu už po devíti minutách premiérovým gólem za Pražany Halil Altintop, který proměnil spornou penaltu za údajnou ruku Tomáše Vondráška. Červenobílí se tak vítězně naladili na středeční odvetu 3. předkola Ligy mistrů na půdě Borisova.

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý velmi překvapil a oproti úternímu úvodnímu zápasu v kvalifikaci Ligy mistrů proti Borisovu, který jeho tým vyhrál 1:0, udělal hned sedm změn v základní sestavě. Naprosto nečekaně zamíchal hlavně se záložní řadou a útokem, kde dostalo šanci šest jiných hráčů včetně jedné z posil Altintopa.

V obraně nahradil Bílek Deliho, který nebyl stejně jako další z letních akvizic Rotaň ani na lavičce. Na té začali nejzvučnější posila Danny, Hušbauer či kanonýr Škoda. Naopak Teplice nastoupily v očekávané sestavě.

Slavia i v pozměněném složení vstoupila do duelu aktivně a po devíti minutách se ujala vedení. Po Mingazovově centru trefil Frydrych hlavičkou bránícího Vondráška do oblasti hlavy, rozhodčí Orel chvíli nechal pokračovat hru a pak nařídil penaltu za údajnou ruku. K pokutovému kopu se postavil Altintop a s přehledem dal svůj první soutěžní gól za Pražany.

V 18. minutě si hostující brankář Grigar poradil s Mešanovičovou střelou a pak začaly hrozit Teplice. Kučerova tečovaná střela skončila těsně vedle a poté Jeřábkovu gólovou šanci zmařil Laštůvka. Po půlhodině chyběl Vaněčkovi na zadní tyči krok k míči a po následném rohu stejný hráč hlavičkoval vedle.

V 38. minutě se dostal do brejku Zmrhal, ale Grigara v tísni nepropálil a Altintop se následně po obráncově skluzu marně dožadoval penalty. Jinak ale obhájce titulu nijak nedominoval a hosté byli nebezpeční. Ve 47. minutě zastavil Fillovu hlavičku jeden z obránců. Domácí mohli zvýšit v 58. minutě z brejku, ale Zmrhalův dloubák přes Grigara odvrátila obrana.

Teplice se v závěru mocně tlačily za vyrovnáním a v 86. minutě měl na noze vyrovnání Kučera, jehož tečovaná střela skončila těsně vedle. Slavia tři body s vypětím sil udržela a bodovala i v 27. ligovém utkáním pod vedením kouče Šilhavého.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Jsem rád, že jsme do nového ročníku vstoupili vítězně, nicméně se to nerodilo lehce a Teplice potvrdily pověst silného týmu zkušených hráčů. Vstoupili jsme do utkání výborně a vyústila z toho i branka. Ale po 20 minutách jsme z toho ustoupili, soupeř přebral iniciativu a my jsme tahali za kratší konec. Běhali jsme bez balonu, ubývaly nám síly a soupeř toho zaplaťpánbůh nevyužil. I když vyložených šancí jsme měli asi víc, Teplice hrozily spíš z centrů. Jsem rád, že jsme to ubránili, i když to bylo drama až do konce. Ti hráči, co dnes nastoupili, se s námi normálně připravovali. A kolikrát když jsme střídali po poločasech dvě jedenáctky, tak to bylo naprosto vyrovnané. Určitě hrálo v potaz i utkání v Borisově. Věřili jsme, že to zvládneme, výsledkově jsme to zvládli, možná ve hře některé pasáže nebyly úplně dobré. Co se týče penaltových situací, tak mi připadalo, že obě byly penalty. Ruka i (neodpískaný) zákrok na Altintopa. Ale ještě jsem to neviděl ze záznamu."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Nemluví se mi dobře, protože nevezeme ani bod. V úvodu jsme trošku dostali za vyučenou. Slavia na nás nastoupila, protože věděla, že jsme ještě nehráli soutěžní zápas. Chvíli nám trvalo, než jsme získali tempo a inkasovali jsme bohužel branku. Pak jsme se zvedli a myslím, že od 20. až 25. minuty už jsme zase hráli zajímavý fotbal. Některé situace jsme si vytvořili, Červenka a Vaněček měli vyložené šance, ale bohužel jsme nedokázali vstřelit branku. Některé změny v sestavě Slavie jsme čekali, sedm bylo hodně, ale nemyslím si, že by to mělo zásadní vliv na náš výkon."

Slavia Praha - FK Teplice 1:0 (1:0)

Branka: 9. Altintop z pen. Rozhodčí: Orel - Paták, Hájek. ŽK: Ščuk, Bílek - Vondrášek, Rezek, Červenka, Jeřábek. Diváci: 11.097.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Bílek, Jugas, Bořil - Souček, Ščuk (80. Ngadeu) - Mingazov (59. Van Buren), Altintop (71. Hušbauer), Zmrhal - Mešanovič. Trenér: Šilhavý.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob (89. Král) - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Rezek, Vošahlík (82. Haljeta) - Vaněček (68. Červenka). Trenér: Šmejkal.