Praha - Fotbalisté Slavie v malém pražském derby doma deklasovali Duklu 5:0 a zaznamenali nejvyšší vítězství v sezoně. V zápase 14. ligového kola vstřelili dva góly kapitán Milan Škoda i Jaromír Zmrhal a oba si připsali také asistenci. V závěru se prosadil ještě Tomáš Souček.

Obhájci titulu ztrácí ze třetího místa tabulky bod na druhou Olomouc a 11 bodů na vedoucí Plzeň, která od 20:00 hraje v Uherském Hradišti se Slováckem. Jedenáctá Dukla ani v osmém duelu této ligové sezony venku nevyhrála a dál čeká i na premiérové vítězství nad Slavií v samostatné nejvyšší soutěži.

"Není obvyklé dát pět gólů a vyhrát 5:0. Nicméně v téhle době jsme to potřebovali jako sůl. Věřím tomu, že dnešní vítězství a výkon nás nakopnou na zbývající čtyři ostré zápasy, které nás (na podzim) čekají a že je zvládneme," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

"Panovala tady nervozita konkrétně po plzeňském utkání (0:1). Myslím, že vítězství nad Duklou jsme to trošku napravili a nadechli do toho finiše," dodal Šilhavý, jehož tým ve čtvrtek hraje možná klíčový zápas skupiny Evropské ligy na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Hosté si v Edenu vytvořili první větší šanci, když Schranz hlavičkoval nad břevno. Domácí ale už v deváté minutě otevřeli skóre. Na Zmrhalův centr si v šestnáctce naskočil Škoda a razantní hlavičkou nedal brankáři Radovi šanci.

"Sešívaní" měli územní převahu a obléhali pokutové území soupeře. Stochovu tvrdou ránu ještě vyrazil Rada, který se však ve 32. minutě podepsal pod druhý gól. Škoda po vlastní akci vybojoval odražený míč a povedeným obloučkem zpoza šestnáctky přehodil vyběhnutého brankáře Dukly. "Tušil jsem, že asi bude venku, tak jsem ho zkusil přehodit a vyšlo to," popsal Škoda, který si v této sezoně polepšil na šest ligových zásahů.

"V prvním poločase jsme byli jak v defenzivě, tak v ofenzivě málo odvážní. Nevyužili jsme prostor, který tam vzniknul. Dvě obrovské chyby posadily Slavii na koně," uvedl kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Vršovickému týmu vyšel i vstup do druhého poločasu. Odražený míč si našel Zmrhal a v 55. minutě propálil Radu, jenž opět nemohl mít čisté svědomí. Zmrhal se radoval z prvního ligového gólu v ročníku. Gólman Dukly o chvíli později Součkův pokus dobrým zákrokem vytáhnul na roh.

"Zápas se nám povedl. Mimo to, že jsme dali pět gólů, jsme si vytvořili ještě další šance, které jsme bohužel nedotáhli. Myslím, že diváci se nenudili a konečně jsme jim zase udělali radost," prohlásil Šilhavý.

Zdramatizovat derby poté mohl Tetour, ale tváří v tváří Laštůvkovi zamířil jen do náručí domácího brankáře. Naopak v 65. minutě chladnokrevní slávisté skórovali počtvrté. Škoda přistrčil míč volnému Zmrhalovi a ten už měl dostatek času zamířit k tyči.

Čtyřiadvacetiletý záložník mohl ještě zkompletovat hattrick, ale tentokrát ho Rada vychytal. V 82. minutě uzavřel skóre Souček po přesném Hušbaurově pasu. Dukla, která místy působila hodně bezradným dojmem, utrpěla nejtvrdší ligovou porážku v této sezoně.

"Za stavu 3:0, 4:0 už na hřišti byla jenom Slavia a nám se prakticky nedařilo vůbec nic. Slavia ten zápas perfektně zvládla do vítězného konce. V takovém zápase se nám musí všechno podařit stoprocentně a to se dneska nestalo. Rozdíl mezi týmy tam byl silně vidět," přiznal Hynek.

Hlasy po utkání:

Slavia Praha - Dukla Praha 5:0 (2:0)

Branky: 9. a 32. Škoda, 55. a 65. Zrmhal, 82. Souček. Rozhodčí: Královec - Wilczek, Hájek. ŽK: Stoch - Tetour, Rada. Diváci: 10.505.

Sestavy:

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček - Zmrhal (78. Altintop), Hušbauer, Danny (66. Sýkora), Stoch - Škoda (71. Necid). Trenér: Šilhavý.

Dukla: Rada - Preisler, Holek (67. Bezpalec), Jiránek, Podaný - Miloševič, Mustedanagič (60. Holík), Tetour - Schranz, Holenda, Koreš (60. Djuranovič). Trenér: Hynek.