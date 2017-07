Praha - Fotbalisté Slavie Praha v generálce na start soutěžní sezony po vynikajícím výkonu rozstříleli třetí tým uplynulé sezony francouzské ligy Nice 4:1 a zakončili letní přípravu bez jediné porážky. Hosté v Edenu vedli od osmé minuty a trefy Oliviera Boscagliho, český šampion ale po přestávce skóre otočil. Stav obrátil dvěma góly Milan Škoda a pak se dvakrát prosadil Nizozemec Mick van Buren.

Nice, které v minulé sezoně dlouho bojovalo o francouzský titul, nepřivezlo do Prahy svou největší hvězdu Maria Balotelliho, i bez něj ale v Edenu rychle vedlo. Na přímý kop si naběhl trestuhodně nepokrytý Boscagli a hlavičkou nedal brankáři Laštůvkovi šanci.

Ve slávistické základní sestavě chyběl z tria hvězdných letních posil Altintop, naopak přednost před Ngadeuem dostal Souček. Pražané v generálce ukázali, že oproti jaru výrazně zapracovali na herním projevu. Snažili se o kombinační fotbal a Nice místy přehrávali. Hlavní letní posila Danny vymyslel tři šance, Škoda ani dvakrát Frydrych však branku nedali.

Gólově se slávisté začali prosazovat až po přestávce, kdy hru ještě víc oživil střídající Van Buren. Ve 47. minutě po jeho centru zahrál rukou ve vápně Lusamba a Škoda z penalty se štěstím srovnal. Hned za tři minuty Van Buren nahrál Škodovi a ten zblízka otočil skóre.

Nizozemský útočník se pak po asistenci dočkal i dvou gólů. Nejprve v 69. minutě zvýšil na 3:1 po Ngadeuově přihrávce a poté uzavřel skóre po Bořilově pasu. Domácí vyprovodil v závěrečných minutách skandovaný potlesk vestoje od více než 12 tisíc fanoušků.

"Samozřejmě jsme za takovýhle výsledek s takovýmhle soupeřem rádi. Myslím, že i kvalita naší hry oproti poslednímu zápasu tady se Celticem, který jsme odehráli v Edenu před soustředěním, šla nahoru. Důkazem jsou nejen čtyři góly, ale i ve hře je určitý progres," řekl novinářům trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

"To, že jsme byli takhle produktivní, mě taky těší. Že si Milan Škoda udržel produktivitu, Mick van Buren tam přišel jako velká voda a nakonec z toho byl takovýhle skvělý výsledek. Musím kluky pochválit, ale nepřeceňujeme to. Byla to příprava, nešlo o body, nešlo o postupy, ale skalp takového týmu se cení," dodal kouč.

Slavia v sedmi zápasech letní přípravy čtyřikrát vyhrála a třikrát remizovala. Do sezony vstoupí 25. července úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů proti vítězi duelu 2. předkola mezi Borisovem a Alaškertem Jerevan.

Šilhavý má jasno o šedesáti až sedmdesáti procentech sestavy

Trenér Šilhavý i přes výhru Slavie v generálce viděl ve hře svých svěřenců ještě rezervy. Devět dní před úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů má o základní sestavě jasno z šedesáti až sedmdesáti procent.

"Zlepšení nastalo a chci věřit tomu, že se ještě budeme a musíme zlepšovat. Byť dneska ten výsledek byl skvělý. Ale nemůžou se nám stávat třeba momenty jako při první brance, kdy jsme to soupeři nabídli jako na podnose. Úplně sám na penaltě," řekl novinářům Šilhavý.

"V pohárových zápasech to bude boj, tam si nemůžeme dovolit takovouhle chybu udělat. Předpokládám, že ve 3. předkole nastoupíme proti Borisovu a bude to úplně něco jiného než dnes. Nice pořád chtělo hrát, zatímco Borisov dobře brání, hraje na brejky," doplnil Šilhavý.

Při obrovské konkurenci v týmu stále ještě nemá jasno o základní sestavě pro první soutěžní duel. "Mám jasno tak o šedesáti sedmdesáti procentech sestavy. Ještě je devět dní, může se stát cokoliv. Úplně jednoznačné to zatím není," prohlásil Šilhavý.

V generálce ze tří hvězdných letních posil nastoupili od začátku Danny s Ruslanem Rotaněm, zatímco Halil Altintop začal na lavičce. Na pozici defenzivního záložníka dostal v základní sestavě přednost Tomáš Souček před Michaelem Ngadeuem.

"Tomáš Souček je jedním z těch, kteří přišli po reprezentačních zápasech. V Liberci na hostování pravidelně hrával a dostal se až do A-týmu nároďáku. Navíc dobře reprezentoval na mistrovství Evropy jednadvacítek. V tuhle chvíli potřebujeme takhle kvalitní hráče, byť jsou s Michaelem Ngadeuem typologicky stejní. Může být, že třeba jeden bude hrát ligu a jeden poháry," podotkl Šilhavý.

Hlavu mu mohl zamotat střídající útočník Mick van Buren, který se v druhé půli podílel na všech čtyřech gólech. Dvě branky dal, na jednu přihrál a po jeho centru se zrodila penalta.

"Pokud se bude prezentovat takovými výkony, dostane mnohem víc prostoru než minulou sezonu. Jen si přeju, aby to Mickovi takhle vydrželo. Byl sám nespokojený s vytížeností v minulé sezoně. Dokonce i on sám spekuloval, jestli by nebylo lepší, aby šel někam na hostování. Zatím to vypadá, že si říká o místo na slunci tady ve Slavii," uvedl Šilhavý. "Co se týče celého kádru, budeme to ještě finalizovat s vedením a uvidí se. Něco se chystá, ale ještě to nechci komentovat," dodal kouč.

Šilhavý bude mít pozorovatele v úterý na odvetě 2. předkola Ligy mistrů v Jerevanu, kde se mezi domácím Alaškertem a Borisovem rozhodne o soupeři červenobílých. "Každá informace je zlatá, důležitá. Jede tam můj asistent Jirka Chytrý s Honzou Kmochem. Budou u toho, takže informace budou naživo," doplnil Šilhavý.

Přípravná fotbalová utkání:

--------

Slavia Praha - OGC Nice 4:1 (0:1)

Branky: 47. z pen. a 50. Škoda, 69. a 78. Van Buren - 8. Boscagli.

Sestava Slavie: Laštůvka - Frydrych (46. Švento), Jugas (85. Tecl), Deli (85. Bílek), Bořil (85. Alvir) - Souček (46. Ngadeu) - Danny (68. Trubač), Hušbauer (46. Ščuk), Rotaň (46. Altintop), Zmrhal (46. Van Buren) - Škoda (60. Mešanovič). Trenér: Šilhavý.

Saská Kamenice - Dukla Praha 0:2 (0:1)

Branky: 45. Preisler, 57. Mustedanagič.

Sestava Dukly: Rada (46. Hruška) - Kušnír (73. Djuranovič), Jiránek (46. Bezpalec), Ostojič, Preisler - Brejcha (46. Tetour), Hanousek, Bilovský (46. Mustedanagič) - Vlček (46. Brandner), Holenda (80. Dancák), Koval (68. Podaný). Trenér: Hynek.