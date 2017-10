Praha - Vedle nedělního šlágru mezi Spartou a Plzní se po reprezentační pauze odehraje o víkendu šest sobotních zápasů 10. kola první fotbalové ligy. Obhájce titulu Slavia ztrácí na vedoucí Plzeň ze třetího místa osm bodů, potřebuje proto v Karviné ukončit čekání na první venkovní výhru v sezoně. V souboji týmů z čela soutěže přivítá druhá Olomouc čtvrtý Jablonec, na opačném konci tabulky čeká trenéra Romana Pivarníka premiéra na lavičce posledního Brna, které hostí Slovácko.

Slavia sice pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého neprohrála ani jeden z 35 ligových zápasů a vytvořila nový rekord samostatné nejvyšší soutěže, jenže kvůli ztrátám venku si hned v úvodu sezony zkomplikovala boj o obhajobu titulu. Červenobílí ve všech čtyřech ligových zápasech na soupeřových hřištích jen remizovali.

"Bez ohledu na to, že Karviná určitě bude chtít doma vyhrát, tak my bychom stejně tak už chtěli konečně urvat první vítězství venku v této sezoně. Karviná má zkušený tým, ale přesto tam jedeme s cílem získat tři body," uvedl Šilhavý.

Slavia oba předešlé ligové zápasy s Karvinou v minulé sezoně vyhrála o gól až díky brance v závěru. "Slavia má nesmírně kvalitní tým, je tam tolik kvalitních hráčů, že je vůbec těžké se trefit do pravděpodobné sestavy. Musíme se ale hlavně nachystat na jejich způsob hry. Pokud bude mančaft maximálně koncentrovaný a většina hráčů podá své lepší výkony, jsme schopni s nimi udělat dobrý výsledek," věřil karvinský trenér Jozef Weber.

V Olomouci se utkají dva týmy, které patří k překvapením sezony. Domácí Sigma stejně jako Jablonec prohrály z devíti kol jen se suverénní Plzní. "Olomouc na rozdíl od nás dokázala některé zápasy vyhrát, my jsme remizovali. V Olomouci působí řada odchovanců, teď hrají dobrý fotbal a střílí branky. Na druhou stranu my jsme teď taky v dobré kondici, takže si myslím, že to bude vyrovnané utkání," uvedl jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

"Jsme nastaveni na další kvalitní výkon, který nám, doufáme, přinese tři body. S pojetím hry, které Jablonec má, by to mohl být dobrý fotbal," odhadl asistent olomouckého trenéra Ladislav Onofrej.

Kouč Pivarník, který na jaře skončil v Plzni, zkusí v premiéře v novém působišti probudit poslední Brno doma proti Slovácku. Zbrojovka v předchozích čtyřech kolech prohrála.

"Pracovali jsme i na psychice. Výsledek ukáže až samotný zápas. Slovácko na tom není, co se týče bodů a gólů, také optimálně. Výhodu má ale náš soupeř v tom, že má stabilizovaný tým, který ví, co chce hrát," uvedl Pivarník.

Ve zbylých zápasech trápící se Mladá Boleslav hostí Teplice, Liberec bude chtít proti Dukle po třech zápasech doma bez výhry konečně zvítězit a Zlín přivítá předposlední Jihlavu. Pro "Ševce" bude utkání generálkou na čtvrteční pokračování základní skupiny Evropské ligy, v které se představí i Plzeň a Slavia.

Hlasy před víkendovými zápasy 10. kola první fotbalové ligy:

--------

Zbrojovka Brno (16.) - 1. FC Slovácko (11.)

Roman Pivarník (trenér Brna): "Naše sestava je relativně stabilizovaná. Se dvěma otazníky, kompletní jsme teprve od středy. Zatím jsme si řekli něco k systémovým prvkům a organizaci hry. Hráči jsou s tím ztotožněni, za tak krátkou dobu to samozřejmě nemají zažité. Pracovali jsme i na psychice. Výsledek ukáže až samotný zápas. Slovácko na tom není, co se týče bodů a gólů, také optimálně. Výhodu má ale náš soupeř v tom, že má stabilizovaný tým, který ví, co chce hrát."

