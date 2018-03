Praha - Pražské derby mezi Spartou a Slavií bude hlavním tahákem víkendového 21. kola fotbalové ligy. Vršovický celek může v případě sobotního vítězství na Letné snížit náskok vedoucí Plzně na čtyři body, zatímco domácí sparťané by výhrou ve sledovaném utkání chtěli odstartovat cestu za záchranou zpackané sezony.

O hodně půjde především Spartě, protože jí v tabulce patří až páté místo a je mimo pohárové příčky. Od první Plzně ji dělí 14 bodů a na druhou Slavii, která drží místo zaručující start v předkole Ligy mistrů, ztrácí sedm bodů. "Jestli chceme uhrát druhé místo, tak musíme Slavii porazit," řekl kapitán Sparty David Lafata.

Sparta má za sebou nepovedený podzim a navíc ve třech posledních kolech jen remizovala s celky bojujícími o záchranu. Přesto do derby nastoupí s vírou, že případné vítězství ji nastartuje. "Všichni víme, že do optimální pohody nám dost schází. Ale nezbývá než tvrdě pracovat a ono se to otočí. Věříme, že tenhle zápas je pro nás nejlepší možnost, jak to zvrátit na naši stranu," uvedl Lafata.

Slavia tak půjde do derby po delší době jako favorit. Červenobílí vyhráli tři poslední ligové zápasy a dvakrát za sebou dali po třech gólech. Navíc v posledních pěti derby jen jednou prohráli a získali deset bodů. "Aby Slavia jela na Letnou jako favorit, to už tady opravdu dlouho nebylo," řekl záložník Slavie Tomáš Souček.

"To si pamatuji před deseti lety, když jsem byl ještě v žácích, že Slavia byla favorit. Oproti posledním sezonám se to teď otočilo, jsme na tom líp, tak doufám, že to tak bude co nejdéle," uvedl Souček. "Derby je ale úplně jiné než ostatní zápasy, tam není favorit, i když se hraje o titul, nebo někdo o sestup," přidal.

Zatímco Sparta doufá, že úspěch v derby ji pomůže zachránit sezonu, Slavia by ráda dál tlačila na vedoucí Plzeň. Podzimní čtrnáctibodový náskok Viktorie se totiž obhájcům titulu podařilo snížit na polovinu. "Vypadá to teď hrozně hezky, ale pořád mají ještě odložený zápas k dobru, tak to by zase naskočilo," řekl Souček.

"Ale sám jsem to nečekal, že ještě takhle ztratí. Musíme pořád vyhrávat naše zápasy. Když to zvládneme, tak jsme udělali maximum a už je jen na nich, jak se s tím vypořádají. V srdci pořád všichni věříme," dodal třiadvacetiletý český reprezentant.

Oba rivalové před zápasem shodně řeší zdravotní problémy. Sparta se snaží uschopnit nejlepšího střelce Josefa Šurala, který však naposledy nastoupil začátkem prosince, protože poté si v zimní přípravě zlomil prst na noze. "Jeví se velice dobře. Zapojil se už do určité části tréninků a bude jen na nás, jak se rozhodneme," řekl trenér Pavel Hapal.

Slavii chybí sedm hráčů včetně útočníka Milana Škody, který si poranil nohu poté, co mu na ni při oslavě s fanoušky v utkání s Olomoucí spadl reklamní panel. "Je to takové nepříjemné zranění. Z preventivních důvodů začne v momentě, kdy bude stoprocentně zdravý, aby se to neobnovilo. Zatím trénuje zvlášť, je to padesát na padesát," uvedl v týdnu kouč Jindřich Trpišovský.

Hlasy před sobotním derby:

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Mohla by být výhoda vsadit na hráče, co už derby zažili, ale kádr je široký a dost hráčů tady derby ještě nehrálo. Takže hned po utkání v Karviné jsme jim zdůrazňovali, co derby znamená. Věřím, že nejen čeští, ale i zahraniční hráči se dobře připraví. Sám jsem derby zažil, byť jen jako náhradník, ale byl jsem u toho a to je pro mě to podstatné. Zažil jsem atmosféru, nasazení a jakým stylem se derby hrálo. Z toho budu čerpat."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Je to strašné klišé, že derby nemá favorita, ale je to pravda. Jak řekl (útočník) Standa Tecl, je to utkání mimo ligu. Vše se maže a rozhoduje momentální situace. Strašně těžko se na takový zápas připravuje. Hodně důležitý bude vstup do utkání, hodně to ovlivní celý vývoj. Pokud bychom zvládli takovýhle těžký zápas venku za tři body, hodně by to napovědělo o našich ambicích, že bychom chtěli být jarní mistři. Výsledek bude důležitý i pro psychiku obou týmů. Pak se ale může stát cokoliv, je reprezentační pauza, hodně hráčů odjíždí. Ke konci ligy pak všem ztěžknou nohy."

Statistické údaje před sobotním derby: ------- Sparta Praha (5.) - Slavia Praha (2.) Výkop: sobota 17. března, 17:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. Bilance: 49 24-16-9 70:42. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Costa, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu, Vatajelu - Lafata. Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Souček - Van Buren, Hušbauer, Danny, Stoch - Škoda (Necid). Absence: Šural (nejistý start) - Mešanovič, Sýkora, Zmrhal (všichni zranění), Mingazov, Škoda, Ngadeu, Hromada, Kúdela (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hovorka, Mustedanagič, Costa (všichni 3 ŽK) - Sýkora, Danny, Tecl, Ngadeu (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Šural (6) - Škoda, Tecl (oba 9). Zajímavosti: - Sparta vyhrála jediné z posledních 5 ligových derby a z posledních 3 získala pouze bod - Sparta doma vyhrála 7 z posledních 8 ligových derby - Sparta doma v lize prohrála jediný z posledních 21 zápasů - Sparta 3x za sebou remizovala 1:1 - Sparta v premiéře pod trenérem Hapalem remizovala 1:1 v Karviné - Slavia vyhrála 4 soutěžní zápasy za sebou (3x v lize a jednou v poháru) - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Lafatu (Sparta) dělí 3 branky od hranice 200 gólů v české lize - kouč Slavie Trpišovský v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež - Jugas (Slavia) si může připsat 150. ligový start - Hušbauer (Slavia) slaví den před utkáním 28. narozeniny