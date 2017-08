Praha - Šlágrem 5. kola první fotbalové ligy bude nedělní duel týmů, které se potřebují chytit. Mistrovská Slavia se trápí v koncovce, což ji stálo i postup do Ligy mistrů. Mladá Boleslav zase po vyřazení z Evropské ligy nenaplňuje očekávání a s jediným bodem se potácí na opačné straně tabulky, než chce být. Duel je o to důležitější, že následovat bude reprezentační přestávka a oba celky do ní potřebují jít v co nejlepším rozpoložení.

Slavia ve čtyřech z posledních pěti soutěžních utkání vyšla střelecky naprázdno a v osmi soutěžních zápasech této sezony dala jen pět branek, z toho tři z penalt. Zlomit se to pokusí proti Mladé Boleslavi. "Prostě nám to tam teď nepadá a fotbal se hraje na góly. Ale věřím, že se z toho rychle dostaneme. Pořád si říkáme, že to musí přijít. Že padne jeden gól a prolomíme to. Věřím, že to přijde už teď s Boleslaví," řekl záložník Tomáš Souček.

Mladá Boleslav chtěla prohánět čelo tabulky, místo toho má po čtyřech zápasech jediný bod a sedm duelů čeká na vítězství. Minulá prohra 0:3 doma s Libercem dokonce donutila vedení uložit hráčům pokuty.

"Současný stav mužstva není o trénování, ale o myšlení hráčů. Klesli jsme téměř na samé ligové dno a musíme se co nejdříve dát dohromady, začít se rvát o každý bod a dostat se z momentální výsledkové krize třeba i proti favorizované Slavii," řekl generální sportovní manažer Dušan Uhrin mladší.

Brno jako první v sezoně odvolalo trenéra a týmu se po Svatopluku Habancovi ujali asistenti Richard Dostálek a Lukáš Přerost, který už má zkušenosti s trénováním v lize v Teplicích. Oba však čeká těžký úkol naladit poslední tým tabulky na duel se Spartou. Pražané se přitom budou snažit potvrdit zlepšující se souhru.

"Pro nás je to (odvolání trenéra v Brně) nepříjemné, protože jak se říká, nové koště dobře mete. Byl jsem se podívat na Zbrojovku v Olomouci a ten zápas jim moc nevyšel, protože za čtrnáct minut prohrávali 0:3. Jejich krize má dva jasné faktory. Pavel Zavadil byl lídr týmu, který chybí strašně, a chybí i góly od Jakuba Řezníčka," řekl asistent trenéra Sparty Radoslav Kováč.

Těžký zápas čeká lídra tabulky Plzeň, která chce proti Baníku Ostrava uhájit roli jediného celku, který ještě neztratil bod. Jenže její hráči mají v nohách náročný zápas Evropské ligy na Kypru, kde sice vybojovali postup, ale ztratili hodně sil, které jim proti Baníku mohou chybět. Klíčem tak bude utkání rozhodnout co nejrychleji. Baník kvůli trestu od disciplinární komise nebude moci spoléhat na své fanoušky.

"Máme teď náročný program a teď to byl pro hráče vzhledem k podmínkám velmi náročný zápas. Takže určitě budeme hrát v jiné sestavě. Ostravu sleduji, ale už ji tolik neznám, protože je to už dlouho, co jsem tam pracoval. Baník však obrovsky respektuji a jsem rád, že mají dostatek bodů. Věřím však, že jim v Plzni další nepřibudou a všechny tři zůstanou u nás," prohlásil kouč Plzně Pavel Vrba.

Liberec se bude snažit dobré výkony se Spartou a proti Mladé Boleslavi potvrdit v Karviné, která však po třech ztrátách v řadě potřebuje zabrat. Dosavadní překvapení soutěže Olomouc vyráží na Slovácko s cílem udržet druhou příčku v tabulce. Teplice doma přivítají Jihlavu.

Jablonec sice už třikrát remizoval, ale na výhru stále čeká. Zlomit se to bude snažit doma proti Zlínu, který se zase potřebuje co nejlépe naladit na blížící se účinkování v Evropské lize.