Veliče Šumulikoski (kapitán Slovácka): "Našich osm bodů po devíti kolech je málo. Potřebujeme prolomit střeleckou smůlu a získat tři body. Po trenérské výměně se stává, že se klima v kabině uvolní a mužstvo se nakopne. Doufám, že to nebude tento případ, a s Brnem si poradíme. Pro našeho soupeře bude utkání psychicky ještě náročnější, neboť je na tom bodově ještě hůře. Musíme být trpěliví a plnit taktické pokyny. Jenom tak můžeme uspět."

Fastav Zlín (8.) - Vysočina Jihlava (15.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Máme teď před sebou velice náročný program, ve kterém nás také čekají dva důležité domácí zápasy s Jihlavou a Mladou Boleslaví. Pokud se nám podaří oba zvládnout, tak se můžeme v klidu připravovat na poháry. Důležité je, že se uzdravil Hronek, který je platným hráčem ve středu pole. Jihlavě máme oplácet jarní domácí prohru 0:3, ta je pro nás výstrahou. My jsme hráli fotbal a soupeř nám dával góly."

Michal Kadlec (asistent trenéra Jihlavy): "Z naší poslední výhry ve vzájemném utkání ve Zlíně nemůžeme vycházet. Každý zápas je jiný. Víme však, jakým stylem se Zlín prezentuje. Vnímáme také jeho sílu v domácím prostředí, kde od začátku podzimu drží příznivou sérii. Náš soupeř vychází ze zabezpečené defenzivy do nebezpečných rychlých protiútoků. Do ofenzivy má řadu kvalitních a gólových hráčů, jakými jsou Ekpai, Mehanovič nebo Beauguel. Pokud naplníme taktické záměry, tak jsme schopni s naší hrou uspět a bodovat."

Sigma Olomouc (2.) - FK Jablonec (4.)

Ladislav Onofrej (asistent trenéra Olomouce): "Přestávku jsme nevyužili jen na tréninkový proces, ale i k regeneraci. Doléčili jsme nějaká lehčí zranění. Plšek, Kalvach, Chorý a Obročník se dali dohromady, takže to maximálně splnilo účel. Jsme nastaveni na další kvalitní výkon, který nám, doufáme, přinese tři body. S pojetím hry, které Jablonec má, by to mohl být dobrý fotbal."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Olomouc je v tabulce na druhém místě a od začátku ligy utrpěla jen jedinou prohru s Plzní stejně jako my. Na rozdíl od nás ale dokázala některé zápasy vyhrát a my jsme remizovali. Někteří kluci v Olomouci spolu vyrůstali a hrají delší dobu pohromadě. Většinou to jsou odchovanci, teď hrají dobrý fotbal a střílí branky. Na druhou stranu my jsme teď v dobré kondici, takže si myslím, že to bude vyrovnané utkání. Viděl jsem poslední tři zápasy Olomouce, snaží se to hrát jako my. Nenakopávají a snaží se hrát po zemi. Asi nepadne hodně branek, bude to o jednom nebo dvou gólech."

FK Mladá Boleslav (14.) - FK Teplice (7.)

Dušan Uhrin ml. (generální sportovní manažer a trenér M. Boleslavi): "Teplice mají zkušený a sehraný tým, proti kterému nebude snadné se prosadit, přesto to musíme dokázat a s maximální soustředěností zabojovat o tři body."

Jakub Diviš (brankář Teplic, bývalý hráč M. Boleslavi): "Mladé Boleslavi se nedaří, není v ideálním stavu. Budeme se toho snažit využít. Pořád je to kvalitní mužstvo, které má spoustu vynikajících hráčů. Musíme být obezřetní a soustředit se na každý moment na hřišti. Beru to jako každý jiný zápas. Budu se snažit nepouštět emoce, bylo by to kontraproduktivní."

Slovan Liberec (6.) - Dukla Praha (9.)

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Myslím, že v předchozích dvou kolech nám proteklo mezi prsty pět bodů. Zasloužili jsme si vyhrát, ale vlastní nezkušeností jsme se o to připravili. Doma potřebujeme po delší době zabrat, tři zápasy jsme tam nevyhráli. Dukla je tým, který je silný na míči, v kombinaci a hůř se dostává pod tlak. Na druhou stranu je silnější doma než venku. Věřím, že když předvedeme náš optimální výkon, zvládneme to. Připravujeme se na ten zápas 14 dní, tak doufám, že se to projeví."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly). "Víme, že Liberec je hodně agresivní, jejich domácí utkání jsou vždy emotivní a hra dynamická. Chceme podat koncentrovaný výkon podobně jako proti Spartě a v Liberci vyhrát. V této sezoně zatím venku hrajeme jinak než doma a mimo Julisku jsme získali jediný bod. Rádi bychom tuto nepříznivou bilanci napravili, i když víme, že zrovna v Liberci to bude hodně těžké."

MFK Karviná (12.) - Slavia Praha (3.)

Jozef Weber (trenér Karviné): "Slavia má nesmírně kvalitní tým, je tam tolik kvalitních hráčů, že je vůbec těžké se trefit do pravděpodobné sestavy. Musíme se ale hlavně nachystat na jejich způsob hry. Pokud bude mančaft maximálně koncentrovaný a většina hráčů podá své lepší výkony, jsme schopni s nimi udělat dobrý výsledek. Ale z předzápasové přípravy mám dobrý pocit. Po dlouhé době jsme trénovali v jednadvaceti dvaadvaceti lidech a i tempo toho, co jsme chtěli dělat, bylo dobré."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Bez ohledu na to, že Karviná určitě bude chtít doma vyhrát, tak my bychom stejně tak už chtěli konečně urvat první vítězství venku v této sezoně. Karviná má zkušený tým, nebude to určitě nic jednoduchého, ale přesto tam jedeme s cílem získat tři body. Čeká nás teď velmi náročný program. Věřím, že budeme hlavně všichni zdraví a že tuhle sérii zápasů odstartujeme vítězně."