Statistické údaje před zápasy 5. kola první fotbalové ligy: MFK Karviná (11.) - Slovan Liberec (5.) Výkop: sobota 26. srpna, 16:00. Rozhodčí: Proske - Pelikán, Flimmel. Bilance: 2 0-1-1 0:2. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Šisler, Janečka - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner. Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Ševčík, Folprecht, Kulhánek, Breite, Potočný - Graiciar. Absence: nikdo - Bartl (zranění). Disciplinární ohrožení: Šisler (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Kalabiška, Moravec, Šisler, Wágner (všichni 1) - Graiciar (2). Zajímavosti: - Karviná v předchozích 2 vzájemných ligových zápasech neskórovala - Karviná vyhrála jediný z posledních 8 ligových duelů - Karviná bodovala ve 4 z posledních 5 domácích ligových utkání - Liberec prohrál jediný z posledních 7 ligových zápasů - Liberec vyhrál 2 z posledních 3 ligových duelů venku - Košťál (Karviná) v letech 2004 až 2009 působil v Liberci - Malinský (Liberec) slaví den před utkáním 26. narozeniny Zbrojovka Brno (16.) - Sparta Praha (4.) Výkop: sobota 26. srpna, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Paták, Blažej. Bilance: 46 8-6-32 36:101. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jakub Šural - Polák - Pilík, Škoda - Přichystal, Koné, Lutonský. Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Hovorka, Costa - Biabiany, Sáček, Mavuba, Ben Chaim - Lafata, Josef Šural. Absence: Jablonský (zranění) - Néstor, Kaya (oba zranění), Rosický (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Pilík (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Kratochvíl, Pilík (oba 1) - Lafata (3). Zajímavosti: - Sparta z posledních 16 ligových zápasů s Brnem prohrála jen 2 (12 výher, 2 remízy) - Brno v posledních 2 ligových zápasech doma se Spartou neprohrálo a získalo 4 body - Brno jako první v lize v pondělí odvolalo trenéra, skončil kouč Habanec a tým proti Spartě povedou asistenti Dostálek a Přerost - Brno z posledních 6 ligových zápasů získalo jediný bod za remízu 0:0 s Bohemians - Brno z posledních 6 ligových zápasů vyšlo 4x střelecky naprázdno - Sparta v lize 10x za sebou neprohrála - Sparta neprohrála v lize posledních 5 venkovních zápasů - Škoda (Brno) může odehrát 100. ligový zápas - Koubek (Sparta) slaví v den zápasu 25. narozeniny - může dojít na bratrský souboj Šuralových mezi brněnským Jakubem a sparťanským Josefem 1. FC Slovácko (8.) - Sigma Olomouc (2.) Výkop: sobota 26. srpna, 19:00. Rozhodčí: Ginzel - Pospíšil, Koval. Bilance: 26 9-7-10 32:32. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Texl - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Chorý. Absence: Rada (zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Havlík, Zajíc (oba 2) - Falta, Texl (oba 2). Zajímavosti: - Slovácko prohrálo jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Slovácko z posledních 3 vzájemných ligových zápasů doma získalo 7 bodů, Olomouc na jeho půdě naposledy zvítězila v únoru 2012 - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Slovácko minule prohrálo na Spartě a nebodovalo poprvé po 4 ligových zápasech - Olomouc vyhrála 3 ze 4 kol - Olomouc venku prohrála 5 z posledních 6 ligových zápasů - Reinberk (Slovácko) může odehrát 150. ligový duel - Navrátil (Slovácko) působil v Olomouci FK Jablonec (13.) - Fastav Zlín (7.) Výkop: neděle 27. srpna, 16:00. Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Antoníček. Bilance: 22 10-8-4 31:22. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Tecl, Kubista, Trávník, Mihálik - Mehanovič - Doležal. Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Traoré, Podio, Holzer - Diop. Absence: nikdo - Beauguel (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Mihálik (2) - Ekpai (2). Zajímavosti: - Zlín v posledních 6 ligových zápasech s Jabloncem nevyhrál - Jablonec prohrál jediné z 11 domácích ligových utkání se Zlínem - Jablonec v úvodních 4 kolech nevyhrál - Jablonec vyhrál jediný z posledních 11 ligových zápasů - Jablonec v 7 z posledních 9 ligových duelů remizoval - Jablonec doma v lize 5x za sebou nezvítězil - Zlín v obou venkovních zápasech ligové sezony prohrál 0:1 - Fantiš a Jiráček (oba Zlín) působili v Jablonci Slavia Praha (3.) - FK Mladá Boleslav (14.) Výkop: neděle 27. srpna, 16:30 (ČT sport). Rozhodčí: Franěk - Moláček, Kříž. Bilance: 26 7-10-9 35:42. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček - Sýkora, Altintop, Hušbauer, Danny - Van Buren. M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fabián - Takács, Rada - Přikryl, Magera, Chramosta - Mebrahtu. Absence: Bílek (rekonvalescence), Deli, Škoda, Stoch, Danny (všichni nejistý start) - Čmovš, Diviš (přeřazeni do juniorky), Agajev (zranění), Matějovský (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Altintop, Danny, Hušbauer (všichni 1) - Komličenko, Magera (oba 2). Zajímavosti: - M. Boleslav bodovala v 11 z posledních 13 vzájemných ligových duelů, v minulé sezoně ale 2x vyhrála Slavia 2:1 a v obou duelech se za Pražany trefil Ngadeu - Slavia neprohrála ani jeden z 30 ligových zápasů pod trenérem Šilhavým, rekord drží Sparta s 33 duely bez porážky z období mezi lety 2009 a 2010 - Slavia jako jediná z ligy ještě neinkasovala - Slavia doma neprohrála od předloňského října 26 ligových zápasů po sobě - Slavia v 8 soutěžních zápasech sezony dala jen 5 branek a v posledních 3 duelech neskórovala - Slavia ve středu remizovala v odvetě 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie 0:0 a po prohře 0:2 venku nepostoupila - M. Boleslav čeká na ligovou výhru 7 zápasů - M. Boleslav ve 4 kolech získala jediný bod - trenér M. Boleslavi Uhrin ml. vedl Slavii před současným koučem Šilhavým, odvolán byl před rokem v srpnu - Mebrahtu (M. Boleslav) slaví den po zápase 27. narozeniny FK Teplice (9.) - Vysočina Jihlava (15.) Výkop: neděle 27. srpna, 17:00. Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Vít. Bilance: 12 7-2-3 23:12. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Trubač, Rezek - Vaněček. Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík - Hronek, Zoubele, Ikaunieks, Novotný - Klíma. Absence: Hora (zranění) - Urblík, Nerad, Hanuš, Rabušic, Kryštůfek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Vaněček (3) - Ikaunieks (1). Zajímavosti: - Teplice v lize prohrály jen 3 z dosavadních 12 zápasů s Jihlavou (7 výher, 2 remízy) - Teplice v minulé sezoně vyhrály oba zápasy s Jihlavou bez inkasované branky - Jihlava vyhrála 2 z posledních 3 zápasů v Teplicích - Teplice vyhrály jediný z posledních 6 ligových zápasů, poslední 3 ale neprohrály - Teplice prohrály jediný z posledních 11 domácích ligových zápasů - Teplice ve 2 z posledních 3 kol daly 3 góly - Jihlava v lize 6 zápasů nevyhrála - Jihlava má s jediným gólem nejhorší útok ligy - Jihlava vyhrála jediný z posledních 21 venkovních ligových zápasů a poslední 3 prohrála shodně 0:2 - trenér Teplic Šmejkal slaví den po zápase 47. narozeniny Viktoria Plzeň (1.) - Baník Ostrava (10.) Výkop: neděle 27. srpna, 18:30 (ČT sport). Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Kubr. Bilance: 38 15-9-14 50:47. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Čermák, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík. Ostrava: Šustr - Pazdera, Šindelář, Azackij, Sus - Mičola, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Baroš, J. Šašinka. Absence: Baránek, Kovařík, Ivanschitz, Pilař (všichni zranění), Bolek (není v kádru) - Poznar (dohoda klubů), Vašek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Hlinka (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hrošovský (2) - Baroš, Hrubý (oba 2). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Ostravu 6x za sebou a v posledních 13 utkání s Baníkem neprohrála (od srpna 2009) - Ostrava poslední 4 vzájemné ligové zápasy prohrála bez vstřelené branky - Ostrava naposledy v Plzni v lize zvítězila v září 2008 - Plzeň jako jediná z ligy ještě neztratila ani bod - Plzeň má s 8 góly spolu s Ostravou nejlepší útok ligy, Baník ale zároveň s 9 obdrženými brankami spolu s Duklou nejhorší defenzivu - Plzeň doma v lize neprohrála 15x za sebou (z toho 13 výher), naposledy vyšla naprázdno loni v srpnu se Zlínem (0:2) - Plzeň v lize vyhrála v součtu s minulou sezonou 6x za sebou, z posledních 16 kol prohrála jen se Spartou - Plzeň dnes hraje odvetu 4. předkola Evropské ligy v Larnace - Ostrava v posledních 2 kolech inkasovala 8 gólů - trenér Plzně Vrba v minulosti působil v Ostravě 1. Plzeň 4 4 0 0 8:1 12 2. Olomouc 4 3 0 1 7:3 9 3. Slavia 4 2 2 0 3:0 8 4. Sparta 4 2 2 0 4:2 8 5. Liberec 4 2 1 1 6:3 7 6. Bohemians Praha 1905 4 1 3 0 3:2 6 7. Zlín 4 2 0 2 3:3 6 8. Slovácko 4 1 2 1 6:4 5 9. Teplice 4 1 2 1 7:6 5 10. Ostrava 4 1 2 1 8:9 5 11. Karviná 4 1 1 2 4:4 4 12. Dukla 4 1 1 2 4:9 4 13. Jablonec 4 0 3 1 4:5 3 14. Mladá Boleslav 4 0 1 3 2:7 1 15. Jihlava 4 0 1 3 1:6 1 16. Brno 4 0 1 3 2:8 1