Statistické údaje před sobotními zápasy 10. kola první ligy: -------- Bohemians Praha 1905 (10.) - Baník Ostrava (13.) Výkop: pátek 13. října, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Pochylý. Bilance: 28 6-10-12 20:34. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Vaníček, Hašek ml., Mašek, Luts - Tetteh. Ostrava: Vašek - Sus, Pokorný, Šindelář, Granečný - Stáňa, Hrubý, Hlinka, De Azevedo - J. Šašinka, Baroš. Absence: Krch, Švec (oba rekonvalescence) - Mičola (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Hlinka. Nejlepší střelci: Bartek, Hašek ml., Jirásek, Mašek, Šmíd (všichni 1) - Baroš, Hrubý (oba 3). Zajímavosti: - Bohemians doma vyhráli jediné z posledních 7 ligových utkání s Ostravou - Bohemians zvítězili v jediném z posledních 7 kol - Ostrava čeká na vítězství 8 kol - Ostrava venku v lize 4x za sebou prohrála - Bohemians mají s 5 vstřelenými góly nejhorší útok, ale se 7 inkasovanými góly mají čtvrtou nejlepší obranu soutěže - Ostrava má s 20 inkasovanými góly nejhorší obranu, ale se 13 vstřelenými góly čtvrtý nejlepší útok ligy Zbrojovka Brno (16.) - 1. FC Slovácko (11.) Výkop: sobota 14. října, 17:00. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Hájek. Bilance: 28 13-7-8 36:26. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Gáč, Jablonský - Polák, Sedlák - Fortes, Pilík, Lutonský - Škoda. Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Divíšek - Daníček, Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc. Absence: Šural (zranění) - Rada (zranění). Disciplinární ohrožení: Pilík, Polák (oba 3 ŽK) - Hofmann, Šumulikoski (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fortes, Kratochvíl, Škoda, Vraštil (všichni 1) - Zajíc (3). Zajímavosti: - Brno nastoupí poprvé pod vedením nového kouče Pivarníka, který je po Habancovi a Dostálkovi třetím trenérem posledního týmu tabulky v této sezoně - z posledních 5 vzájemných duelů Brno jen jednou prohrálo (2 výhry, 2 remízy) - Brno z posledních 11 ligových zápasů porazilo jen Spartu (z toho 9 proher) a poslední 4 kola prohrálo - nový trenér Slovácka Kordula čeká na první ligovou výhru, dosud s týmem prohrál a 2x remizoval - Slovácko z posledních 16 zápasů v lize jen jednou zvítězilo - Slovácko v posledních 6 kolech nevyhrálo a vstřelilo jediný gól - brankář Melichárek a vedoucí mužstva Došek (oba Brno) působili ve Slovácku Fastav Zlín (8.) - Vysočina Jihlava (15.) Výkop: sobota 14. října, 17:00. Rozhodčí: Nenadál - Hrabovský, Flimmel. Bilance: 6 2-3-1 7:7. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Holzer - Ekpai, Jiráček, Traoré, Vukadinovič - Diop, Železník. Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Rosa, Keresteš - Vaculík, Urblík - Fulnek, Dvořák, Novotný - Ikaunieks. Absence: nikdo - Nerad, Štěpánek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Mehanovič (3) - Ikaunieks (3). Zajímavosti: - Zlín z dosavadních 6 vzájemných ligových duelů prohrál jen ten poslední, jinak 2x vyhrál a 3x remizoval - Zlín ve 4 zápasech ligové sezony doma neprohrál (3 výhry a remíza) a inkasoval jen 2 góly - Jihlava v této sezoně ve 4 venkovních zápasech nebodovala (skóre 1:12) - Jihlava v posledních 5 venkovních ligových zápasech prohrála, naposledy mimo svůj stadion zvítězila v květnu právě ve Zlíně (3:0) - Hronek (Zlín) odehrál v této sezoně prvních 5 kol za Jihlavu Sigma Olomouc (2.) - FK Jablonec (4.) Výkop: sobota 14. října, 17:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Arnošt. Bilance: 42 13-9-20 45:54. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Texl, Houska, Falta - Plšek. Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Kubista, Trávník, Jovovič - Tecl, Doležal. Absence: Chorý (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Chorý (3 ŽK) - Kubista (3 ŽK). Nejlepší střelci: Falta, Houska, Plšek (všichni 3) - Tecl (6). Zajímavosti: - Olomouc v lize porazila Jablonec v jediném z posledních 9 utkání (7 porážek a remíza) - Olomouc 3x za sebou v lize zvítězila a posledních 6 kol neprohrála - Olomouc v této sezoně nebodovala jen s Plzní - Olomouc v lize neinkasovala 189 minut - Olomouc doma ze 4 zápasů získala 10 bodů - Jablonec v lize vyhrál 3x za sebou a ve 4 z posledních 5 kol - Jablonec prohrál jediný z posledních 14 ligových zápasů - Jablonec venku v lize 7x za sebou neprohrál - Moulis (Olomouc) působil v Jablonci FK Mladá Boleslav (14.) - FK Teplice (7.) Výkop: sobota 14. října, 17:00. Rozhodčí: Marek - Pospíšil, Horák. Bilance: 26 11-8-7 33:34. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Chaluš, Stronati, Fleišman - Hubínek, Rada - Přikryl, Matějovský, Chramosta - Mebrahtu. Teplice: Diviš - Vondráček, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Král, Kučera - Fillo, Trubač, Rezek - Vaněček. Absence: Da Silva, Jánoš, Takács, Mingazov (všichni zranění), Kysela (rekonvalescence), Komličenko (disc. trest) - Ljevakovič (4 ŽK), Grigar (zranění), Hora (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Mareš (3 ŽK) - Rezek (3 ŽK). Nejlepší střelci: Chaluš, Chramosta, Komličenko, Magera, Mebrahtu, Mingazov, Přikryl (všichni 1) - Rezek, Vaněček (oba 4). Zajímavosti: - M. Boleslav bodovala v 7 z posledních 8 ligových utkání s Teplicemi - M. Boleslav doma v lize neprohrála s Teplicemi 4x za sebou (od června 2013) - M. Boleslav prohrála 8 z posledních 11 ligových utkání - Teplice vyhrály 2 z posledních 7 ligových utkání - Teplice skórovaly v jediném z posledních 4 utkání - trenér M. Boleslavi Uhrin oslavil ve středu 50. narozeniny - teplický brankář Diviš začal sezonu v M. Boleslavi Slovan Liberec (6.) - Dukla Praha (9.) Výkop: sobota 14. října, 17:00. Rozhodčí: Matějček - Myška, Černý. Bilance: 14 5-4-5 14:17. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Kúdela, Kerbr - Ševčík, Breite, Kulhánek, Bosančič, Potočný - Pulkrab. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič (Holek), Jiránek, Podaný - Miloševič, Holík, Tetour - Schranz, Holenda, Preisler. Absence: Folprecht, Karafiát (oba 4 ŽK), Graiciar (nejistý start) - Hanousek (zranění). Disciplinární ohrožení: Breite (3 ŽK) - Kušnír, Mustedanagič, Ostojič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Graiciar, Potočný (oba 2) - Holenda (4). Zajímavosti: - Liberec vyhrál jen minulý z posledních 6 ligových zápasů s Duklou - Dukla bodovala ve 3 z posledních 4 ligových zápasů v Liberci - Liberec doma v ligové sezoně získal jen 5 z celkových 14 bodů - Liberec vyhrál jediné z posledních 4 kol - Liberec doma v lize 3x za sebou nevyhrál - Dukla 2x za sebou v lize nedala gól - Dukla venku v této ligové sezoně získala z 5 zápasů jediný bod - Dukla má s 15 inkasovanými góly nejhorší venkovní obranu ligy - hráči Dukly Holenda, Jiránek a Kušnír působili v Liberci MFK Karviná (12.) - Slavia Praha (3.) Výkop: sobota 14. října, 20:00 (ČT sport). Rozhodčí: Zelinka - Paták, Pelikán. Bilance: 2 0-0-2 1:3. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Le Giang - Čolič, Hošek, Lischka, Eismann - Janečka, Panák - Moravec, Budínský, Letič - Štepanovský. Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Škoda. Absence: Berkovec (dohoda klubů) - Mešanovič, Švento (oba zranění), Škoda (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Hušbauer, Jugas (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Budínský (3) - Hušbauer, Necid, Škoda, Van Buren (všichni 2). Zajímavosti: - Karviná se Slavií od postupu do ligy zatím nebodovala (0:1 a 1:2) - Karviná vyhrála jediné z posledních 8 kol - Slavia neprohrála v lize pod trenérem Šilhavým rekordních 35 zápasů za sebou - Slavia ve všech 4 venkovních zápasech ligové sezony remizovala - Slavia nevyhrála venku ani jeden ze 7 soutěžních duelů v této sezoně - Slavia od 15. srpna neprohrála 10 soutěžních zápasů po sobě - Slavia má s 2 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Hošek (Karviná) je odchovancem Slavie, gólman Berkovec je v Karviné na hostování ze Slavie, po dohodě klubů ale nesmí hrát - Wágner (Karviná) může odehrát 200. prvoligové utkání Tabulka: 1. Plzeň 9 9 0 0 20:3 27 2. Olomouc 9 6 2 1 17:7 20 3. Slavia 9 5 4 0 13:2 19 4. Jablonec 9 4 4 1 17:8 16 5. Sparta 9 4 3 2 9:6 15 6. Liberec 9 4 2 3 11:10 14 7. Teplice 9 3 3 3 12:13 12 8. Zlín 9 3 2 4 9:10 11 9. Dukla 9 3 2 4 10:15 11 10. Bohemians 1905 9 2 4 3 5:7 10 11. Slovácko 9 1 5 3 7:7 8 12. Karviná 9 2 2 5 9:13 8 13. Ostrava 9 1 4 4 13:20 7 14. Mladá Boleslav 9 2 1 6 7:16 7 15. Jihlava 9 2 1 6 7:18 7 16. Brno 9 1 1 7 6:17 4